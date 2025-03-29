新手注意！2025大甲媽祖遶境4/4起駕，進香禮俗一次看

●本文摘選自柿子文化出版之《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

文／柿子文化、黃健原（淼上源）

書名：《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》 作者：柿子文化、黃健原（淼上源） 出版社：柿子文化 出版時間：2025年3月20日

回家──媽祖進香，是聯誼也是回娘家？

農曆三月廿三日為媽祖聖誕，臺灣人「三月瘋媽祖」，這個時期媽祖進香、遶境的活動特別熱鬧，亦可從此宗教盛事看出，媽祖在我們心中已不只是航海之神，更是臺灣人的守護神！雖然進香、遶境對我們來說是耳熟能詳的宗教活動，但是進香和遶境是不同的兩件事，我們先來認識一下什麼是「媽祖進香」……

在臺灣，神明遶境和進香是十分常見的宗教活動，信徒多半都是自發參與，其身分來自各個階層──不分男女老少、貧富貴賤，其動機則多半是為了還願、贖罪或祈求平安，透過跋涉來感謝神恩、祈福消災。

要特別注意的是，雖然神明在這兩個活動中都出了自家門，但是，進香和遶境在宗教信仰上有著全然不同的意義。

進香和謁祖

進香的原始意義，指信徒請自家媽祖一同前往祖廟或到遠處香火旺盛的寺廟進行朝聖的交流活動。在抵達朝聖對象的媽祖廟時，神像會進入廟中，放置於神殿上，用「交香」或「掬火」的方式取對方的香火。如白沙屯拱天宮媽祖前往北港進香，因為一路只有單純的「徒步進香」，沿途只是路過或停轎休息，所以僅稱為「進香」，參與者稱為「香丁腳」。

至於分靈宮廟的神明和信徒到祖廟進香，則稱「謁祖」，如湄洲媽祖分香的宮廟前往湄洲媽祖祖廟朝聖進香；在臺灣，北港朝天宮也是各地分靈進香的祖廟之一。

大甲媽祖回娘家

由於臺灣各地有許多媽祖都是北港朝天宮的分靈，因此每年媽祖誕辰前都會到北港進香。黃春明編導與攝影師張照堂掌鏡的《大甲媽祖回娘家》紀錄片，就記錄民國六十三年，萬人跟隨大甲媽祖，從臺中大甲步行到雲林北港的朝聖旅途。信眾以「回娘家」來形容，擔心大甲媽不捨得離開娘家，信徒會在廟外喊：「婆啊！回家去了！」

不過，因為分靈的爭議，臺中大甲媽祖後來轉往新港奉天宮進香（或會香），不再往北港進香了。

在中國，每年農曆正月到三月，各地信眾組團護送媽祖神像到湄洲祖廟進香時，進香團會先到賢良港天后祖祠駐駕一夜，這是因為媽祖的林氏宗祠在此，所以，祭祀媽祖的祖祠、聖父母，這也稱為「謁祖」，代表媽祖「回娘家」祖祠祭祀。

大甲媽下周五將起駕遶境進香9天，4月4日晚間鎮瀾宮出發後，4月13日將回鑾。圖／大甲鎮瀾宮提供

進香前你一定要知道的禮儀規範

通常來說，參加長途的徒步進香必須事先報名，廟方一般會提供一份識別用的臂章及帽子，讓參與進香的信眾佩帶臂章，方便互相照顧與認識彼此，進香沿途要配合交通指揮，並留意周遭行路的安全。一般而言，進香團約可分為三個區段：最前面是頭旗與媽祖神轎，後面則緊隨徒步進香隊伍；隊伍後方為廟方車隊，最後是隨香的車隊。

如果你是第一次進香的新手，有一些禮儀與規範要特別注意。

一、需先請示媽祖能否參加：先執筊請示媽祖可否隨香，遵照執筊的旨意。

二、茹素或早齋：在進香前三天前就要開始食素齋，茹素修持不殺生的慈悲心，清淨身口意，不口出惡語、做不敬的事，禁止喝酒、賭博等。

三、記得帶上「進香旗」：「香旗」代表媽祖派遣護法隨身，也表示自己是隨香信眾，要十分恭敬。所以，進香旗不可以帶進廁所、浴室或不正當場所，插旗要插正，不可以顛倒插，也不能隨意放置，活動完後也要安置在神廳或清淨處。有些人的進香旗看起來很破舊，這就表示參加的資歷很深。

四、不能隨意觸摸聖物或超越陣頭：進香重要聖物包括媽祖鑾轎、香擔與頭旗等，是非常神聖的象徵，進香途中，不可觸摸，以表尊敬。行進間，先鋒陣頭有保護的作用，不能超越官將首（損將軍和增將軍）、執事隊等前方陣頭，避免「破陣」。

五、「起馬」與「落（下）馬」禮儀：所謂「起馬」，是指在每天啟程之前向媽祖禮香敬告，祈求媽祖保佑旅途平安。至於「落（下）馬」，為媽祖神轎駐駕停轎過夜時，等頭旗停駐之後，信徒到媽祖神轎前頂禮朝拜，向媽祖稟告自己已經平安到達，並且感謝媽祖一路庇護。這是每日必行的重要儀式。

六、穿著：準備一些新衣物，代表一個新開始。第一次參加進香參拜，沐浴後要換上新衣（含內衣褲），表示對媽祖與神明的敬意。

七、餐飲禮義：進香途中，信眾常會熱心準備各種餐點、飲品，免費提供進香信徒，一方面感恩媽祖，一方面是加油打氣。對各方奉獻的餐飲，要常存感恩，惜福惜緣。取用時不爭先搶食，更不能浪費或嫌棄，而糟蹋了福德。同時，為顧及公共衛生，應以公筷母匙取用飲食。使用後，要自行收拾餐具垃圾，不造成環境污染。

八、安全事項：當媽祖神轎在行轎時，神轎有時會有激烈的大動作，因此建議與神轎要保持距離，以策安全。除此之外，神轎途中停駕，短暫休息時間，也不能離群眾太遠，避免疲累昏過頭而落隊。隨時審查自己的體能狀況，如有身體不適，立即尋求協助，避免過度勉強行走，使體力透支而發生意外。

九、態度禮貌：無論是停駕歇息或駐駕投宿，當地熱心信眾會提供各種協助，言行舉止應謙恭有禮，注意規矩禮儀以及環境清潔，請珍惜資源，不浪費水電、不製造髒亂、避免過於吵雜而影響他人休眠。

十、車隊進香禮儀：開車隨香的車主，要在車上懸掛進香識別紅綵與黃色三角旗，遵循進香團交通組的指揮，車隊跟隨在廟方車隊後面，禁止插隊到神轎與徒步進香隊伍的區段，盡量將車往外側停靠。

十一、禁忌：國人重視孝道，遇有喪事，除了在家守孝，多不參與活動，有些廟方規定，家中有辦理喪事者，要避免參與進香。

●本文摘選自柿子文化出版之《天上聖母．認識入世親民第一女神：第一本親近媽祖的潛知識》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

琅琅悅讀 Google News

猜你喜歡