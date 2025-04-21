《非常母親》金惠子曾拍到情緒崩潰，導演奉俊昊一句話讓她重拾信心

文／金惠子

每次，都是初次體驗的人生

《非常母親》（奉俊昊導演的電影，二○○九年上映，由金惠子、元斌主演，講述一名母親為了拯救被當成殺人犯的兒子而四處奔波，悽慘而極端的母愛的話題之作）是繼《美乃滋》之後，睽違十年才演出的電影。

《非常母親》中的媽媽是個生活不穩定的女人。她在鄉下市區經營一家小藥材店，偶爾會無照替人進行針灸治療，以此維持生計。她有個相依為命的兒子斗俊（元彬飾），都二十八歲了生活還無法自主。這個兒子極度痛恨「傻瓜」這兩個字，雖然智力有些不足，卻是媽媽全部的世界。媽媽總是惴惴不安，無法把眼神從經常闖禍的斗俊身上移開。劇本打從一開始就出現「失了魂的臉」的表演說明。讀到這一句，我的眼神立即變得焦慮不安，會在拍攝現場東張西望，尋找飾演斗俊的元斌，電影中也能看到，直到斗俊走進家門為止。媽媽連睡覺時也穿著襪子，以不動的姿勢躺著。這是為了一旦聽見一丁點斗俊製造的聲響，就能立即跑出去。

有一天，一名女高中生被人用石子砸頭，遭到殺害，整個村子雞飛狗跳，大家不分青紅皂白地指稱斗俊是犯人。斗俊有短期記憶喪失症，不記得那天晚上發生了哪些事。警察把傻呼呼、話都說不好的斗俊當成嫌犯逮捕後，半強迫地取得了自白供詞。

因為沒錢，好不容易才請到律師，律師卻見錢眼開，收走藥材當作報酬後只想草草了事。媽媽完全無法接受這件事，無比善良、不懂人情世故的斗俊不可能犯下殺人這種滔天大罪。她為了洗清兒子的罪名，憑藉動物般的本能發揮了扭曲的母愛。在沒有任何人值得信任的情況下，她與整個世界抗爭，尋找真正的犯人。眼見斗俊的嫌疑逐漸成為定局，媽媽開始展現出令人毛骨悚然的瘋狂；最後，她打造出另一名犧牲者。這是無限的愛所造就的瘋狂。緊張與不安逐漸堆疊，從開場用鍘刀喀嚓喀嚓切藥材的場面就流露出讓人神經緊繃的氛圍。

《非常母親》是奉俊昊導演親自撰寫腳本並執導的作品，他曾在訪談時表示，是以我為模型寫了腳本。

「這是為了特定演員而構思的故事，在故事之前先有演員。我想與自己從小看到大的金惠子演員一起拍電影，我想著：『假如跟她一起拍電影，能不能拍出非典型母親形象的故事？』那個瞬間故事就跑了出來。若是金惠子演員拒絕不拍，大概這部電影就無以為繼。我並沒有B計畫、C計畫。」

他好奇金惠子在「國民母親」形象的背後是什麼，說想跟我一起拍出「感覺胸口被揍得瘀青」的電影，這與我想要打破過去累積的形象的渴望不謀而合。

一九九五年MBC曾播出迷你劇《女》，這是一齣收到放送委員會多次警告的劇。在這齣電視劇中，我飾演主角的中年女人將誘拐來的嬰兒當成親生女兒撫養，最後被得知真相的女兒拋棄，發了瘋。她固執地用謊言掩蓋謊言，一遇到威脅，就脫下平時慈愛的面孔，猶如護衛幼犬的母狗般露出尖牙。奉俊昊導演說，觀看這齣電視劇時，突然從我歇斯底里的臉上感受到了瘋狂。

我則是在看過他執導的《殺人回憶》後，心想電影拍得真好，剛好那時白智娟主播打來電話，問我知不知道奉俊昊導演。我提及《殺人回憶》並大力稱讚了他，結果白智娟主播告訴我：「那位導演說想跟老師您合作。」我與奉俊昊導演的緣分就這樣開始了。眾所矚目的導演，還是我欣賞的電影導演特地為我企劃的電影，這對演員來說是極為幸福的事。

某位法國學者曾說：「新人演員展現身材，明星展現靈魂。」演員想要發揮展現靈魂的演技，就需要能引領主題的好劇本與厲害的導演。就算演員想嘗試什麼，只要缺少了這兩項就不可能辦到。

具備這兩項才能的天才導演奉俊昊走向了我，讓我表現出體內尚未釋放出、身為演員的其他面貌。假如不是奉導演，那些火苗或許會直接冷卻，徹底被埋沒。

書名：《感謝人生》 作者：金惠子（Tae Kim） 出版社：新經典文化 出版時間：2025年3月26日

厲害的導演不會只用演員的既有形象，這樣無法成就新作品。身為演員的我，討厭並拒絕那種劇本或導演。

厲害的導演會拿著名為演員的原料或材料，創造出煥然一新的形象。我認為那即是電影藝術。不只是《非常母親》，奉俊昊導演在其他作品上，也是讓演員戴上新面孔，不，是穿上新靈魂的導演。

初次聯繫之後，每當快忘記的時候，奉俊昊導演就會打電話給我。他會問候我近況，會在我演舞台劇時來拜訪，花了五年時間將《非常母親》中「惠子」的模子印在我身上。奉俊昊導演是將我體內沉睡的情緒喚醒的人。嚴格來說，電影中媽媽這個角色是沒有名字的，她就只是媽媽。這是導演想將「媽媽就是金惠子」的感覺帶給觀眾而刻意這樣做。

最早聽到故事大綱，我就深受吸引，心想：「關於母親，有非常不一樣的事要發生了。」奉俊昊導演曾針對《非常母親》表示：「即便不得不承受道德上的兩難，我也想呈現母性的極限究竟能到什麼程度，一旦母親開始發狂，能狂到什麼程度？」

拍電影時，我對奉俊昊導演提出了一項要求。

「請盡量折磨我，把我推向極端。」

拍攝《非常母親》時，我把這輩子當演員沒碰過的遭遇全都經歷了一次。被摑巴掌、殺人放火，各種事都做了，也受盡嘲弄與侮辱，將自己丟進非常特殊的情境。

圖說：電影《非常母親》©洪坰杓（영화「마더」©홍경표）(圖／新經典文化提供)

《非常母親》是從陽光照射下閃閃發光的原野紫芒草叢間，一名年邁女人走來，顫悠悠地跳起舞的場面開始。她的表情複雜微妙，看似哀傷，又像在笑。彷彿失去一切的失落舞姿，盡可能抬高手臂、擺動臀部，露出一被碰觸就會放聲大哭的表情，讓觀眾感受到她有著坎坷的故事。這一幕被評為韓國電影史上最令人印象深刻的開場。

我必須跳那支舞，但一開始實在太難為情了。雖然練習了，等到真的得獨自上場時，心中卻有說不出的尷尬。那時，奉俊昊導演為了我，讓周圍的工作人員全都在原野上一起跳舞。鏡頭只拍我，其實鏡頭後方所有人都在跳那支舞，導演與工作人員全都一起跳。然而當導演喊「Cue!」，那些人就再也進不到我的眼底，我只是將身體交給大自然並跳起舞來。那稱不上是跳舞，我就像草葉或樹木般搖曳身體，我想表現出猶如樹葉或風的存在。有一幕是我邊跳舞邊用手遮眼，奉俊昊導演要求我，就算眼眶泛出淚水也要笑。

電影的最後也有和村裡的女人們去郊遊，在觀光巴士上跳舞的場面。導演說我即興跳就行，但就算看起來是隨興地跳，也要好好分配體力才能連跳幾小時而不疲累。聽到我說沒看過大家經常在觀光巴士上跳的舞步，導演甚至讓我親自坐上觀光巴士，見識舞步怎麼跳。無論是身為觀眾或演員，我都忘不了最後一幕。

奉俊昊導演有一件出名的事情是，他從配角到老么工作人員的名字都能熟記，就像他另外將名字抄寫下來默背過一樣。他在現場過度講究每個細節，所以有「奉細節」這個封號。事實上跟這種導演合作對任何人來說都不容易。看到工作人員在現場喊導演為「奉細節」，我心想：「假如這個人說要這樣拍，我就得照做才行。」人如其封號，他是個滴水不漏、找不出破綻的人，宛如觸角準確地伸展到每個位置上，就連少了小小的道具都能察覺到，讓我大開眼界。

電影後半部有一幕是惠子從斗俊手中接過針盒的場面，是惠子掉在另一個殺人現場（目擊斗俊是女高中生殺人案真凶的老村民遭到殺害的事件）的針盒。「怎麼能把這個到處亂丟呢？」斗俊一邊說一邊將針盒遞給母親。接過針盒的那一幕，劇本上寫的表演指示為「無法形容的表情」，我怎麼樣也無法詮釋出那個「無法形容的表情」。

這樣也不行，那樣也不好，我不滿意自己的演技，哭了很多次。即便導演說「OK」了，我也不覺得自己有入戲，甚至暗自心想「因為我沒辦法表現得更好了，導演才喊OK」，內心更加失落。於是我大喊：「那導演親自演一次啊！」喊完就衝出去，還叫導演如果有話要說就傳手機簡訊給我。其實我直到那時都沒有使用手機，是《非常母親》的劇組看不下去，買了支手機給我。後來，手機馬上跳出奉導演傳來的訊息：「雖然您不滿意，但當世界歡呼叫好時就得接受。」後來我回去，整理好心情繼續「無法形容的表情」的拍攝。那是餘韻最為悠長的一幕。

他是個非常體諒演員的導演，對演技卻絕不放水，要是不滿意，他會說：「都很好，但請您再來一次。」相反的，如果拍出了導演想要的場面，就算演員想再多拍幾次，他也會二話不說停下來。他曾指責我：「老師，不要只有眼睛瞪得那麼大。」我只是要演出吃驚的樣子，卻不知道該怎麼做。我難過得掉眼淚時，導演則說：「請您別哭了。」撞上龐大的演技之牆，讓我好不鬱悶。

奉俊昊導演也記得那次的情況，後來曾在某個場合說：

「老師因為不滿意自己的演技而哭了，就跟梅西不滿意自己踢足球的實力而哭差不多。我就像看到托爾斯泰不滿意自己寫的文句而哭泣的模樣。」

奉俊昊導演說我跟新人演員一樣，老是惴惴不安，就算導演喊了OK，我也會不停反問：「真的OK嗎？」說真的，我始終都是個新人，因為我是第一次扮演那個角色，每次扮演的角色都是我初次體驗的人生。

奉俊昊導演打破了我沉浸於慣性的演技。我們曾拍攝某一幕超過三十遍以上，但我們並沒有意見相左，反倒是心有靈犀。奉導演希望我能嘗試各種版本的演法，他把原本可能落於俗套的設定做各種調整，讓我演起來更有意思。拍攝電影的五個月，他不斷帶我去群山、南原、谷城、巨濟、江原道等地，讓我體會到極端的情緒。第一次拍攝時，相同的場面就拍了十八次，到後來我甚至想：

「看來我是真的不會演戲吧。要是我毀了電影怎麼辦？」

導演是超群拔類的天才，他會不斷打造出情境，讓我展現出連我自己也不知道的表情。所以相較於其他作品，《非常母親》對我的意義非凡。

●本文摘選自新經典文化出版之《感謝人生》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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