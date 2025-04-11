琅讀金句／人生不是非黑即白，失敗堅韌我們的心性和判斷力
【琅讀金句】人生在世，失敗是必然，我們天天都會失敗，小至在馬桶前尿歪，大至周轉金用光倒店。我們一生隨時都會面對失敗，但我認為失敗要趁早，多失敗幾次，會堅韌我們的心性和判斷力。
在資訊爆炸的時代，真正稀缺的不是知識，而是判讀力。《灰階思考》由Podcast冠軍節目《股癌》主持人謝孟恭所寫，內容分享他的投資觀念與思考方法，帶讀者跳脫非黑即白的思考力，看懂複雜市場背後的邏輯與人性。
在零與一之間有無限可能，市場亦然。無論是投資理財還是人生選擇，世界不是只有對或錯，而是充滿變化與模糊地帶。唯有看見那些灰色地帶，才能發現真正的價值。
本書不教你速成致富，而是打造一套實戰的投資工具箱：如何鍛鍊判讀力、如何思辨風險與回報、如何在誘惑中保持理性。點破「翻倍致富」的迷思，也提醒讀者——那些靠運氣贏來的，最終都會靠實力輸回去。讀懂灰階，你就能在市場浪潮中穩穩站住，靠自己成為真正的理財專家。
【編輯推薦】
《灰階思考》不只是一本投資書，更是關於人生與思維方式的指南。作者謝孟恭從股市切入，分享他如何用彈性的「灰階思考」面對市場波動與人生選擇。沒有艱澀的投資標的和術語等理論，但能建立讀者正確的投資心態與觀念，無論你是投資新手還是尋找自我生涯成長方向的讀者，都能從書中獲得啟發：放下非黑即白的判斷，學會獨立思考、吸收和判斷有價值的資訊，並培養樂觀、耐心與承擔風險的能力。
●本文摘選自天下文化出版之《灰階思考》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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