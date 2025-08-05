學校不會教你的金融利用方法！致富前，你必須了解的七個理財要領

在三十年內身家資產累積到二百億韓元，成為人人稱羨的富爸爸，他是—李容基。三年內還清上億韓元債務到成家立業、從職場上班族到中年被迫創業與靠房地產投資翻身的過程，李容基深知沒有正確的心態就不可能財務自由，與其留錢財讓子女繼承，不如從小培養擁有富人思維的財商，讓子女靠自己的能力，踏上富人之路。

文／李容基

金融商品

金融是生活必需品，在現代社會，沒有銀行帳戶和信用卡（或金融卡）是難以生活的。

如今，透過銀行App、Naver或Kakao等應用程式可以查詢資產、貸款、保險、以及所擁有車輛的價值等各種資訊。這種容易查詢個人信用資訊的便利性，反過來也意味著信用資訊可能被多方曝光，有遭受駭客攻擊的風險。

無論如何，隨著IT技術的發展，金融生活變得愈來愈便利。即使不去銀行，也可以透過網路或手機APP處理大部分的銀行業務。不僅可以匯款到海外，連貸款也可以透過手機來完成，連需要信用評估的企業貸款也逐漸可以透過手機進行。

幾年前出現了一種「開放銀行」（Open Banking）系統，透過主要往來銀行的開放銀行APP，可以隨心所欲地將資金從一個銀行帳戶轉移到另一個銀行帳戶，且零手續費，金融服務真是愈來愈便利了。

金融的角色

為了要積累財富，我們必須詳細了解金融。那麼，金融的功能有哪些呢？

首先，金融的基本功能是寄放錢（舉例來說，定存）和把錢借出去（貸款）。銀行會利用客戶的存款及從央行借來的資金，來提供給其他客戶的貸款需求。

第二，金融幫助人們進行投資。證券公司和投資公司會出售股票、債券、以及各種基金產品，這些間接投資產品也可以透過受託販售的銀行來購買。

第三，金融具有風險管理功能。透過保險產品，人們可以為未來可能發生的人身或財產損失進行準備。

第四，金融協助信用交易並使各種支付系統變得更便利。信用卡可以用來進行商業交易，還可以支付各種公共費用和保險費。

第五，金融可以管理流動性。一定程度的流動性資金應存放在可以隨時提取的活期存款中。這類現金資產也可以放進高利率的產品來進行管理，如貨幣市場基金（MMF）、貨幣市場存款帳戶（MMDA）或資金管理帳戶（CMA）等，它們既容易取款，又具有較高的利率。

理解金融並善加利用

接下來，我們來探討為什麼須要了解金融。

第一，了解金融可以管理好預算。支出高於收入是走向破產的捷徑，要減少不必要的開支，避免衝動購物。

第二，了解金融可以管理好負債。債務要控制在自己可以承受的合理範圍以內。貸款了就要制定好還款計畫，有錢時優先償還高利率的債務會比較有利。

第三，可以具體設定出金融目標。面對教育基金、結婚資金、購屋還是退休金等大小事，都應認真逐步做好準備。在你們還小時，爸爸為你們開辦自己的帳戶（銀行MMF），並讓你們選擇將存款保存在帳戶中，或是存入美元儲蓄。

現在回想起來是後悔的，如果把錢換成黃金來保存可能會帶來更高的收益。如何配置投資組合會直接影響到收益率，因此這裡我想表達的是，從養成未雨綢繆習慣的角度來看，了解金融是非常重要的。

第四，可以讓投資多元化。爸爸的資產組合配置是1（金融資產）：9（房地產）。這雖然不是理想的配置，但由於爸爸不投資股票和基金，因此出現這種極端的組合，4：6或3：7可能是更恰當的比例。

如果舉爸爸在新婚初期、四十歲和五十歲為例，我的資產組合產生以下的變化。

在新婚初期，由於專注於股票投資，金融資產占7，其他資產占3；到了四十歲，雖然不再投資股票，但主要投資於儲蓄型保險，因此資產組合大約是5：5；從五十歲開始房地產的比例逐漸增加，現在房地產已經占到九成。

在制定資產組合時，根據自己的年齡和當前情況靈活調整即可。

第五，要了解金融產品。由於產品種類繁多很難全數理解，向金融公司的員工諮詢時，很容易就被他們推銷的產品所吸引而購買，但這不是自己下的判斷，不應僅因為有人推薦就購買。

當銀行或證券公司銷售基金等產品時，可能會誘導你加入銷售手續費高的產品。就像Lime資產管理公司和Optimus基金事件那樣，有時會發生詐欺勢力與金融機構勾結的情況，因此最好選擇公信力較高的金融機構。與保險規劃師面談時，他們可能也會推薦高銷售獎金的產品，因此須要謹慎選擇。

我們要了解產品的優缺點，選擇適合自己的產品進行投資。為了消除這些弊端，近來韓國法律規定在銷售保險時，必須向客戶提供至少三家以上保險公司的產品比較資料。

書名：《致富傳承：創業家爸爸寫給子女的33個理財祕訣》 作者：李容基 出版社：寶鼎 出版日期：2025年8月1日

第六，先考量利率、通膨等經濟環境條件後再做決定。貸款時應比較不同金融機構的利率，選擇固定利率還是浮動利率也十分重要，要仔細權衡哪一個更有利。觀察市場動向也很重要，例如是否因通膨等因素導致市場上有資金大量釋出。掌握最新的經濟和金融資訊，避免錯失良機而後悔，也才能避免損失。可以的話，盡量多閱讀財經新聞或看財經週刊。

第七，善用各種支援政策。可以深入了解並購買「青年未來儲蓄計畫」等青年優惠產品、認購儲蓄、創業資金支援制度、首購貸款等商品。金融理解度高意味著財商（Financial Quotient， FQ）高，能夠更妥善地活用金融資源。如有必要，向金融機構諮詢有助於加深對金融的理解。為此，選擇一個適合自己的金融機構，集中交易於一處是個好辦法，可以選擇使用主要交易的銀行和信用卡公司。

學校不會教你如何利用金融，通常要等到成人後有了收入，才開始與銀行、證券公司和保險公司打交道。想要過有智慧的金融生活就必須提高財商，去銀行時可以拿一些產品宣傳單回來閱讀和學習，也可以透過部落格或網路社群獲取和分享金融資訊。隨著AI時代的到來，面對面處理業務的金融分行可能會逐漸消失。將來可能會有更多直購的金融商品，人們不再透過保險規劃師進行仲介，而是直接與保險公司購買金融產品。

要成為富人須經歷三個過程：第一，好好賺錢（收入）；第二，節省開支並存錢（消費和儲蓄）；第三，讓積累的資金增值（投資）。

成為過著機智金融生活的人，提高你的財商吧。

富爸爸的理財祕訣 要成為富人，要經歷賺錢（收入）、節省開支並存錢（消費和儲蓄）、以及讓資金增值（投資）這三個過程。

●本文摘選自寶鼎出版／日月文化出版之《致富傳承：創業家爸爸寫給子女的33個理財祕訣》。

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