只要看到兒子打電動就想生氣？父母需要先懂自己的情緒

只要看到兒子打遊戲就想生氣！偏偏兒子無法理解為什麼只是打個電動，媽媽就要不高興。處理情緒，必須從「正確地理解」開始。看到兒子玩手遊，湧上心頭的情緒有時候是「憤怒」、有時候是「不安」，也有可能是「挫折」。媽媽必須要能知道自己現在的心情是處在什麼樣的狀態。（編按）

● 本文摘選自三采文化出版之《兒子到底在想什麼？ 當媽媽不崩潰，男孩教養說明書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／崔旼俊

書名：《兒子到底在想什麼？ 當媽媽不崩潰，男孩教養說明書 》

作者：崔旼俊

出版社：三采文化

出版時間：2025年6月13日



「老師。我只要看到兒子玩手遊、打電動就想生氣。只有我會這樣嗎？」

其實很多媽媽都是這樣，一看到兒子玩電玩，情緒就會上來。偏偏兒子無法理解為什麼只是打個電動，媽媽就要不高興。

「媽媽很奇怪耶，為什麼我玩電動，她就要發火？」

從兒子嘴裡說出這種話，表示媽媽已經在兒子心中失去權威性。因為兒子會覺得媽媽「對我的世界一點都不懂，是個無法自我控制的人」。想要處理兒子的情緒，就必須先處理好自己的情緒。處理情緒，必須從「正確地理解」開始。看到兒子玩手遊，湧上心頭的情緒有時候是「憤怒」、有時候是「不安」，也有可能是「挫折」。媽媽必須要能知道自己現在的心情是處在什麼樣的狀態。

基本上，「不安」都是從自己不了解的事物中產生的，多數情況下只要好好去理解，這種情緒就會消失。對媽媽來說，「我的世界」（Minecraft）、「機器磚塊」 （Roblox）、「荒野亂鬥」（Brawl Stars）、「英雄聯盟」（League of Legends）這些遊戲都是陌生的名詞，是無法理解的存在，光是看到裡頭的打鬥畫面就讓人頭暈，偏偏兒子又沉迷於其中，不安感頓時湧上心頭。解決不安的最佳方法是徹底了解。

這些遊戲其實就像媽媽們小時候玩的「鬼抓人」、「紅綠燈」、「疊積木」。沒有試過之前，只會覺得這是暗黑又暴力、會讓人上癮的可怕傢伙，但是仔細了解後 就會發現，它們其實跟自己小時候玩的遊戲沒兩樣，只是被搬到網路上了。

當然，這裡不是說可以放任孩子盡情玩 3C 手遊。只是想讓媽媽們了解，在處理兒子的問題時，如果帶著「不安」就會很難進行，因為只要媽媽有不安感，就會胡亂地制止；而反覆地制止，會讓兒子不再相信大人。為此，我想建議爸媽可以也去試試兒子們正在玩的遊戲，只要試著一起玩，就可以大幅減少不安感。當內心不再不安時，才能看見事情的本質。

3C 或手遊並非壞事，父母該做的是在沒有情緒干擾的狀態下，告訴孩子「不遵守約定才是錯誤的行為」，並以此約束孩子。

教養原則｜「我再玩一局就好」vs「我再解一題數學就好」是一樣的，當爸媽內心帶有情緒時，就無法好好教導孩子。

● 本文摘選自三采文化出版之《兒子到底在想什麼？ 當媽媽不崩潰，男孩教養說明書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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