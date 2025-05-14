在情感關係中的人必讀：不同MBTI 類型如何表達愛？

「認識自己，是所有智慧的源頭」，是許多古希臘哲學家重要的哲學思想之一。我們能理解他人的程度，取決於我們能理解自己的深度。小時候聽故事，只能理解「好人」與「壞人」這兩種選項，然而隨著人逐漸成長，我們漸漸明白，有時人並不是只有「好」與「壞」這麼簡單。就像某些人認為「不夠愛」的行為，卻可能被其他人視為讓人心動的表現。

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文／雪力（夏瑄澧）

書名：《MBTI 我，和我的愛情說明書》 作者：雪力（夏瑄澧） 出版社：三采文化 出版時間：2025年5月1日

MBTI 是由四個字母所組成，我們可以用不同的角度（字母組合）切入，看我們在關係中喜歡什麼樣的溝通方式、在意的點，以及偏愛的互動頻率。在推測愛人的方式時，我自己認為從第三個跟第四個字母的組合來觀測較為顯著。

第三個字母代表了你決定的方式：Feeling（情感）傾向的人，做決定優先想到的是：這件事對大家好不好？有沒有人會因此會受傷（包含自己）？做了這個決定後，自己或其他人是否能承受得住？

而Thinking（思考）傾向的人則偏好用邏輯來分析，做決定優先想到的是：這個決定是不是合理的？是否符合一般大眾價值觀？是否可以將優點最大化、風險最小化？

第四個字母則代表你的執行方式，J（Judging，判斷型）傾向的人，其原廠模式是規劃、組織他所處的世界，所以他會不斷做決定，使他的世界更加有序。例如：我得先決定今天要去哪裡，才能決定要穿什麼、帶什麼？每個決定都會跟後面的事環環相扣，所以J 傾向的人通常會以比較有規劃的方式來執行任務。

相對地，P（Perceiving，認知型）傾向的人，他的原廠模式是體驗他所處的世界。為了有更多體驗，他們不喜歡太早做好所有決定，也不想錯過那些出乎意料的驚喜。例如，如果沒有必要，我先不決定今天往哪個方向走，看看今天的天氣、心情、有沒有人約等，再來做決定。

我們可以透過MBTI 的第三和第四個字母作為窗口，來深入了解我們傾向如何做決定，還有「表現」我們的愛。但也要特別說明，我們天生的傾向都可以透過後天的訓練以及環境的要求而調整，只是那些與生俱來的設定常常像一股看不見的暗流，悄悄地影響著我們的行為。另外要注意的是，即使兩個人屬於同一類型，也可能因為生長環境的不同、父母之間的互動，以及後續的反思和學習等等，而對愛有不同的見解與詮釋。因此，MBTI 只能引導你去了解一個人的思維模式，幫助你看到這個人做決定背後看事情的角度，以及如何「展現」他的愛。

FP：給伴侶表達情感的空間與自由

對於第三與第四個字母分別是由Feeling（情感）跟Perceiving（感知）組成的人來說，最重要的莫過於「情感的真實性」。這真實性指的是：我的情感與本質可以自然呈現，我的感受與內在價值會引導我做決定。在社會化的過程中，我們多多少少都要戴上面具，或是符合某些社會標準，但是FP 類型的人重視的是：在伴侶前，我是否可以安全地把面具拿下。他們希望對伴侶表現真實的樣貌，不要偽裝或追求別人的肯定與眼光，他們給愛的基礎是為所愛之人提供一個安全的空間，讓對方能夠真實地做自己，並感到完全被接納。

因此，FP 類型的人往往對伴侶的情緒更為包容和寬容，然而若不小心，他們可能會放縱伴侶，使對方越來越肆無忌憚，最終，他們可能因為無法承受又不願意要求伴侶改變而選擇離開。

FJ：兩人的快樂大於自己的快樂

對於第三和第四個字母分別為Feeling（情感）和Judging（判斷）的人來說，關係中最重要的就是和諧融洽的相處，而這裡的和諧融洽，不僅僅指現在，還包括未來。在社會化的過程中，我們逐漸學會人際關係可以如何變得更和諧：可能透過互相往來（這次聚餐你請客，下次換我請客）或者互相退讓。對於FJ 類型的人來說，這個讓雙方都能開心的互動是他們喜歡的，也希望自己的親密關係可以這樣。

「和諧」有很多種：有的是表面和諧，有的是能夠長期保持和睦的狀態。對於不同FJ 類型來說，可能追求的和諧不同，但他的出發點都是做人不要爭鋒相對、以及做事不要不近人情。可是，關係中的衝突不一定是不好的，當雙方持有不同意見和想法時，並不代表這段關係出現了問題，甚至可能是雙方溝通並理解彼此的機會。

TP：說真話，是為了讓對方更好

對於第三與第四個字母分別是Thinking（思考）與Perceiving（感知）的人來說，最重要的是準確性。這種準確性在：事情是否真實、正確、符合邏輯？

TP 類型的人可能會因為說真話而受到抨擊，或因為追求真相與完美而延誤了截止日期，在這些經驗中，他們漸漸學會何時該堅持、何時該退讓，在一些場合，他們可能選擇沉默；在某些情況下，為了適應社會的時間表，他們甚至放棄了自己理想的工作節奏，因此，TP 類型的人特別希望能在伴侶面前擁有一個安全的空間，讓他們有足夠的彈性可以依照外在的環境來調整，包含找到最適合的方式、能花時間追求真相、說出真話，而不必假裝、迎合或感到束縛。

TJ：有效率地完成目標，就是愛

對於第三和第四個字母分別為Thinking（思考）和Judging（判斷）的人來說，首要關切的是如何高效率地完成目標。這目標可大可小、可短期可長期、也可以是針對事或是關係。在社會化的過程中，我們多多少少要學習如何克服困難達到目標，而這對TJ 類型的人相對容易。他們常因為能夠割捨情感、專注完成任務而在學校或工作上獲得肯定，這使得「執行力」成為他們深層內化的價值觀，所以在關係中，TJ 類型的人期待伴侶能認同並與自己攜手前進，成為以高效方式共同邁向目標的戰友。

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