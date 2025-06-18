建中學霸：只想當個普通人，明明考上醫學系卻選擇念大氣系

文／王蘭芬

考上醫學系，他卻決定去看守天空

上次跟賈子謙聊天，他提到班上有個同學，通過了北醫醫學系二階考試，最後卻決定去念台大大氣系，「啊，老師（他們都好乖叫我老師），他跟你兒子一樣，都是民謠吉他社的教學幹部，他們應該認識。」

回家問堂堂，他說，「喔，對，學長是我們民吉最厲害的，學科跟吉他都很強，做事非常認真，跟大多數人不一樣。」

前天我跑去建中看何廢料拍片，他正在製作一系列「奇人異事錄」影片，邀請學霸們來教大家怎麼準備大學考試，班底林宸緯、蕭椏杰一定會到，然後賈子謙也來了，唯一一個我之前沒見過的，就是現在要寫他故事的林之然。

書名：《那些學霸教會我的事：20位建中、北一女學霸的Ｚ世代青春哲學，陪你在制度裡、校園外無懼前行》 作者：王蘭芬 出版社：天下雜誌 出版時間：2023年9月6日

之然有著濃濃的眉毛，跟草食動物般純真大眼睛，帥氣卻也能感受到其中流露出的一絲絲憂鬱與羞澀，每次回答問題前，會慎而重之地思考好幾秒。

好難想像他可以在那麼活潑瘋狂的建中民謠吉他社生存下來，他說自己五歲學鋼琴，八歲開始學打擊樂，到了高中想找一個功能性高的樂器，於是選了吉他，並且因為練得很勤，高二成為幹部。

「但其實我的個性跟吉他社的人還滿不一樣的，所以用了不少時間讓自己慢慢適應。」

跟之然聊天後才發現，他完全不是我原本想像中的搖滾系不羈少年，他極度聰明敏感到令人心疼的地步，好像他的靈魂沒有皮膚那樣，坦白真誠，卻也非常容易受傷。

「現在回想起來，我國小到國中這段時間，人生花最多力氣的地方，是在試著融入班上同學這件事上。」

何廢料（在畢業典禮影片上，何廢料開始拿下口罩以真面目還有真名「何紹翊」示人了）跟林之然是國中同學，「有夠厲害的，以前每天都看到他躺坐在圖書館書架旁的長椅上打『傳說』，結果不管我再努力都讀不贏，他是永遠的校排一。」

就是因為這樣異於常人的超能力，加上極度不擅言詞，之然一個字一個字地說，「很多同學會覺得，我，怎麼說，很驕傲吧，於是就被，算是霸凌了吧。」

成為普通人真是太好了！

幸好這一切人際關係的沉重感在進了建中之後一掃而空，「在這裡我功課不是最好的，記得高一剛開學，英文老師突然發一張考卷讓我們寫，那完全是沒有範圍無從準備的內容，林宸緯考了一百零幾分，賈子謙九十幾，我才六七十，那天開始就知道，我變成一個普通人了。起初不太習慣建中這種互不干涉的氣氛，後來漸漸觀察到每個人都有他們獨一無二的特質，最棒的是，有好多人比我更不會講話，這實在太令人安心了。」

林之然的爸爸是台大畢業的心臟外科醫生，媽媽則是台大畢業的心理諮商師，我問，「那他們有希望你當醫生嗎？」

「沒有耶，」他搖搖頭，「相反的，我爸爸一直不希望我當醫生，他說念書的過程跟醫院的鬥爭太辛苦，不想我也過這種生活。」

「但你卻是一直以醫學系為目標對嗎？」

「是啊，還是很崇拜爸爸，想向他看齊。」

「但為什麼你明明考上了最後卻放棄醫學系，轉而選大氣系。」

「這，」他無辜地看著我，「這是一個很長的故事。」

之然從小就喜歡看天空，觀察雲的變化，「國小有段時間每天早上起來拍天空，以為以後可以用這些照片來申請想念的大學科系。」

慢慢的他發現台北的天空好低好悶，「每次全家出遊，車子越往南開，天空越遼闊，到了高雄整個嘩一下都是藍色的，然後會出現通往另一個世界般的高積雲，非常美，看著那樣的大氣變化，突然希望自己能輕易指揮風跟雲，去這裡下夠動植物需要的雨水，去那裡展現多彩的美麗，或許是那時候奠定了對地球科學的興趣。」

到了高中，知識更為豐富，他嘗試預測天氣，「例如社團出遊，或是剛好沒帶傘時，我會打開衛星雲圖來看，什麼時段可能會下雨，或是幾點幾分雨雲有個破洞可能會放晴讓我衝一下。」

「哇塞，那都很準嗎？」

「沒有，」他笑出來，「從來沒有預測成功過，所以需要去念大氣系修煉一下。」

高三模擬考四次有兩次考到六十級分的他，學測時國文跟英文各掉了一分，「我也有用iPad pro做筆記跟寫考卷，但沒辦法像賈子謙那麼拚，高三開始他每寫完一本參考書就放在課桌旁邊的地上，沒多久就堆到超過桌子的高度，還差點比人高，但後來山崩了，那種畫面很震撼，我做不到。」

他覺得英文需要長期累積，國文作文更是無法科學掌握的項目，「雖然知道我沒有文采，但以為只要結構正確應該可以拿到正常的分數，沒想到改出來，理性拿十一分，感性十六．五分（總分是各二十五分），所以國文掉了一級。」

賈子謙在旁邊接話，「我也花很多力氣準備作文，考國文那堂因為剩下很多時間，我還把兩篇作文背出來，重抄一遍拿給老師看，老師說寫得不錯應該都有二十分以上，結果也是只有十九跟十七．五分，四捨五入好不容易才有A。」他開玩笑說，「學長有講過，作文只能靠拜拜，拜越多分數越高。」

「那你們拜了嗎？」我問子謙跟之然。

子謙說，「拜了啊！」

之然是天主教徒，他當然有跟上帝祈禱。

除了祈禱考試能夠順利，男孩還問了上帝另一個問題。

高二下準備學測過程中，有個女孩走進他的生命，這帶來喜悅，卻也帶來憂傷，「情緒有過一段時間的波動，卻也讓我重新思考自己是怎樣一個人，適不適合當一個醫生。」

一階成績公布，醫學系跟大氣系都有通過，他決定同時準備這兩個系的二階考試，「它們需要的東西完全不一樣，分頭進行非常辛苦，但也因為深入了解了大氣系所學的專業，加上在國圖沒日沒夜找資料的過程讓我覺得非常享受，更確定自己是走研究的料。」

二階成績出來，兩個系都是正取，他面臨了該去醫學系做研究還是在大氣系做研究的難題。

「請教神父，他告訴我，選一個安靜的晚上，把兩個系的優缺點詳細列出來，然後閉上眼禱告，看看哪一邊會出現亮光。」

「所以，」我看著他，「最後是大氣系發亮了嗎？」

之然笑瞇了眼，點點頭。

人生的選擇是如此困難啊，恭喜之然找到閃閃發亮的那條路。

但為什麼我每次一閉上眼，閃閃發亮的都是叫我起床的太陽呢。

●本文摘選自天下雜誌出版之《那些學霸教會我的事：20位建中、北一女學霸的Ｚ世代青春哲學，陪你在制度裡、校園外無懼前行》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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