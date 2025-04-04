琅讀金句／手足出生，隨之而來的責任與標籤 讓長子長女無所適從

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圖／琅琅悅讀
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在手足出生前，所有孩子都是獨生子女，也多是的夥伴。手足出生後，這些長子長女便從爸媽的夥伴，轉型成爸媽的小幫手，協助緩解爸媽的壓力。但是隨之而來的責任與標籤，也讓身為長子長女的他們無所適從。

《長女病》探討「長女病」的成因與影響，揭露長女在家庭與社會中的不對等付出。作者自身是長女，她的母親也是，這樣的「長女命」似乎代代相傳，成為許多人無法擺脫的宿命。透過深入訪談十幾位來自不同世代與階層的長女，作者記錄了她們的生命故事，呈現長女如何在父權社會的期待下，成為懂事、獨立、任勞任怨的角色。她們從小就被要求照顧弟妹、協助家務、成為父母的左右手，然而在家庭資源分配上卻常被忽視，甚至在職場中也承受更多壓力與責任，卻未必獲得相應的回報。書中不僅探討長女承擔的無形負擔，也試圖打破這種社會結構，希望讓長女們意識到，她們不該只是默默付出，而應該為自己爭取更多的愛與自由。

這是一本能讓長姐們找到共鳴、被理解的作品。書中點出「親職化兒童」的概念，說明許多長女從小就像是「小媽媽」，承擔過多責任，甚至影響學業與生活發展。這樣的文化不僅壓迫家中年長的女兒，也強化了性別不平等的家庭分工。書中透過一個個真實故事，讓社會正視這個議題，並呼籲長女們重新審視自己的角色，學會愛自己、為自己發聲，而不是一味燃燒自己來成就他人。

【編輯推薦】

最近看完熱門韓劇《苦盡柑來遇見你》，也讓我聯想到「長女病」這個議題。劇中IU飾演的金明作為家中長女，從小不僅照顧弟弟們，還努力讓父母放心、不讓他們失望。她成績優異，考上首爾大學，甚至出國留學，但也因此對家境拮据的父母充滿愧疚，深知自己是家中最大的投資，承受著沉重的期望。這樣的壓力讓她與父母產生衝突，卻又無法真正放下責任。即使出社會後，她仍希望承擔部分家庭的經濟重擔，定期寄生活費回家，試圖減輕父母的負擔。金明的故事，正是許多長女的縮影——總是在家庭與自我之間拉扯，背負著無形的枷鎖。

而《長女病》這本書能讓你看見長女在家庭裡的辛酸和奮鬥，對於身為長女的讀者而言，這不僅是一種共鳴，更是一種被理解的慰藉，讓她們知道自己的孤獨與付出並非無人看見。

●本文摘選自出版之《長女病：我們不是天生愛扛責任，台灣跨世代女兒的故事》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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