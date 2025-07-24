努力，真能變有錢嗎？想擺脫財務焦慮，正確努力方向和決心很重要

文／陳大仁

愛拚就會贏？努力真的會變有錢？

從小到大，我們不斷被灌輸「努力就會成功」的觀念。父母、老師、長輩會説：「只要夠勤奮、夠認真，未來就一定會變得更好。」於是，我們努力讀書、努力工作、努力存錢，期望未來的某一天能出人頭地，過上理想生活。

但當踏入社會後，你不禁會開始懷疑：「努力，真能變有錢嗎？」如果答案為是，那為什麼還是有那麼多人努力工作了一輩子，戶頭裡的總額仍舊沒有起色？如果努力就會成功，為什麼有錢人永遠只占少數，多數人還是每天為生活發愁？其實，努力並非沒有價值，而是努力的方向是否正確。

盲目的努力，只會讓自己停滯原地。如果你認為自己明明很努力了，卻始終無法擺脫財務焦慮，那麼你需要做的第一件事，就是停下腳步，回頭確認過去設定的目標究竟為何。

記得我在清華大學攻讀研究所時，指導教授對我說過一句話，至今仍讓我銘記在心：

＂Don’t work hard, work smart!＂

「選擇做對的事情，而不是只想著把事情做對！」

當時我並不完全理解這句話的含義。因為在台灣，從小接受的教育是強調「如何努力把事情做對」，例如：如何在考試中拿到100分、如何獲得更高學歷、如何按照標準流程完成一件事。

書名：《4帳戶教你逆襲致富：從負債到千萬資產的系統理財術》 作者：陳大仁 出版社：今周刊出版 出版時間：2025年7月24日

過程中卻很少有人會問：「為什麼要努力考試拿100分？為什麼要得到這個學歷？」沒人知道這些努力最終能帶來什麼結果。

我們被訓練成專注於「執行過程」，卻鮮少思考努力的「最終目標」。於是，我們拚命學習、拚命工作，卻沒有真正停下來問自己：「這條路，真的是通往我想要的未來嗎？」

這句話絕非否定努力的價值，而是提醒我們：「努力本身並不是目的，而是一種手段。」真正的關鍵就在於：你是否確保自己的努力，朝著正確的方向前進。

這就好比在黑暗的森林裡趕路，如果只是低頭猛衝，雖然跑得很快，卻沒有方向感；反之，如果能先抬頭看看天上的星空，確認方位後再邁開步伐，或許走得慢一些，但能確保自己走在正確的道路上。

這同樣適用於我們的財務狀況。如果只是盲目地努力存錢、努力賺錢，卻從未停下來思考財務方向是否正確、每天投入的時間是否能更接近財務自由，如果答案是否定的，那麼你的努力很可能只是體力與時間的消耗，而非財富的累積。

真正能讓財富增長的，不是單純的勞動，而是有策略的資產累積與財務規畫。所以，目前的財務狀況，真的如你所願嗎？現在的財務策略，真能讓你過上理想生活嗎？相信這也是99％的人從未意識到的盲點：以為努力存錢就是最穩健的財務策略，卻從未檢視自己的財務是否真有增長。

現在，讓我們換個角度思考：

✓ 你有穩定的現金流嗎？還是只能依賴每個月的薪水維持生活日常？ ✓ 你的存款增長速度跟得上通膨與生活成本的上升嗎？ ✓ 如果你今天失業沒收入，你的財務狀況能支撐多久？

如果你的答案是「沒有」、「不確定」、「很難撐下去」，那就代表目前財務模式仍高度依賴以「勞力換取收入」，並非真正建立屬於自己的資產增值系統。當你的收入模式沒有突破，就會發現：「即使工作再努力，存款仍舊追不上支出。」

這時候，不妨思考一個關鍵問題：「只靠努力賺錢，真能讓我變有錢嗎？」舉個例子：

假設A先生的月薪是5萬元，每個月存下50％（2.5 萬元），不吃不喝10年，能存多少錢？

2.5萬元×12個月×10年=300萬元

但問題是這300萬元10年後，還能買到什麼？如果再將通貨膨漲（假設每年3％）考慮進去，那麼10 年後這300 萬元的購買力，可能只剩約223 萬元。這就是許多人的財務困境：

這意味著我們該放棄努力嗎？當然不是！問題從來不是你有沒有努力，而是財務策略是否能讓資產持續穩健的增加。

你應該問問自己：

「我的努力是變得更富有，還是僅維持生存？」

「如何建立有效的財務策略，讓努力真正變現？」

請放心，這些問題我會在後續章節逐步拆解，釐清適合你的財務策略，讓你不用再為金錢焦慮。

然而，有個更重要的問題是：「你有真正想過，為何要努力改變財務現狀？」很多人對財務自由的理解還停留在數字層面，以為只要「存到1,000萬元」、「達到某個被動收入目標」，就能實現理想生活。但事實是這些數字只是結果，而非驅動你達到財務自由的「引擎」。

真正讓你達成財務自由的，絕對不是存款數字，而是你對夢想的渴望，以及願意為此行動的力量。如果沒有清楚地知道自己想要什麼生活，沒有足夠強烈的理由驅動自己，那麼再多的財務策略也只是空談而已。

財富自由，從來不只是「賺多少錢」的問題。更重要的是：「你為什麼要賺這筆錢？」

這就是99％的人沒有意識到的盲點。他們以為財務自由只是數字遊戲，但真正讓人願意行動、願意改變的，是對理想生活的渴望，是那種想翻轉現狀的決心。

所以，在我們深入探討財務策略之前，必須先釐清一個更根本的問題：

✓ 為什麼要賺更多錢？你為何而戰？ ✓ 驅使你努力的動力為何 ✓ 你的夢想藍圖有畫面嗎？ ✓ 你對財務自由的企圖心夠強烈嗎？

●本文摘選自今周刊出版之《4帳戶教你逆襲致富：從負債到千萬資產的系統理財術》。

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