琅讀金句／面對國家未來我們需理性思考，而非依習慣的意識形態感情用事

當我們在餐桌上享受日常三餐時，是否曾想過，自由民主的滋味，究竟是什麼？《民主的滋味》透過15道台灣料理，說出15段你我不應遺忘的歷史故事。從日治時期的議會請願運動，到國民政府遷台後的白色恐怖，本書以食物為切入點，講述那些為台灣民主犧牲的先行者。他們的故事藏在一碗涼透的魷魚粥、一份總匯三明治、一頓偷偷遞送的便當中——味道平凡，背後卻是血與淚交織的真相。

書名：《民主的滋味：自由之前—入獄、囚禁、判刑，附著在日常味蕾上的衝撞與反抗》 作者：人權教育資源中心「民主的滋味社群」 出版社：麥田出版／城邦文化 出版時間：2023年8月24日

在那個言論受限、思想被控的年代，理想成了罪名，自由換來囚禁與犧牲，無數人為信念付出代價。食物見證了這些沉默與抗爭的時刻，也串起台灣民主發展的軌跡。本書由國教署人權教育資源中心「民主的滋味社群」教師群共同撰寫，帶領讀者橫跨百年歷史，品讀那些曾經在黑暗中發光的人與事，重建我們與歷史的連結，也讓我們明白：今日得來不易的自由，是一代又一代人用生命與信念換來的成果。民主，原來真的有滋味。

【編輯推薦】

民主不只是抽象概念，它就像一頓飯，日常且重要。《民主的滋味》以淺顯文字結合15道台灣料理，帶你一邊吃、一邊讀懂歷史。生活與政治息息相關，我們更應以理性思考面對過去，理解自由的得來不易。這是一本適合每位關心台灣未來的人閱讀的入門好書。

圖／琅讀金句

●本文摘選自麥田出版之《民主的滋味：自由之前—入獄、囚禁、判刑，附著在日常味蕾上的衝撞與反抗》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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