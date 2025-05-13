學會控制血糖，平息兇猛的食慾、狂吃的衝動，保持整天精力充沛！

跳脫傳統的瘦身飲食法，作者梅根‧漢森不局限於計算卡路里，不限制飲食，而是把新陳代謝的知識傳授給讀者，將選擇食物的權力交還給讀者，並以「健康的體型」為目標而不是體重。重整代謝生態，就是不需再靠意志力挨餓的唯一方法。

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文／梅根‧漢森

控制你的血糖

書名：《改造新陳代謝啟動燃脂力：六大關鍵重塑代謝系統，不需節食而且永遠不再變胖》 作者：梅根‧漢森 出版社：高寶書版 出版時間：2025年3月12日

食物是生命不可或缺的元素。吃東西是一件需要如此頻繁進行的事，因此在待辦清單上已有做不完的事情時，吃東西有時候就顯得麻煩耗時。於是我們往往選擇快速簡單的做法，也不多想自己吃進了什麼。或者我們多少還是有些概念，每個人都知道速食不是理想的選擇，但是我們依舊覺得沒有選擇，或者就是覺得省下來的時間比食物的品質更珍貴。但是如果你不需要總是在時間與飲食的品質之間做選擇呢？

這一章會大大改變你對食物的觀感，這也是為什麼我把這一章放在最前面。如果你能學會控制你的血糖，你就能平息兇猛的食慾、擊垮狂吃的衝動、整天精力充沛，並甚至在睡覺時讓身體繼續燃燒脂肪。

血糖是什麼？它為什麼這麼重要？

簡單說來，血糖就是血中的葡萄糖量。不過在深入說明血糖的意義前，我們得先談談目前在節食產業中最邪惡的名詞「碳水化合物」，以及它對血糖的影響。

碳水化合物是飲食中可找到的三大巨量營養素之一。巨量營養素是我們的身體正常運作不可或缺的營養素。我們在本章稍後還會說明另外兩種巨量營養素，也就是蛋白質與脂肪。糖、澱粉與纖維是不同類別的碳水化合物。

糖是簡單碳水化合物，人體可以快速吸收，因為它的結構簡單，可以立刻轉換成能量。有些食物本身就含有糖，如牛奶與水果，但是我們吃到的糖大多都是額外加進食物的，如糖果、果汁、冰淇淋、沙拉醬、調味料與早餐麥片等。據統計，你在店裡能找到的食品，多達60%含有添加糖。

澱粉，或者說澱粉類碳水化合物，是最常見的碳水化合物，也稱為複合式碳水化合物。澱粉類碳水化合物是由結合成鏈狀的糖分子所組成，因此人體得先將它分解成個別的糖分子才能利用。儘管澱粉類碳水化合物在人體內最終會分解為糖，但是因為分解需要時間，因此比起直接吃糖，它提供能量的時間更長久。澱粉類碳水化合物包括馬鈴薯、米飯、豆類、穀類與水果等。

碳水化合物分解為糖後，糖便進入血流，因此我們稱之為血糖。這會引發胰臟分泌胰島素，胰島素會把糖運送到肌肉、肝臟與脂肪細胞，要不就立刻用掉，要不就儲存起來備用。因此，澱粉類碳水化合物與糖在人體內被分解代謝後，都會使得血糖升高。由於吃進大量碳水化合物而造成的血糖突然飆升，會促使胰島素迅速進入血流。基於下列兩個原因，這個現象我們要特別注意：

1.如果你吃進的碳水化合物總是超過身體一次能夠處理的量，胰島素就會持續居高不下，長久下來就可能導致胰島素阻抗、高血糖，甚至是第二型糖尿病。 2.血流裡若有大量的胰島素，會阻礙身體燃燒脂肪。

在此我們來看看吃一碗所謂健康的巴西莓果碗時，血糖會如何變化：

巴西莓碗。（圖／unsplash）

1.你決定吃一碗巴西莓果碗當早餐，裡面有巴西莓果、香蕉、蜂蜜、草莓、烘烤麥片與椰子片。這些食物大多都由碳水化合物組成，不過椰子含有一些脂肪。因此你的巴西莓果碗有360大卡、5公克脂肪、75公克碳水化合物、31公克糖、1公克纖維、4公克蛋白質。

2.你的身體開始消化這碗早餐時，隨著碳水化合物被分解為糖，你的血糖迅速升高。

3.胰臟接著分泌胰島素，收集起血流中所有的糖（我們現在起使用專有名詞葡萄糖）。葡萄糖先被送進肌肉細胞與肝臟細胞，因為這些細胞是碳水化合物提供的能量所儲存的地方。這兩個地方儲滿了，剩下的葡萄糖就被儲存至脂肪細胞。沒錯，如果沒地方儲存了，就連你這碗時尚的巴西莓果碗也會儲存為脂肪。

4.隨著胰島素將多餘的葡萄糖儲存進細胞，我們的血糖開始迅速下降。這使我們感到疲倦、昏沉、飢餓……而且是吃完早餐才沒多久！你兩個小時前才吃完早餐，現在肚子又開始餓了。

5.在血糖迅速下降後，我們通常會不加選擇，有什麼就吃什麼，好讓自己覺得又恢復至正常狀態。一顆蘋果？一條蛋白棒？一杯香草拿鐵咖啡？一把的M&M’s巧克力？這些全會使血糖迅速飆升，然後又驟降。於是我們陷入同樣的惡性循環。

我們總結一下整個過程：血糖上升，於是胰島素被釋出，把血糖送進肌肉、肝臟與脂肪細胞。血糖因此下降，使我們開始感到昏昏欲睡，於是大腦告訴我們，我們需要更多糖，結果我們又開始猛吃碳水化合物。

●本文摘選自高寶書版出版之《改造新陳代謝啟動燃脂力：六大關鍵重塑代謝系統，不需節食而且永遠不再變胖》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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