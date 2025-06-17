準備購物節下單？為什麼我們容易爆買、壓力大就想清購物車紓壓？

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文／筆子

為什麼會忍不住亂買？

人為什麼會這樣拚命買東西？我認為背後有這些因素：

覺得「越多越好」的心靈貧瘠

書名：《清空練習：從剁手族走向極簡生活，人生更幸福的24個方法》

作者：筆子

出版社：三采文化

出版時間：2022年12月16日

我們活在大量生產和消費的現代社會裡，自然而然地深信「擁有的東西越多越幸福」。無意中養成「物品減量代表寒酸、貧乏和危險，大量擁有等於豐饒、富庶和安全」的價值觀。

因此，人們總是習慣找理由添購新東西，增加物品數量。因為過度持有成為一種預設值，近年零雜物生活和減法生活才會備受矚目。

如果沒有意識到自己的購物行為，就會忍不住採買、補貨和過度擁有。

只顧著享受當下

現代人生活忙碌，光是應付眼前的事就已筋疲力盡，忘記未來的路還很長，必須訂定長遠目標。無論遇到什麼問題都不會深思熟慮，只求能夠馬上應對的緊急措施。即便不是如此，人本來就不容易對未來的事有具體想像，只能用衝動回應周圍發生的事。所有人都想要簡單迅速地解決問題，這種急於見到成果的速食心態增加了購物機會。

當東西越買越多，自然不會有多餘的錢儲蓄。無法儲蓄，將來孩子升學或退休養老就會資金不足，勞苦憂愁。這時就要拉高視野，客觀俯瞰人生規劃。也有許多人即使內心在意卻刻意不去思考，選擇衝動的生活方式。沒有明確的人生目標，就不會思考五年、十年或二十年後的生活，只求現在開心就好。

什麼都能平價取得

與我年輕時相比，現在市面上的商品變得更便宜了。快時尚登場後，能以較低廉的價格購買服飾，生活百貨的日用品能以沒有負擔的價格購入。除了平價的生活百貨之外，也有其他好買的生活雜貨店。

加拿大的一元商店美元樹（Dollar Tree）類似日本的百圓商店，販售的都是一些容易壞掉，外型也不好看的商品，真的就只值一美金。不過，我已經好幾年沒去美元樹了，不知道它們現在變得怎麼樣。

比起美元樹，日本百圓商店的商品品質高、種類豐富，雖然我不會買，但在店內東看看西看看就覺得很開心。日本到處充斥著品質尚可、價格便宜，外型又可愛的商品，即便手頭不寬裕的人也能開心購物。

購物更方便

現代人最喜歡簡單迅速的東西。消費者的目光容易被便利小物和創意商品吸引。前所未見的創意商品具新鮮度和話題性，容易勾起購買欲。所以商人為了讓消費者消費更多的生活必需品，開始大量製作能滿足特殊需求的利基商品。

利基，指的是某個極小眾的特定市場，而回應這些特定客群的商品就是利基商品。日本企業擅長製作講究細節的商品，這些企業夜以繼日開發、製造和販賣讓生活更便利的商品。

光是一個簡單的煮蛋計時器就五花八門。大型生活商店裡販售的煮蛋計時器以半生、半熟和全熟等蛋的熟度來區分，亞馬遜上也有類似的商品。例如，把計時器和蛋一起放入熱水後，機器外圍會開始變色，透過變色的範圍就能了解蛋現在是半熟還是全熟。

這個工具乍看之下方便，但是為了檢查計時器的變色狀況，必須一直看著鍋子。還不如一開始在鍋內加入固定的水和雞蛋數量，用普通的計時器反而更簡單。只要多試幾次，就能掌握半熟蛋和全熟蛋要煮幾分鐘了。

喜歡新鮮事物和追求方便的人，對於此類商品樂此不疲，還能在社群媒體上炫耀「我買了很特別的東西喔」。

購物方便也是助長消費的原因之一。台灣是個非常便利的國家，想買東西只要走到路口，不但到處都是便利商店，還有許多平價生活商店和超市。乾淨明亮的店面陳列美好的商品，還有親切的店員。

新冠疫情的影響下，網購到達前所未有的普及。不用出家門就能隨時訂購喜歡的商品，快則當天，慢則數日後就會收到。大型電商平台也導入在家試穿機制，尺寸不合即可退貨。

琳瑯滿目的商店種類，加上購物步驟十分簡單，有空的人可以花好幾個小時盡情購物。

沒有從小培養正確金錢觀

我們從小學習各種知識，卻沒人教導理財方法。最近市場上出現了專為兒童設計的投資講座，但是在增加金錢之前，應該先學會的是正確的金錢觀。多數家長不太會教孩子處理金錢的方法，最常說不要亂花錢、要存錢。但是，錢要使用和流通才有價值，只會存錢不是一種恰當的理財方式。而且若將身上所有錢都存起來的話根本無法過活。

由於沒有從小培養正確的金錢觀，孩子就會耳濡目染，被父母的花錢方式影響。當父母無法好好理財，經常衝動購物時，孩子便會有樣學樣，養成糟糕的購物習慣。購物行為最重要的原因之一就是滿足心理需求，最典型的就是購物紓壓。心理需求形形色色，逐一了解這些心理狀態會產生很大的行為差異，下一節將為大家細細解釋。

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