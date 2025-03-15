被責難和比較壓垮的女兒，切斷母親情緒遺傳才能保護好自己的感受

文／盧恩惠

停止當自責的女兒，學會切斷來自媽媽的情緒遺傳！

娜賢在諮商的過程中，表示自己正在努力切斷代代相傳的情緒。從小就非常害羞的她，偶爾也會顯得有些畏縮。媽媽總是對這樣的娜賢說：「妳個性真的很有問題。」被拿來與活潑的姊姊做比較的次數更是多不勝數。

每次聽見這些話時，娜賢都會認為自己性格有很多問題、個性敏感又挑剔。當長大成人的娜賢在人際關係遭遇困境時，內心就會響起一個聲音—

「我又來了。我的個性到底什麼時候才會變？」

「我的問題這麼多，怎麼可能好好維持人際關係？」

「真希望我的性格能像姊姊一樣活潑。為什麼我是這副德性……」

遵循著內在湧現的自責與批評聲音，娜賢將自己定義成「問題」，換言之，即是將代代相傳的情緒內化在自己身上。

苛待自己的娜賢，開始缺乏對自己的信任，甚至對於自己究竟是什麼樣的人感到十分混亂。儘管周圍的人都說：「娜賢的個性冷靜，做任何事都非常謹慎」、「我比較大剌剌，真希望能像妳一樣端莊」，給予自己的正面評價，娜賢也會將其扭曲為「這些話背後的意思是什麼？」「是不是在拐著彎取笑我？」

切斷來自媽媽的情緒遺傳

持續接受諮商後，娜賢發現自己內在的混亂源自於與媽媽間的關係，現在她開始學習允許所有的情緒，並了解到保護自己的感受有多重要。

娜賢在媽媽因為自身的不成熟而指責她時，嘗試了以下幾點的做法。

（一）當媽媽指責、批評我時，將其轉化為優點來作反擊

聽見像是「妳的個性就是整天只會計較小事，有什麼用？」的指責時，娜賢會轉念為「那不是計較小事，是謹慎」的方法來保護自己。

（二）讓媽媽知道我情緒的正當性

某天，媽媽對著沮喪、難受的娜賢說了些負面的話：「妳能不能清醒點？」「像妳這樣要死不活的，怎麼在這個世界生存？」娜賢則是透過「就算沮喪、傷心也可以活得很好」、「人生不是只有幸福快樂」的回應，表達自己情緒的正當性。

同時，她也會設定明確的界線，例如「讓自己像現在這樣憂鬱一下，可以幫助我放鬆」、「在這種情況下生氣，是很自然的情緒」、「這是我的情緒，我會自己處理」。

（三）察覺媽媽嘗試以其他方式解決我的情緒

娜賢媽媽說自己會在娜賢傷心、不滿時，把信用卡給她，讓娜賢去買想要的東西。這種時候，娜賢開始懂得告訴媽媽什麼才是真正有幫助的方式，像是：「媽，同理我的情緒比信用卡更讓人感到安慰。」

書名：《女兒心上名為媽媽的傷口》 作者：盧恩惠 出版社：幸福文化 出版時間：2025年3月12日

（四）當我的情緒被媽媽責備時，提問並制止

有時候，媽媽會以「妳有必要為那種事傷心嗎？」的說法，責備與嘲諷娜賢當下感受到的情緒。

此時，娜賢會提出問題或要求。「我希望媽可以換種說法表達妳對我的擔心」、「如果媽是想安慰我，可以換種說話方式」、「媽是希望我更難受，還是希望鼓勵我？」勇於制止針對自己情緒的責備與嘲諷，堅定捍衛自己的內心世界。

（五）停止自我批判

娜賢偶爾會因為與父母劃清界線感到愧疚，甚至飽受「我是眼裡只有自己的自私女兒」的情緒所苦。然而，這一切並不是自私的行為，娜賢也決定拋棄只有自我防衛與自我批判才能鞭策自我成長的扭曲信念。

比起責備、懲罰自己，唯有關懷與理解自我，才能與自己建立良好的關係。她提醒自己，愛與關懷會建立對自己的信任，心靈也會隨之成長。

●本文摘選自幸福文化／讀書共和國出版之《女兒心上名為媽媽的傷口：清理女兒們焦慮的引爆點，不負疚、不虧欠，終結創傷遺傳的關係修復提案》。

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