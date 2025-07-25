琅讀金句／面對國家未來我們需理性思考，而非依習慣的意識形態感情用事
【琅讀金句】
在今日已然民主化的時代，各種資訊紛呈、各種政治主張也都能自由傳播，但當我們輕鬆嚼著台版總匯三明治，吃早餐看國際新聞時，可得好好想想國際政治可不像異國食物一般親切，可以隨意組合，面對國家政策，台灣人應該理性思考而非依據習慣的意識形態感情用事。
當我們在餐桌上享受日常三餐時，是否曾想過，自由民主的滋味，究竟是什麼？《民主的滋味》透過15道台灣料理，說出15段你我不應遺忘的歷史故事。從日治時期的議會請願運動，到國民政府遷台後的白色恐怖，本書以食物為切入點，講述那些為台灣民主犧牲的先行者。他們的故事藏在一碗涼透的魷魚粥、一份總匯三明治、一頓偷偷遞送的便當中——味道平凡，背後卻是血與淚交織的真相。
在那個言論受限、思想被控的年代，理想成了罪名，自由換來囚禁與犧牲，無數人為信念付出代價。食物見證了這些沉默與抗爭的時刻，也串起台灣民主發展的軌跡。本書由國教署人權教育資源中心「民主的滋味社群」教師群共同撰寫，帶領讀者橫跨百年歷史，品讀那些曾經在黑暗中發光的人與事，重建我們與歷史的連結，也讓我們明白：今日得來不易的自由，是一代又一代人用生命與信念換來的成果。民主，原來真的有滋味。
【編輯推薦】
民主不只是抽象概念，它就像一頓飯，日常且重要。《民主的滋味》以淺顯文字結合15道台灣料理，帶你一邊吃、一邊讀懂歷史。生活與政治息息相關，我們更應以理性思考面對過去，理解自由的得來不易。這是一本適合每位關心台灣未來的人閱讀的入門好書。
●本文摘選自麥田出版之《民主的滋味：自由之前—入獄、囚禁、判刑，附著在日常味蕾上的衝撞與反抗》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
🎁【投票抽獎】盛夏蔬食上桌！「彩色瓜果炒十錦」吸睛又開胃
📰 越想省錢反而花更多？20個希望年輕時就懂的理財祕訣
📰 收入有限、支出無限，租屋小資、三明治族群如何儲蓄理財？
📰 五招幫你脫離月光族身分！省錢不是重點，而是主動察覺支出流向
📰 你適合哪種薪資分配比例？儲蓄要有效率得先選對規劃方式
📰 從今天起拒絕成為卡奴！利用3條規則，學會聰明使用信用卡
逛書店
延伸閱讀
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言