兒子一直裝作沒聽到？男孩教養導師教你讀懂孩子的怪行為

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文／崔旼俊

書名：《兒子到底在想什麼？ 當媽媽不崩潰，男孩教養說明書 》

作者：崔旼俊

出版社：三采文化

出版時間：2025年6月13日



都已經用了所有人都聽得到的音量說話，孩子卻一直裝作沒聽到，這種情況有哪個爸媽可以不生氣？偏偏教養書都要爸媽別生氣，想當然爸媽就因此崩潰了。

「孩子假裝沒聽見怎能不生氣？養小孩就得這麼佛嗎？為何孩子不聽話，卻是我被檢討？」

這是很多爸媽會有的疑問。孩子明明聽到我說的話，卻裝作沒聽見，爸媽生氣是理所當然的事吧？換做我，我也會生氣。但，這裡的問題不是「對裝作沒聽到的孩子發火」這件事，而是為何爸媽會把孩子的行為理解成「他明明聽到卻裝作沒聽見」。

不隨意對孩子生氣的祕訣不是忍耐，而是正確解讀孩子的行為。如果將孩子明明聽到卻裝作沒聽見的行為，解讀為「轉換能力不足」，相信爸媽就不會生氣了，也就是說，將孩子想成他們並不是忽視我講的話，只是陷入某種刺激中而跳不出來，無法把注意力放到媽媽的呼喚上。這樣的解讀並非要強忍怒意，而是要讓憤怒這個情緒消失。孩子沒有不把我放眼裡，只是轉換能力有問題，所以我們要幫助孩子轉換。

那些可以不帶情緒地處理孩子有意挑釁的大人，他們絕不只是忍耐而已，而是能夠理解孩子為何要這樣做，這是大人在管理情緒上的重要訣竅。

「我是學校老師，班上有幾個很愛跟我抬槓的孩子，我該怎麼辦？」

「兒子好像在跟我玩權力遊戲、挑戰我，我得展現身為家長的魄力吧？」

我常收到老師和爸媽諸如此類的提問。實際上，孩子想要挑戰大人這問題是真實存在的。當孩子對大人做出攻擊或是不適宜的舉動時，爸媽絕對不能當做玩笑地笑笑接受。這裡有個重要的關鍵，大人不能認真和孩子對立，如果大人也當真地生氣或是把它當作較勁，那就真的會變成對立了。

想著「孩子就是想跟我比」，就會在不知不覺間想要贏過孩子。建議把孩子的所作所為想成「因為他還無法完全信任大人，以為自己攻擊大人，大人也會回擊」，如此一來我們就會想讓這孩子願意信任我們。

曾有一位媽媽因為兒子很不會看場合說話，所以來找我。舉例來說，兒子搭電梯不會乖乖站著，總會對一起搭乘的鄰居說些不必要的話。

「媽媽，那個人的肚子好凸喔、他沒有頭髮耶！」

這些話光想就讓人難為情，想要鑽進地底下了。這位媽媽為兒子沒禮貌的言詞感到生氣，更擔心自己不在身邊時，兒子可能也是這樣不知分寸而遭人白眼或挨罵。我完全可以理解這位母親的心情。看著講話白目、行為沒大沒小的兒子，很多母親都會感到苦惱。對養育兒子的父母們來說，這確實是很常見的問題。但還有更大的問題是，因為這種心情所以在管教兒子時用力過度。

「你再這樣講話試看看！真是的，欠罵耶。」

孩子說出不合時宜的話或做出不適當的行為時，確實不能置之不理，必須糾正孩子錯誤的行為。但是，我們也不需要反應過度。當大人越是過度反應，講些不必要的話、表現不必要的情緒，孩子越是不會接受，反而會與之對立。

「用講的不就好，幹嘛生氣？不懂為何要這樣。」

明明是正常的管教，孩子卻表現抗拒或不肯接受的話，就需要回頭審視自己講的話是不是也帶有情緒在裡頭。該如何轉化自己的情緒，避免這些狀況發生呢？有些教養法會建議爸媽要忍耐5秒或是暫時離開現場，但我想分享一個更貼近本質的做法——明確理解孩子為什麼會做出這種行為，就能大大緩和父母的情緒。

教導孩子時有個關鍵的時間點——改正問題的時間，只是這種時候我們可能正在生氣。最後這位母親來找我，想知道孩子為什麼會講出這樣沒禮貌的話。

我和那位在電梯裡失言的孩子見面後，發現他確實是個習慣亂講話的小孩，但他之所以會這樣說話都是因為緊張、不安。這個孩子在電梯裡看見陌生男性就不由自主地神經緊繃起來，透過說出莫名其妙的話來找到安全感。

得知事情的緣由後，媽媽看待孩子的姿態也截然不同，想到孩子必須藉由不必要的發言來掩飾自己的緊張，甚至會覺得孩子有點可憐。所以我們改變了想法，對孩子說出適宜的話。

「俊俊是不是在緊張？但就算這樣，也不應該講這種沒禮貌的話喔。」

看到教養專家在電視裡溫柔對待孩子的態度，我們也想學習他們的說話方式。但其實，專家們看待孩子的觀點才是重要的。同樣的行為隨著解釋方法不同，因為孩子行為產生的情緒也會不一樣。

「沒把我放在眼裡，所以這樣做」和「他還不太會管理自己的情緒，所以我得幫他」用這兩種想法面對孩子，會出現完全不同的回應。大家應該都曾覺得專家們「不要對孩子生氣、爸媽要控制自己的情緒」的論點不切實際。在這種需要控制個人情緒的時候，更需要先去了解對方的意圖。很多單看行為會令人發火的事，在真正明瞭對方的原因後就不會生氣了。正確理解對方是情緒控管的第一步。

教養原則｜與其指責孩子的行為，理解行為的緣由更加重要。

● 本文摘選自三采文化出版之《兒子到底在想什麼？ 當媽媽不崩潰，男孩教養說明書》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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