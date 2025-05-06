美元為何能主宰全球？3大因素看懂背後貨幣霸權的真相

文／盧泳佑、趙慶燁

錢之所以被叫作錢，是因為錢能到處流轉。如果錢只停留在某個地方，就沒有意義了。國與國之間的貨幣也是相同的道理，只是各國貨幣能流通的範圍有限。以韓元為例，離開韓國幾乎就無處可去。韓元在韓國可以自由流通，能對經濟發展有所貢獻，但是只要一離開韓國，立刻就被綁住手腳，在國外很少人使用。全世界有兩百多個國家，大多數國家的貨幣都跟韓元一樣，離開自己的國家就無法流通。

美元卻不是如此，有著可以在全世界暢行無阻的「通行證」，因此美元的流向左右著全世界的金錢流向。只要美國不犯下嚴重錯誤，筆者認為美元的旅行已經是國際慣例，應該不會在未來30年內結束。希望讀者也能仔細閱讀美元的「旅行」，就能判斷是否真如筆者所言。

第一、可以在各國自由流動

美元誕生在美國，聯準會獨占美元的發行權，藉由在市場上買賣債券調控美元的供應。聯準會如果在市場上買入債券，債券會回到聯準會手中，美元則會從聯準會流向市場；如果聯準會賣出手上持有的債券，債券在市場上流通，美元則會回歸聯準會。聯準會放出的美元經由美國銀行體系流向美國企業與民眾的荷包，美國企業與民眾在美國境內利用美元消費、投資與儲蓄，美元在美國境內流通的方式與其他國家貨幣在該國國內無異。

不過美元除了在美國境內流通之外，也能在國外自由流動。根據美國經濟分析局（BEA, Bureau of Economic Analysis）的統計，2023年美國對海外銷售的商品價值約5,144億美元，從海外購入的商品價值約7,794億美元。假如美國買賣商品的時候使用美元支付，2023年美國光是在買賣商品的過程就有2,650億美元流向海外，這筆錢流向賣東西給美國的國家。

貿易收支反映一國對外國商品的買賣情況，2023年美國對中國的貿易收支為2,794億美元逆差，對日本是712億美元逆差、對韓國是514億美元逆差，表示這些錢透過國際貿易從美國進入中國、日本與韓國。對美國而言，只是利用自己印刷的美元向世界各國買東西，全世界能這麼做的國家也只有美國。

除了國際貿易之外，美國使用美元投資其他國家的企業和金融機構，在其他國家的金融市場購買股票與債券，當然也是使用美元。這些時候美元都會從美國流出，朝向其他國家流入。相反的，如果美國有貿易順差或其他國家對美國投資，美元就會回流美國。美國利用這種方式將全世界的商品市場、金融市場與美元緊密連結，美元在全球市場的影響力愈來愈大。

第二、影響各國經濟

流入各國的美元會被兌換成各國的貨幣。例如：三星電子出口半導體，收到美元以後，依照某個匯率兌換成韓元。如果這筆錢被三星電子用來發給韓國的員工當薪資，雖然三星電子出口半導體獲得的美元進入了銀行，卻會變成等值的韓元進入韓國國內，使韓國流通的韓元增加。

只要韓元的數量增加，韓國物價就有可能上漲，物價上漲會讓韓國民眾必須支付更多錢才能買到東西。明明是韓國企業對美國賣出商品，賺進美元，結果卻造成韓國物價上漲，是不是很諷刺。

當流入韓國的美元數量太多，通膨率提高，韓國的中央銀行就會發行債券，回收市場上流通的韓元。這種為了穩定貨幣的債券叫作「貨幣穩定證券」。韓國的中央銀行發行貨幣穩定證券回收韓元，可讓市場上流通的韓元減少，達到穩定物價的效果，但是債券供給增加會造成債券價格下跌，市場利率上升。韓國企業辛苦製造商品拿到美國銷售，賺得美元卻必須支付一筆成本來調控經濟，這就是美元享有的特權。

韓國業者利用出口賺進的美元未必會留在韓國。假如三星電子利用出口賺到的美元向台灣業者購買半導體材料，美元就會往台灣移動；假如三星電子用這筆錢購買美國債券，或把錢交給美國的分公司保管，美元就會回到美國。

中國與日本利用與美國貿易取得的美元大量購買美國國債。美國國債是美國的債務，美國利用債券向其他國家借錢，用負債借來的錢進口其他國家的商品。中國將一部分貿易賺得的美元借給其他國家，一部分用來進口其他國家的商品，美元因此在全世界到處旅行。在美元環遊世界的過程，許多國家的經濟受到影響。

第三、發行越多越賺錢

每次只要美國的經濟發生問題，美國就會利用發行美元來解決，這一點可以從美國聯準會的資產負債表得知。聯準會對市場放出美元時，利用在市場上買入債券，增加美元的供給量。買入債券會使聯準會的資產增加，資產增加的金額就是聯準會釋放出的貨幣量。這筆錢透過銀行流入市場，之後又從市場回到銀行，不停地循環。聯準會釋出的美元經由這個過程變成好幾倍，持續在市場上流通。

根據聯準會公布的資料，2008年7月聯準會的資產是9,000億美元。2008年美國房地產市場泡沫化，引發金融危機，聯準會立刻透過買入債券，對市場放出貨幣，大幅增加資產。2014年聯準會的資產達到4兆5,022億美元，幾乎是2008年7月的五倍；2020年新冠疫情引發的金融危機來襲時，聯準會再度向市場注入巨額資金。預計2022年聯準會資產增加到約8兆9,000億美元，短短十四年內，聯準會的資產增加大約九倍。如果這筆錢留在美國，美國的物價肯定失控，美元變成壁紙。然而國際金融市場早已臣服在美元的霸權之下，這筆龐大的金額往世界各國流動，推動美元的世界之旅，世界各國則是敞開雙臂歡迎美元到來，讓美國順利擺脫通貨膨脹的糾纏。

起初世界各國看到有美元自己找上門，紛紛表示歡迎，尤其是經濟不穩定的新興國家，對美元更是熱烈歡迎。這些新興國家有時候靠出口商品換得美元，有時候必須支付利息才能借得美元。剛開始流入各國的美元只有少許，後來有長達十多年，美元像洪水一樣湧入各國，堆積在各國的金庫裡。

各國雖然樂見金庫裝滿美元，實際上受惠的卻是美國。因為美國不論印刷多少美元，世界各國都願意接受，樂意將美元收下來存放，反而使美元的需求成長，造成美元價格上漲。美元指數是將美元與世界主要貨幣進行比較、展現美元價值的指標，2009年美元指數大約落在76至80，2024年5月上升到105。美元彷彿有魔法，不論發行多少，價值都不會降低，因此美國可以印美元賺錢。聯準會印發的美元進入美國的金融機構與企業，幫助美國順利擺脫金融危機與經濟危機。表面上看來像是聯準會的政策非常有效，其實背後全靠接收美元的許多國家在支撐美元價值。假如各國禁止美元旅行，美元的價值肯定暴跌，那麼美國至今將無法擺脫經濟衰退。

沒人能逃過「美元的旅行」

人到了一定年紀會想回鄉，美元到了一個時間也會返國。2022年美國用很快的速度調升基準利率，呼喚十幾年來不斷在世界各地旅行的美元回家。美國調升基準利率就是下達美元回國的命令，其中一個原因是聯準會持有的美國資產剩下7兆3,630億美元，兩年內減少約1兆6,000億美元。

收到回國的命令，流落在外的美元開始整裝朝美國出發。我們無法得知每一筆美元從何處歸來，只能猜測最先抵達的美元可能來自經濟發展較差、政治局勢較不穩定的國家。美元返鄉會影響外國投資人心理，引發美元撤離，造成一國的貨幣大幅貶值，由金融市場引發連鎖反應，最後癱瘓該國經濟。曾經好意收留美元的國家，卻在美元返鄉時面對殘酷的事實咬牙切齒。最諷刺的是，在美國困難的時候，接收最多美元的國家受美元返鄉的影響最大。十幾年來世界各國禮遇美元，歡迎美元到處旅行，但美元返鄉時無情地搗毀各國經濟，這正是擁有特權的美元的霸道之處。

美元無情地離開時，各國只希望美元離開的腳步可以放慢。2024年5月阿根廷的基準利率是年利率50%，幾乎是相同時間美國基準利率（5.5%）的十倍；位在歐亞大陸的土耳其也是把基準利率調升到50%，只為了避免美元流出，才不得已出此下策。阿根廷、土耳其的匯率受美元影響開始動盪，國家為了降低影響範圍宣布升息，依然無法留住美元，國際外匯市場隨著美元的動向起舞。

書名：《一本書讀懂匯率：44個匯率關鍵概念，看懂全球經濟脈動，做對投資理財決策》 作者：盧泳佑, 趙慶燁 出版社：商業周刊出版 出版時間：2025年4月24日

美元的故鄉是美國，美元也是美國創造的貨幣，在遊歷各國的旅途上，對各國的匯率、經濟產生重大影響，離開時還要衝擊其他國家的經濟。全球經濟因為美元笑，也因為美元哭。

在美元的旅行之中，沒有任何安全地帶，國家如果以安逸的態度面對，遲早會種下禍根，甚至陷入國家破產的困境。在美元的返鄉之路告一段落之前，全球金融市場的利率、股價、貨幣價值會不斷地大起大落。世界各國雖然想擺脫無所不能的美元霸權，實際上卻無能為力。美元的旅行充分展現世界經濟如何以美國中心運作，在美元霸權之下全球經濟失衡的問題。

●本文摘選自商業周刊出版之《一本書讀懂匯率：44個匯率關鍵概念，看懂全球經濟脈動，做對投資理財決策》。

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