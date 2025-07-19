為什麼總是計畫趕不上變化？大腦思考偏誤易導致過度樂觀制定計畫

文／岩崎一郎

為什麼總是計畫趕不上變化？大腦思考偏誤是關鍵

你是否也曾有過這樣的經驗：

「明明有好好規劃，但最後還是沒照計劃走」

「總是到了最後一刻才手忙腳亂」

這種「以為會順利，結果卻失敗」的情況，讓人不禁覺得「自己怎麼總是無法按部就班完成計畫」。其實，這就是心理學上所說的「規劃謬誤（planningFallacy）」，它是一種大腦思考偏誤（思考上的小誤差），也就是大腦常見的判斷盲點，屬於認知偏誤的一種。

簡單來說，就是我們的大腦會忽略過去的失敗經驗，過度樂觀地做出計畫。而當我們因此感到自責或沮喪時，就更難保持規律、持續前進完成計畫。

不論是誰，其實都會有這樣偏誤的大腦傾向。因此，第一步就是要認知到「原來我不是特別沒用，而是大腦就是這樣設計的」。

書名：《重塑幸福腦！腦科學家教你30天養成正向大腦的小習慣》 作者：岩崎一郎 出版社：莫克文化 出版時間：2025年7月12日

接下來，請試著找出自己容易落入「規劃謬誤」的模式。例如：「是否總是假設事情會順利進行？」「是否經常忽略預算或時間成本？」「還是根本沒在事前做計畫？」。

如果你過去是「連計畫都沒想過要建立」的人，那麼「開始計畫」本身就會是一個很高的門檻。這時，請先試著找出「從哪裡開始會比較容易進行」，然後一步步來。當你認識自己的傾向之後，試著針對規劃謬誤的部分，慢慢修正。這樣就能逐步調整大腦的認知偏誤了。

在這裡分享一句我覺得很有幫助的話—稻盛和夫先生在著作《京瓷哲學》裡提到「樂觀地構想、悲觀地計畫、樂觀地執行」。這句話，道出了避免規劃謬誤的思考重點。也就是說，構想時可以有夢想，計畫時要務實冷靜，行動時再保持自信與積極。

此外，每個人的大腦特性也不同。有人擅長短期規劃，有人則擅長長期規劃。以我自己為例，只要是幾個月、幾年後的長期規劃，我就很容易出現「規劃謬誤」。幸好，我太太在這方面非常擅長，會替我們制定出細緻而具體的步驟。有次她說「如果大家能輕鬆理解大腦的使用方式，就能一起開心地練習『鍛鍊大腦』了」。

於是，我們也設計了在特別附錄裡介紹的「大腦使用方式診斷表」。在這個專案中，我太太負責「讓進度具體可視化」這一塊，也就是把「什麼時間點、完成什麼」都整理得一目了然。相反地，我太太則有點「越接近正式上場，越容易慌了手腳」的傾向。比方說，有時候明明快要出門了，她卻突然開始處理不相干的工作。我自己則是大概在出門前五分鐘就會準備好一切。

在這種狀況上，我的大腦就屬於比較適合訂立短期規劃，所以我會幫太太檢查有沒有忘東忘西，也會適時提醒她。而針對長期規劃的部分，太太則是我最可靠的幫手。就像這樣，與人搭配、互補彼此的強項，主動幫對方一把，也能幫助我們自己更順利地修正大腦的認知偏誤。

人是會傾向「過度樂觀地制定計畫」的，我們的大腦會不自覺進入這種「規劃謬誤」的使用模式。了解並知道這件事，才是邁向改變的第一步。

●本文摘選自莫克文化出版之《重塑幸福腦！腦科學家教你30天養成正向大腦的小習慣》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡