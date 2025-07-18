琅讀金句／退休後要做什麼呢?請務必找到屬於你的興趣

要開始做一件事，年齡一點也不是問題。只要有想做的心，就勇敢去嘗試吧！

書名：《94歲阿嬤的專長是自拍：我的暢快獨居生活》 作者：西本喜美子 出版社：大塊文化 出版時間：2025年7月1日

日本最幽默搞笑的阿嬤攝影師西本喜美子，朋友都叫她喜美醬。她72歲接觸相機，74歲學電腦，自己摸索修圖技巧，創作出超搞笑幽默的自拍傑作。透過各地展覽及IG宣傳，使她成為日本有名的阿嬤攝影師。即使已經90幾歲，一個人獨居的喜美醬依然熱愛攝影，並樂於與攝影教室伙伴交流。透過相機，她全心享受人生，拍自己覺得有趣的作品，她也表示攝影有助於預防失智症。

本書收錄了喜美醬至今累積的著名攝影作品，並以散文分享她的日常生活與長壽祕訣。書中還公開了「喜美醬風格照片後製技法」的技巧與創作過程！什麼都想嘗試，還有一堆想做的事。「想到就去做」，這才是長壽的祕訣！找到自己的興趣，並擁有「伙伴」這份珍貴的寶藏──從喜美醬阿嬤的樂活人生故事中，你將會獲得許多關於「如何自在度過老後」的靈感與提示。

【編輯推薦】

喜美子奶奶用行動顛覆我們對「老年」的想像。獨自生活、高齡創作，她不僅親手操刀攝影與修圖，更不斷挑戰各種新事物，展現出驚人的創造力與生命力。在本書她幽默分享自己每天小酌、偶爾抽菸，健康報告卻出奇地穩定，讓人不禁想問——她的長壽秘訣是什麼？答案既簡單又動人：「保持想挑戰的心。」對她而言，人生的三大要素就是——興趣、朋友，還有能盡情表演的舞台。告訴我們如何把每一天都活得有趣、灑脫而不設限。

●本文摘選自大塊文化出版之《94歲阿嬤的專長是自拍：我的暢快獨居生活》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡