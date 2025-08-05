一場動物策動的「越獄行動」，背後其實在問：我們真的自由嗎？

紐伯瑞金獎作品《守護者的不可能任務》講述奔跑如風的狗約翰尼斯，在文明與自然之間展開拯救野牛的冒險，重新定義自由的意義。花蓮縣閱讀推動教師協同召集人許慧貞從書中看見關懷他者的勇氣與行動，也引領讀者思索自由的真正樣貌。

文／許慧貞(花蓮縣閱讀推動教師協同召集人)

忘記自己的那一刻，就是自由的起點

約翰尼斯是隻奔跑如風的神奇狗兒，他喜歡和汽車賽跑，還能夠把汽車遠遠甩在後頭；他還是「公園之眼」，負責觀察一切匯報給守護者野牛，並與其他動物建立微妙的聯盟，彼此分享資訊，守護公園環境的平衡。更特別的是，他總像個詩人般凝望世界，甚至會忘情地欣賞圖畫，思索著其間的萬千世界；還有最重要的是，他是自由的，對於那些只能夠吐著舌頭、和人類搖尾乞憐的狗狗非常不以為然，他總認為只有盡情地奔跑，才是真正的自由。

直到有一天，約翰尼斯因凝望畫作失去戒心，而莫名被人類套上繩圈，差點失去自由；又因營救一位落水的小女孩，受到人類矚目，不得不躲藏偽裝，才真正意識到，原來不受圈養、不受拘束的感覺是如此舒暢。

當他為自己受限的自由而煩惱時，他領悟到：「要是自己有什麼煩惱，你應該先幫其他動物想想他們的煩惱，這才是解放的真諦。意思就是，我們忘記自己的那一刻，就是自由的起點。」於是，他想起那三隻終身被圈養在公園的野牛，他決定要讓他的所愛也能夠盡情奔跑，感受那份無邊無際的自由。只是，要將體型如此龐大的野牛偷渡出公園，該是一項多麼艱鉅的任務？僅憑藉一隻狗的決心和公園其他動物的努力，根本就是mission impossible（不可能的任務）！

書名：《守護者的不可能任務（紐伯瑞金奬作品）》

作者：戴夫‧艾格斯

出版社：小麥田出版

出版時間：2025年7月26日



正因為是mission impossible，閱讀到後來，更是對作者艾格斯的巧思佩服不已。艾格斯以其輕盈又哲思的美麗文字，將一隻狗的內心世界描繪得既生動又富有隱喻。特別喜歡小說中，艾格斯對海鷗在生命「尾聲」既憂傷又美麗的描述；陽光衝破雲層的掩蓋灑落時，約翰尼斯湧生起對太陽的愛；還有，船隻燈火如同低垂的太陽兄弟姊妹聚在一起的樣子……艾格斯極富詩意的寫作風格，讓整本書讀來宛如一首長詩。

凱迪克榮譽獎插畫家哈里斯的插圖也為本書增色不少。他的畫作結合前輩畫家的作品，色彩奔放鮮明且動感十足，和約翰尼斯不斷奔跑的意象相互呼應，呈現了視覺與文字的完美對話。

這本書所要呈現的，不僅僅是一隻狗的大冒險，更在透過約翰尼斯的視角，叩問自由是什麼？讓我們重新審視「文明」與「自然」之間的界線：對於非人族類，我們是否在保護、還是在囚禁？所謂的自由，究竟是野性的任意而行，還是一種有意識的選擇？透過約翰尼斯所策劃的mission impossible，作者也試圖告訴青少年讀者們：不要懷疑自己有沒有能力改變什麼，如同約翰尼斯，只要願意看見、願意行動，就沒有什麼是不可能的。

最後，還是要忍不住在這兒透露一下，約翰尼斯的mission impossible是我絞盡腦汁都想不出來的，更酷的是結局，完全出乎意料之外。只能言盡於此了，再多說就要破壞讀者的閱讀樂趣了。請好好享受這段閱讀旅程，祝福你也從中獲得無限驚喜！

●本文為小麥田出版授權刊載《守護者的不可能任務（紐伯瑞金奬作品）》專文書評，未經授權不得任意轉載。 👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡