你也在人生的路上，弄丟了真正的自己嗎？奧運金牌選手文學首作，獻給每個正在追尋夢想的你

本書是義大利奧運金牌選手瓦倫蒂娜．羅迪尼跨足文壇的首部創作，她以寓言式敘事與細膩筆觸，講述一段關於夢想、自我追尋與勇氣的故事。主角小男孩渴望成長，與年邁冒險家一同啟程，途中獲得五顆象徵人生原則的石子，並在動物夥伴的陪伴下克服重重挑戰。本書榮獲義大利最高文學獎2025年「斯特雷加獎」決選入圍肯定。這不只是一本鼓勵年輕人逐夢的作品，更是一面映照初心的鏡子，溫柔卻深刻地提醒我們：不要忘記自己為什麼出發。（編按）

文／瓦倫蒂娜．羅迪尼 (Valentina Rodini)

在孩童的世界裡，一切擁有無限的可能，那是一個充滿驚奇和魔法的地方。某天，有個小男孩，跟許多比他年長或年幼的孩子一樣，心中有了「想要長大」的夢想。儘管世上關於成長的故事很多，他卻一個也沒聽過，於是決定請教那些已經實現夢想的人。

事實上，年邁的冒險家只要記得路，隨時可以回到那個充滿驚奇和魔法的世界去。然而，不是每個人都記得自己是從哪裡出發的，有時候他們會忘記。

小男孩開始尋找那個對的人。一開始並不容易，後來他在一處花園盡頭，看到一位老先生坐在大石頭上，抽著菸斗。小男孩看著一團團軟綿綿的菸雲，和老先生調整斗槽內菸草不疾不徐的動作，著迷不已。老先生令人感到安心的樣子，讓小男孩決定朝他走去。他一走到老先生身邊，便脫口而出。

「我想長大！」小男孩還沒介紹自己就先大聲宣告。

「那會是一段很艱辛的旅程。」老先生一邊抽菸斗，一邊轉頭對他說，表情似笑非笑。

小男孩盯著老先生看，眼神堅定、不容對方拒絕。他抬頭挺胸，站得筆直，眼裡充滿了夢想。

老先生靜靜地打量小男孩，似乎在思考什麼。他不需要問對方為什麼想長大，畢竟夢想不需要有任何理由，只要被接納就好。夢想需要尊重，還需要貫徹到底。

「我可以告訴你那條路的起點，陪你走一段⋯⋯」

「好！」小男孩興奮地打斷老先生的話。樂於相信他人，是孩子獨有的特質。

老先生又吸了一口菸斗。

他在小男孩身上看見熱情、衝動和對成長的渴望。

「再旅行一次，應該會很有趣。」老先生心想。坐在大石頭上的他站起身，微微點了點頭。

於是小男孩和老先生一同踏上前往成人世界的旅途，而老先生也成了他的導師。

老先生帶著小男孩往成人世界的入口走去，那裡依然屬於驚奇和魔法世界的境內，但是多了一些現實世界的氛圍。小男孩暫時停下腳步，由上往下俯瞰那個未知的世界。

然後他開口問道：「長大以後最難的是什麼？」

「做自己。」他的導師回答。

小男孩皺了皺眉頭。「難道我們可以做別人嗎？」

「有些人會忘了自己是誰。」老先生說。

小男孩探頭認真觀察。他發現下方是一片茂密的森林，連綿的參天大樹間有幾處綠油油的草地，彷彿森林刻意讓少許陽光能照亮那幾塊綠地。林木間有溪水流過，像是一條條銀色的線，有時慢慢流淌的溪水，會形成大小不一的湖泊，湖畔有色彩繽紛的水生花卉星羅密布。

小男孩再往前看，發現遠方有座大石頭堆砌而成的石山。這些偌大的岩石，彷彿世界曾經歷過天搖地動的證據，在那兒留下了偌大的岩石做見證。再過去一點，接近森林的盡頭，還有幾座高山，其中一座山脈最為雄偉高聳，像是護衛著那美好之境。而越過那座山之後，再過去是一片空曠無垠的風景。

眼前的景色十分迷人，卻也令人畏懼。他們往下走了一段路，來到真正的入口前方，小男孩跟距離他幾步之遙的那些大樹相比顯得很渺小。儘管鬆軟土地上插著寫有「成人世界」的木牌，他們仍搞不清楚，該如何進到那去。

書名：《男孩與冒險家》 作者：瓦倫蒂娜．羅迪尼 (Valentina Rodini) 出版社：三采文化 出版時間：2025年8月1日

「我想長大，但我不知道該怎麼做。」小男孩猶豫不決，喃喃自語。

「你可以選擇你想要的路。」老先生回答。

「萬一我選錯了呢？」小男孩繼續問。

「只要你始終忠於自己，就不會錯。」老先生溫柔地笑著對他說。

「我怕迷路。」

「害怕是對的。」

小男孩仍不明白導師的話是什麼意思。老先生走到他身旁，伸手摸了摸他的頭。「如果你不害怕，就代表你不在乎自己有沒有長大。你如果不害怕，恐怕會抱持著輕率的態度面對每件事。若是如此，那還需要面對這趟旅程嗎？」

「那我怎麼知道我走在正確的路上呢？」小男孩追問。

老先生微微側身，指著森林盡頭的一個雙耳瓶。

「你看到那瓶子裡閃閃發亮的小石頭嗎？你仔細挑選幾顆。踏上旅途前你要做好充分準備，每一顆小石頭都代表一個人生原則，選擇你的人生原則非常重要。選好之後你就再也不能放棄。」

「什麼是原則？」小男孩一邊問一邊彎下腰觀察那些小石頭。他目瞪口呆地看著五顏六色閃閃發亮的小石頭，不明白它們到底有什麼用處，所以也不知道如何選擇。

「每個原則都是一個開始，一個起點。它們代表了你的部分本質，幫你記住你是誰，你想去哪裡。有時候大人會忘記自己是誰，想走哪條路。所以務必要把你的原則，好好收在口袋裡，放在隨手就能拿到的地方。當你覺得迷惘的時候，就可以把小石頭拿出來，它們會指引你該往哪裡去。」

「我懂了，這些小石頭就像指南針！」小男孩歡呼。終於有了可以仰仗的東西，讓他覺得很開心。

「對，但你要小心，不要在路上把它們弄丟了。在旅行過程中，萬一跌倒，有可能會把小石頭掉在路上。」

「我要是真的弄丟了該怎麼辦呢？」小男孩緊張地問。

「你要停下腳步，把它們撿回來。」老先生回答道。

「萬一我沒有立刻發現我弄丟了呢？」

老先生表情嚴肅地看著小男孩的眼睛說：「這個風險的確很大，我們很可能會在途中丟掉原則，甚至忘記自己曾經有過原則。但好消息是，你永遠可以把它們找回來。你可以停下腳步，沿著原路返回，找到丟掉的小石頭。雖然走回頭路感覺很可怕，但有時候這反而是繼續前進的最佳方法。也有可能你在路上認識的夥伴會伸出手來，把你沒發現自己弄丟的小石頭還給你！這些夥伴說不定還會送新的小石頭給你。所以千萬要睜大眼睛豎起耳朵，你永遠不知道誰會想你伸出援手。」

「我明白了。」小男孩說完後，又再回頭認真觀察眼前的小石頭。

小石頭的形狀和大小不一，上頭沒有任何指示說明它們的意義。小男孩又皺起眉頭。

「我得選出能夠提醒『我是誰』和『我想要成為怎樣的人』的原則，問題是我怎麼知道哪顆石頭代表哪個原則呢？」他一邊小聲抱怨，一邊盯著那個雙耳瓶看。

「你要觀看自己的內心。該屬於你的一定會來到你身邊。你要對你所在的這個世界有信心。這些小石頭也有靈魂，你要懂得聆聽。」

小男孩做了一個深呼吸，他沒辦法從年邁導師口中得到更清楚的解釋，只好放棄，然後照著導師的話去做，試著聆聽。他看著瓶中的小石頭，發現其中一顆發出美麗、清澄又耀眼的光芒，似乎在呼喚他。

●本文摘自三采文化《男孩與冒險家：關於勇氣、信念與自我探索的故事》。

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