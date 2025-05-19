別怕股市下跌！股神巴菲特：最悲觀時是翻倍獲利的最佳買點

文／史迪格．博德森（Stig Brodersen）、普雷斯頓．皮許（Preston Pysh）

市場先生，以及市場的泡沫

你見過「市場先生」（Mr. Market）嗎？如果你曾在證券交易所交易，你就見過他；如果你聽過財經新聞，你也肯定聽過他。「市場先生」是價值投資法發明者班傑明．葛拉漢在1950年代於哥倫比亞大學授課時所虛擬出的人物。或許你已經聽葛拉漢說過，如果沒有，我也確信你聽他最出色的學生提起過，那個學生的名字是華倫．巴菲特，也是歷史上最成功的股票投資家。

如果你是認真看待股票投資的人，那麼市場先生會是你很重要的熟人：他每天都會拜訪你，當他來訪時，你可以買賣高品質或低品質的公司。市場先生來訪時總是很客氣，要激怒他並不容易，你可以盡情查看他的公司；如果你願意，甚至每天都能查看，而且不一定要進行買賣。只要你願意，想等待多久都可以。市場先生最好的地方是即使你忽略了他很多年，他每天仍會提供新的報價給你。

有時市場先生的心情很好，這時他有很多客戶，不管是高品質或低品質的公司，所有商品的價格都很高。但也許隔天市場先生的客戶變得非常少，就跟大家預期的一樣，他的心情不太好；在這樣的日子裡，他要銷售的公司正在進行大拍賣，因此同一家公司的價格會變得更便宜。

書名：《巴菲特財報學（新修版）》 作者：史迪格．博德森, 普雷斯頓．皮許（Stig Brodersen, Preston Pysh） 出版社：商業周刊出版 出版時間：2025年5月1日

沒錯，你可能已經猜到我們在說什麼——我們說的是「股市」。股市的報價每天都會上下波動，或許有人會說，股價波動總是有原因，他們認為當前的價格會反映公司的真實價值，這種想法在學術界非常流行。

不過，巴菲特和葛拉漢等價值投資人絕對不會同意。他們認為股市會受情緒影響而短期波動，長期則是因為價值而變動。市場先生可能是個虛構人物，但他卻是股市在短期遵循市場情緒的象徵。有充分理由相信巴菲特是對的——使用價值投資，他的財富已經累積逾1,330億美元。

對很多投資人來說，股市依然是個謎。他們看到很多股票的價格波動，他們期望低買、高賣，並基於這樣的期望採取行動。現在，你注意到我稱他們是「投資人」（investor），我想要撤回這個說法，以我的拙見，這些人是「交易人」（trader）。世界上總是有很多交易人，500年前，歐洲人前往新世界去購買菸草，然後返國後以更高的價格賣出；當你購買雜貨時，你買下的牛奶價格，會比店家的進價還高。交易是一種技術，不論交易的是菸草、牛奶，或是股票。

如果你是價值投資人，所看到的不是一檔股票，而是一家公司。許多人總是會忘記，當他持有一檔股票時，實際上擁有的是真實事業所公平分割的股份，這意味著任何1股的股票權利都相同，價值完全以等比率分割。股市提供每個投資人一個獨特的機會，以一個業主（owner）的身分去投資實際的公司，並且按比率分享該公司獲利。就像巴菲特擁有的可口可樂（Coca-Cola）股份比你還多，但原則完全相同。

如果你想要像巴菲特一樣成為一個價值投資人，你就會想要累積股票，而非交易股票。葛拉漢有句名言：「短期來看，股市是個投票機；但長期來看，股市是個體重計。」這句聽起來很深奧，但卻充分彰顯出他的看法：想辦法累積更多的公司股票或股權，比每天在市場交易更重要。

另一個與股市相關的重要事情是股價常常會因為一些理由而波動，也就是說，股價波動不一定表示這些波動合乎邏輯或很重要。你常常看到某檔股票的價格比前一天上漲2%，隔天卻又下跌1%，但這似乎沒有讓太多人感到困擾。

仔細思考一下，會發現你聽到那些股價變動的論點常常毫無意義。假設這家公司是可口可樂，你聽電視上的分析師說，股價上漲是因為最新的就業報告優於預期；接著，不到24小時，你可能又聽到另一個分析師說，該檔股票的價格下跌，是因為消費者信心不如某家大型投資銀行的預期——這真的能解釋為什麼可口可樂在不同日子裡有不同價值嗎？答案顯然是否定的。如果我們每天對美國某小鎮街上的一家小公司進行評估，光是想像都會覺得畫面相當滑稽。

誰在決定股價？參與買賣股票的每個人都在影響不斷改變的股價。一般而言，一天之中只有不到1%的股份被交易。這群少數的交易人最後會透過股票的供給與需求來決定當下的價格，很多時候，其實都是同一群人在交易。一家公司的價格，每天都取決於數百、甚至數千個因素，因此部分交易人會根據一些分析來進行交易，但很多人則是因為情緒或個人因素而交易——很高興再次見到市場先生！

請注意，我談的是股票的「價格」，而不是股票的「價值」，至少目前為止還不是。價格和價值完全是兩回事。當市場先生興致高昂時，價格會很高，我們有時就會遇到「泡沫」。當一家公司的價格與價值之間的關係背離時，就會發生這種情況。

我們已經看過多次股市泡沫破滅的情況。舉例來說，2000年的網路泡沫，就是對科技公司的看法過於樂觀所導致，當時的人們的信念是不管價格高低，都一定要擁有那樣的企業；如同其他股市泡沫，這個錯誤的想法非常危險。

為什麼泡沫不斷發生？我們有從歷史學到什麼教訓嗎？很明顯的，答案是「沒有」。1637年第一次記錄到經濟泡沫，也就是在荷蘭（Netherlands）發生的「鬱金香狂熱」（Tulipmania1）；當泡沫達到巔峰時，一顆鬱金香球根價格高達勞工10年收入，遠遠超過其價值。今天我們也許會訕笑那些因此犧牲、陷入經濟崩潰的荷蘭窮人；不過，正如過去10年看到2次泡沫，人類從歷史經濟泡沫中學到的教訓非常少。

長期來看，人們會週期性地經歷經濟泡沫，而且有足夠的理由顯示，未來還會有更多經濟泡沫出現。理由很簡單：泡沫是人為造成的。雖然可以預測大多數人在股市中會做一些不明智的事，但無法預測這樣子的情況會持續多久。我們也許知道有個泡沫正在發生，但無法知道泡沫何時會破滅，這可能需要好幾年。在泡沫產生時，許多人在市場下了重注，賭泡沫即將破滅而損失很多錢，即使他們是對的，但往往在市場進行調整前就破產了。

對人類的行為下重注就是一種投機行為。不過，來看看為什麼價值投資會從人類行為中受益，我們也會告訴你葛拉漢教授教導學生的內容：

市場先生是你的僕人，不是嚮導。——華倫．巴菲特

好消息！市場正在下跌

你會在大特價時購物嗎？我肯定會這樣做！誰不想要用更便宜的價格買進優質的商品？在價格低的時候，我會買進很多，而在價格高的時候少買一點，甚至是不買。

這很有趣。當人們在商店血拚時，很可能會這樣購物，但說到買股票，投資行為卻剛好相反，為什麼呢？

（圖/unsplash）

當股市以較高的價格交易時，你會發現股市集體出現輕鬆賺錢的想法；相反地，當股市下跌或表現不佳時，一般交易人會像看到瘟疫似地避開市場。這種情況總是在發生，因為每個人的正確思考與知識被集體思維所替代。因此，一旦市場表現不佳，這些人就會離開，因為他們清楚知道自己正在面對無法了解的狀況。這個想法很重要，價值投資就奠基在這個基本概念之上：市場不會提供價值，而是提供價格。你必須確定其價值，還要謹記一件事，那就是當某個東西價值10美元時，以5美元的價格少量買進是很糟糕的決定。

身為股票投資人，大多數時候你都應該希望市場下跌，罕見的例外情況是當你受限於時間時。舉例來說，如果你打算在1年∼2年內退休，而且需要動用極大部分的存款，那麼股市可能是你投入資金的高風險之處。如果時間不是問題，你當然會希望股票盡可能地便宜。

還記得市場先生嗎？之前我們說過，當他心情好時，價格很高；相反地，當他心情不好時，價格很低。在武術中，有個名詞叫「合氣道」（Aikido），意思是利用對方的力量來反擊。做為一位價值投資人，把其他人視為對手可能讓你感到不舒服，但借用他人力量確實有其象徵的重要性。當市場先生心情不好時，就是累積股票、並利用不可避免的股票行為轉為優勢的時候了。記住，如果你挑出表現不好的股票，並且明智地採取行動的話，就是你的優勢。

你知道市場價格短期是由股民的心態所決定。在某些時間點，股民感到恐懼，所以股票變得非常便宜；相對來說，其他時間會顯現出股民的貪婪，股價變得很高。我們無法預測未來，但可以合理假設：恐懼和貪婪會在未來的市場變動中，持續扮演活躍的角色。

股價像瘋子一般地上下跳動，做為價值投資人的你，不應該任由它打擊信心。事實上，你應該要很興奮——市場先生是你的僕人，當他的情緒波動愈劇烈，你就能買更多股票。劇烈波動的股價，只會讓你用更便宜的價格買進、更高的價格賣出。

優秀的投資人有個重要的技巧，有別於大多數普通的投資人，那就是他們可以控制自己的情緒。當他們投資的某檔股票價格下跌時，像巴菲特這樣的優秀投資人不會感到沮喪：當他以5美元的價格買進某檔價值為10美元的股票時，如果股價又跌到4美元，那是一個好消息，因為4美元的價格能讓他買進比之前更多的股份。

對大多數人而言，這種想法違反直覺。如果他們買進某商品，會希望買進後不久就上漲。這類型投資人的問題，在於想法受到時間束縛。為了讓價值投資發揮功效，你必須降低這種會做出衝動決策的時間因素。降低這種衝動的最好方法就是提高知識水準。隨著知識增加，你的信心也會增加，而且你對真理與實際情況的理解也會愈來愈清楚。金融教育可以減少新手投資人常見的時間與衝動因素，繼續閱讀這本書，我相信你會開始對空頭市場產生熱切的興趣，或者是對正在下跌的市場嗤之以鼻。

●本文摘選自商業周刊出版之《巴菲特財報學（新修版）：跟股神學投資，用會計知識解析價值投資法》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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