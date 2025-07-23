2分鐘讀國際新聞／餐飲食安新規上路 違者罰鍰最高達兩億元

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食品良好衛生規範準則新規明定，食品從業人員調理食品時，不能同時或接續接觸金錢，朝野立委認為此舉恐擾民。對此，衛福部食藥署強調，只要攤商改正就不會受罰。圖為新北市樹林區一處夜市攤商正忙著備料，等待顧客上門。（圖：中央通訊社；記者王騰毅攝）
食品良好衛生規範準則新規明定，食品從業人員調理食品時，不能同時或接續接觸金錢，朝野立委認為此舉恐擾民。對此，衛福部食藥署強調，只要攤商改正就不會受罰。圖為新北市樹林區一處夜市攤商正忙著備料，等待顧客上門。（圖：中央通訊社；記者王騰毅攝）

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文／常春藤生活英語編輯群

Taiwan Issues New Food Hygiene Regulations to Boost Food Safety

臺灣頒布新規

　　Taiwan’s Food and Drug Administration has issued updated hygiene regulations to improve food safety across the food service and delivery industries. The revised “Good Hygiene Practice Guidelines for Food” bans a range of unsanitary practices and requires stricter standards for food preparation, handling, and delivery.

　　臺灣食品藥物管理署頒布了更新後的衛生法規，旨在提高餐飲服務和外送業的食品安全。修訂後的《食品良好衛生規範準則》禁止了一系列不衛生的做法，並要求對食品的備製、處理和配送制定更嚴格的標準。

　　Under the new rules, food delivery workers are explicitly prohibited from smoking, chewing betel nut, or chewing gum during food pick-up or delivery. They must also receive hygiene and safety training, with the records properly kept for future inspections. In addition to these personal hygiene requirements, companies need to appoint hygiene managers responsible for ensuring the cleanliness of both their staff and equipment.

　　新規定明確禁止外送人員在取得及交付食品的過程中吸菸、嚼食檳榔或口香糖。他們還必須接受衛生安全訓練，並妥善保存記錄以備將來檢查。除了這些個人衛生要求外，公司還需任命衛生管理人員，負責確保員工和外送裝備的清潔。

　　These guidelines were prompted by the rapid growth of Taiwan’s food delivery market, which recorded spending of NT$95 billion in 2023. The new rules apply to all food-related businesses, and violators may face fines of up to NT$200 million.

　　臺灣食品外送市場的快速成長促成了這些準則的修訂，該市場的消費額在2023年達到九百五十億新臺幣。此項新規適用於所有與食品相關的企業，違反者可能面臨最高新臺幣兩億元的罰鍰。

●本文節錄自《常春藤生活英語雜誌》雜誌8月號/2025第267期：Taiwan Issues New Food Hygiene Regulations to Boost Food Safety 臺灣頒布餐飲食安新規。未經同意，請勿轉載。

常春藤生活英語雜誌 8月號/2025第267期
出刊頻率：月刊
出版時間：2025-07-15

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