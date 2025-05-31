退休夫妻勇闖日本Long Stay！「台灣老人留學日本」分享旅居找房經驗

文／呂志興

這是一個標準的老人留學故事，也是一個很驚艷的旅行故事，別人有的、我們不一定有；別人沒有的、我們也不一定沒有，我們勇敢的踏出第一步，開創人生的新生命，再次寫下一個新的故事。

留學生要搬家

找房子

找房子租房真是一件令人傷腦筋的事！我們租的學寮原先可以住半年，但是學校臨時要我們搬家，加上我們對學寮的住宿品質也不太滿意，所以開始尋找新的住所。雖然學校也在幫忙找其他住宿地點，但距離學校較遠，這樣一來上課就會變得不方便，尤其是在雨天，就會更加麻煩。此外，垃圾回收也會變得不便利，我們現在住的地方附近就有資源回收的定點，搬家後就沒有這樣的福利了。

(圖／遠流出版提供）

我們非常喜歡這附近的環境，這裡有幾家大型超市，還有牛肉燒烤店、居酒屋和拉麵店等，生活機能非常齊全。所以還是希望能在現在居住的社區內找到合適的房子。但是如果不透過學校，要自己租房子，那我們自己租到的房屋裡除了冷氣之外，就會什麼都沒有，冰箱、洗衣機、桌子、椅子、床鋪等都要自己購買。除此之外，租房費用除了租金，還有火災保險費、保證委託費、消毒費、鑰匙交換費、共益費、町會費、停車費、仲介手續費、禮金等等。

最難的是還需要保證人，我們在日本沒有熟識的朋友，原本有一位台裔華僑願意為我們做租房的保證人，但當她知道需要提供印鑑證明並蓋章時，就打退堂鼓了。我們可以理解她最後為何拒絕，若換成是我也會這樣，畢竟萍水相逢，實在太冒險。

經過一番思考後，我們決定不要自己租房，自己租房太麻煩了，費用也相當高，在語言不通的情況下處理這些問題也很繁瑣，想想還是依照學校的安排，費用差不多，但事情簡單得多。雖然有些氣餒，但是沒辦法。

學校為我們安排了宿舍說明會，邀請了仲介公司來解釋相關事項。我們冒著大雨跑去看房，房子雖然離學校遠了點，但屋內設施一切滿意，我們對於這次租房所有費用也不計較了，但後來發現這位仲介對於條約等說明不夠清楚，整個溝通過程令人感到困惑，不是很愉快，最後決定不想冒險，就放棄了這次的交易。

這次過程讓我們了解到，日本的租房流程非常複雜，需要提供各種證明資料，甚至連一次性付清房租都不允許。而且，簽約需要財力證明，這些都讓我們覺得很累。

(圖／遠流出版提供）

找房子這件事搞了很久很久，覺得有些辛苦，就在這時候，我們突然想起剛來的時候，每天走路上學會經過一個公園，再經過一個「團地」，當時就覺得這個團地很漂亮，四周環境清幽，心想如果可以住在這裡該有多好。於是我們帶著碰運氣的心情上網查索，竟然看到有空房釋出，太開心了！二話不說馬上起身前往團地，將房子租下來了。

儘管找房過程波折不斷，但最後我們還是找到了理想的住所，回到最初希望的「團地」，實現了最終的願望，現在每天走路去上學，經過公園和清幽的環境，覺得這一切都值得了。

申請團地住宅

「團地」就像是日本的社會住宅，但是大部分的團地環境都維持得非常好，日本政府把團地的所有管理委託給UR。團地租賃需要符合一定條件，因此很少外國人士可以在團地租到房子。

(圖／遠流出版提供）

此次租賃團地也必須辦一些手續，比較麻煩的是需要證明我們兩人是夫妻關係才能租同一間房子。當初在辦理留學簽證的時候，並沒有注意到身分的問題，現在如果分開以個人辦理的話，手續上會相對困難。

若以個人申請，兩個人都要分別填寫資料，要分別有銀行存款證明，每個月的租金也要分別付款，再加上水、電、瓦斯等，也都要分別以兩個人的名義來處理。這樣事情就變複雜了，最好是可以證明我們兩人是夫妻關係，那就可以住在一起了。

要如何在日本證明我們兩人是夫妻呢？我拿著我們的住民票，去市役所辦理住民票合併，並且要在住民票裡註明よしこ是我太太。於是我向市役所表明我們想要租賃團地的房子，市役所了解我的目的之後，要求我出示可以證明我們是夫妻的文件。

好在市役所承認中華民國的身分證，但由於身分證只有中文名字，於是我用護照讓他們比對中文名與英文名，最後終於同意讓我辦理住民票合併，並且也在住民票裡註明我們是夫妻關係。有了住民票的證明之後，再帶著我們在日本所有的文件資料，去天神UR辦理租屋事宜，終於成功！

UR有點類似台灣的財團法人，所以都依照規定來辦理，讓人很放心。不像一般仲介公司，讓人沒有安全感，而且在跟仲介公司交涉過程當中，感覺處處是陷阱，沒有什麼事講得清楚，甚至房屋點交也含糊帶過，讓人不放心。

(圖／遠流出版提供）

關於團地建築，我真的很佩服日本人的設計，以我這次租賃的團地住家為例，我住在5樓頂樓，就算外面30幾度，但一點都不感覺熱，可能是因為天花板跟屋頂之間設有四個散熱孔，所以有散熱效果，連廚房的洗碗槽，也是台灣一般家庭的1.2倍，用起來很方便。

還有屋內的地板比後面陽台還要高，所以可以坐在地板上，把腳放在後面陽台，高度剛剛好，有種像日本傳統的一戶建，屋子裡面有另外一個庭院，提供屋主休息釋壓，以前在日劇裡看到這種建築，就夢想可以有這樣的房子，沒想到竟然在團地的公寓住宅「圓夢」了！

我的團地我的家

書名：《勇敢出發吧！退休後我去日本留學Long Stay》 作者：呂志興 出版社：遠流出版 出版時間：2025年2月26日 廚房。(圖／遠流出版提供）

我們租賃的團地，是已有五十幾年歷史的五層樓建築物，像台灣早期沒有電梯的公寓住宅，因此每天上下樓都必須爬樓梯，かない說這樣也很好，因為來日本之後都沒有定期運動，這樣剛好可以每天強迫自己運動。

雖說是五十幾年的建築物，但是維護得很好，外觀看起來堅固耐用，裡面就像是全新的房子，更沒有漏水、潮濕等情形，不得不佩服日本人嚴謹的做事態度，他們使用的建築這個房屋大約有二十坪，格局是二房一廳一浴室一廁所，後面有一長條形的後陽台，上面有團地服務中心早已裝設好的曬衣架，因此曬衣服非常方便，而這二個房間的地板均為新鋪的榻榻米。

我喜歡睡硬硬的榻榻米，睡在上面感覺像是在按摩背部，想按哪裡就翻身睡哪裡，用身體的重量來按摩，挺舒服的。榻榻米滲出微微的藺草香，聞起來很清新，這種香味是天然乾淨的乾草味道，我真的非常喜歡。榻榻米底下只是鋪了一條條的橫木板支撐榻榻米，因此走在榻榻米上必須溫柔，不可以太用力，更不可以跳躍，最好重物也不要放在上面。

團地房屋的設計，還有一個很特別的地方──廚房，流理台及洗碗槽都特別大，這對每天必須洗碗的我來說，非常友善，再也不用小心翼翼的洗碗了。

●本文摘選自遠流出版之《勇敢出發吧！退休後我去日本留學Long Stay：讓自己再冒險一次，活出想要的樣子，到日本實現學習、旅居、體驗異國文化的第二人生》。

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