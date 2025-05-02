如何培養孩子強大韌性？有時必須捨得讓子女獨立面對可能的失敗

想要孩子自動學習、靈活應變、擁有好的人際關係？遇到各種困難懂得找解決辦法，不輕言放棄？那麼，請提升孩子的耐挫力吧，這是身為父母的我們可以留給孩子的最大資產。

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文／金珍妮

教孩子百折不挫，比陪他療癒創傷更容易

書名：《孩子的耐挫力，比什麼都重要》 作者：金珍妮 出版社：如何／圓神出版 出版時間：2024年2月1日

事實上，我們每個人都擁有耐挫力，也就是面對逆境的潛在能力。好比剛出生的嬰兒在心理不安或肚子餓時，會吸吮自己的手指來安撫情緒，或是陷入悲傷時，經過一段時間後會慢慢緩解……這些都是人類共有的本能。

也就是說，人人都有耐挫力，差別只在於能夠忍受的程度或性質不同。

請想像一下，在你眼前有個水晶碗和一個不鏽鋼碗。水晶碗看起來非常精緻美麗，卻可能一敲就碎，必須小心對待。你平常細心地收藏著，只在特別的日子或有客人來時拿來用，而且只會盛裝悉心挑選的食物。相反的，不鏽鋼碗摔不破，被撞凹了也能掰回來，所以經常利用，尤其適合給孩童使用，而且能盛裝各式各樣的飲食菜色。

我們必須幫孩子培養如不鏽鋼般的堅強韌性，而非一碰就碎的水晶碗，而這取決於父母或主要照顧者的對待方式。如果對待孩子像水晶一樣，總是小心翼翼只讓他們經歷輕鬆美好，孩子就會像水晶碗那般脆弱。這樣的玻璃心、不耐挫折，容易遇到一點小事就崩潰。相反的，若能讓孩子自在地面對各種體驗，他自然能培養出如不鏽鋼般堅毅的韌性。父母就算知道孩子正面對可能失敗的挑戰，也不要太急著幫他減輕負擔，而要讓他獨力去面對，才有機會養成鋼鐵般的意志。

孩童的人生歷練不足，與大人相比勢必韌性較弱。然而，即便是5歲的孩子，也可能在所經驗的短短年歲中遭遇困難或失敗，而這就是一個訓練韌性必經的過程。孩子隨著成長會遇到更多不同的難關和挫折，當他克服後再奮起的同時，也就一併養成更為強大且堅實的韌性。

美國改革家暨人權運動家弗雷德里克．道格拉斯曾說：「養育堅強的孩子比療癒受創的成人來得容易。」

為了讓孩子變得堅強，請父母一定要讓他有機會自行體驗各式各樣的經歷。

盛裝的經驗越多元，你的容器就越堅固

韌性會受到某些天生性格影響，這點可能連父母也束手無策，也因此如何藉助生活經驗培養出韌性就更顯重要了。許多研究證實，環境因素會對孩子的發展造成影響，父母可在孩子遇到困難時，教導他不逃避、不放棄，並引導他試著想出各種方法來解決問題，藉此培養韌性。每個孩子因為出身不同，起跑點自然不一樣，卻可根據後天的成長和培養擴展自我的能力。所以，經歷尚淺的孩子會受父母的影響而形塑出易碎或耐用的容器，而且容量和盛裝的東西也會隨父母的教養而有不同。

當然，沒有父母會忍心看著孩子受苦，總想著給孩子最好的，甚至會代為解決問題，對待孩子如水晶般無比寵溺。但是，教育的最終目的在於使其獨立。所以，如果希望你的孩子長成獨立又堅強的大人，就要促使他們有足夠的韌性去面對各式各樣的挑戰，讓他們能自力形塑出盛裝各種經驗的不鏽鋼碗。

學騎馬時會先學習墜馬的方式、訓練花式溜冰會先教如何摔倒卻不受傷、教練滑雪時也是先教跌倒後如何再站起來。這都是因為你必須知道摔倒、重新站起來的方法後，才能繼續向前邁進。同樣的，若孩子在未經各種體驗，學習調整自己的情緒或行為的情況下長成大人，就無從得知從中脫困的方法，甚至容易遇到更大的挫折時，掉進無盡的深淵之中。

因此，必須趁孩子還在父母的羽翼下，讓他們嘗試跌倒後重新站起來的方法。父母必須幫助孩子經歷各式體驗，並從中充分養成應對的能力。只是有一點需注意。請避免為了讓孩子養成堅毅的韌性，而一次在他的容器裡盛裝過多的經驗。你必須考量孩子能承受的程度，一點一點地從小難關開始訓練。年幼孩子的承擔力較弱，韌性和耐挫力有待養成，若是讓他體驗對他來說過大的難題或挫折，孩子無法承受下自然無法培養渴望挑戰的熱情。

例如，從沒離開過媽媽身邊的幼童，在沒有心理準備的狀況下，突然被帶離媽媽身邊，到陌生的場所和陌生人共處一天，他一定會大感挫折，不知如何應對。因此，有效的訓練法是要事先告知並讓他做好心理準備，與媽媽分離的時間要從30分鐘開始，慢慢延長到1小時、2小時，這樣孩子才比較能面對，過程也會更為順暢。

又比方說，要求一個不熟悉數字的孩子不斷解題，或要一個未滿5歲的小孩坐著不停寫字1小時，這麼做都只會讓他們直接放棄念書。因此必須在父母可控管的情況下，將練習量調整為孩子可承受的範圍，提供他們各種經驗，循序漸進地重複經歷適當的困難或挫折，孩子自然會透過一次次的經歷學會解除困境的方法，並且養成足夠的韌性，把自己的容器擴展得更為巨大堅固。

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