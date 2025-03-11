熱衷自我娛樂的人，在日常生活中可以更頻繁、更深刻地體驗「心流」

一個人也能玩得開心的祕訣｜自我娛樂

文／許用會

從睡夢中醒來

①立刻去刷牙洗臉。

②再睡回籠覺。

二○一五年十一月十六日早上六點，在韓國某網路社群平臺上傳了以上的選擇題。

想再睡一下，卻睡不著。

①去刷牙洗臉。

②繼續躺著直到睡著。

看到這篇貼文後感興趣的網友們開始透過留言回應。

走到車站要花三十五分鐘。

①堅持走過去。

②搭計程車。

貼文者按照網友給予的選項行動，並繼續提出新的選擇題。當越來越多人關注這個奇妙的交流時，某網友上傳了以下留言：「去務安（南韓全羅南道首府）一趟，羞愧地喝個務安甜水吧。」

像回應似的，原貼文者又上傳「取得前往務安的機票，需要五個小時。①先吃點東西。②就餓著肚子吧。」問題，與機票照片一同貼出，以此為契機，開始了原貼文者與網友一起享受長達三天的「替身旅行」。

藉由一題又一題二選一的選擇題，許多網友和原貼文者一同進行這趟旅行。網友們表示，雖然自己沒有親自去，但是也充分得到滿足感，好像玩了一場類虛擬實境的遊戲，這樣隨機旅行的方式非常新鮮又有樂趣。

這個「替身旅行」的例子，正呼應了心理學家羅傑・C・曼內爾（Roger C. Mannell）所提出的「自我娛樂能力」（Self-As-Entertainment）。準確地說，自我娛樂能力是指當擁有閒暇時，自己創造或尋出有趣活動並享受的個人能力。在討論人類的本質時，為了強調享受遊戲的特性，經常會提到「遊戲人」（Homo Ludens），也就是追求享受快樂的人類特性。

自我娛樂能力強的人不會只滿足於享受既定的活動，更會自己積極尋找新的活動，或在熟悉的活動中添加或改良新的玩法或規則，創造新的樂趣。更進一步說，他們親自創造屬於自己的新遊戲，並在此過程中體驗成就感。

開發自我娛樂能力對人有什麼好處？心理學家發現，熱衷自我娛樂的人在日常生活中可以更頻繁、更深刻地體驗「心流」（Flow）。各種研究結果顯示，時空概念消失，只專注於投入特定任務中會立即帶來滿足和愉快的感覺；從長遠來看，任務的成就和生活的整體幸福感相聯繫。因此，提高自我娛樂能力，有助於讓人生更幸福。心理學家發現，自我娛樂能力高的人，在學校生活、職場生活、休閒生活等各個方面都有很高的滿足感。

另外，具有自我娛樂能力的人，不會被活動的結果或報酬所左右。因為喜歡自己創造遊戲的過程，在過程中就能發現樂趣，所以即使活動結果不給予任何評價、獎項、獎金等明確的報酬，基本上他們也不會太在意。

自我娛樂能力並不侷限於在現實中實際可以玩的遊戲。根據心理學家分析，自我娛樂能力細分為三個要素，就是「自我模式」（Self Mode）、「環境模式」（Environment Mode）以及「遊戲化模式」（Mind-Play Mode），其中「遊戲化模式」與超越現實世界的自我娛樂能力最有關。

遊戲化模式是指運用幻想或想像力體驗快樂的方式，例如購買樂透彩券時，就是遊戲化模式。實際上，購買彩券的效用並非中獎的可能性或由此帶來的金錢利益，因為我們都知道中獎機率很低，取得利益的可能性很小。心理學家解釋，人們購買彩券的真正效用在遊戲化模式，也就是可以愉快地想像彩券中獎時的滿足感。從這個角度來看，購買彩券的行為，就像支付自我娛樂能力、特別是遊戲化模式的費用一樣。

一般來說，創作小說或漫畫的作家屬於自我娛樂能力很高的人，因為在創造故事的過程中要發揮想像力。我上初中時，曾參加某文學網站主辦的小說創作比賽並獲獎。拿到獎金和獎品MP3播放器時心情很好，但實際上對我來說，比賽只是一個契機。我為了參加比賽，第一次嘗試自己想像編故事，過程中的遊戲化模式，也就是自由想像自己創造世界，以故事主角為替身體驗的一系列過程，我充分感受到愉快。雖然現實中不存在，但整個過程包括主題概念的設定、創造人物、想像人物的性格和背景、想像人物之間發生的事，這些都是很特別的樂趣。

在Netflix上播出的《怪奇物語》（Stranger Things）中，出現了主角和朋友們享受《龍與地下城》（Dungeons & Dragons）遊戲的內容。他們親自演繹遊戲中的角色，創造故事，十分投入。這也可以說是自我娛樂能力的代表例子。我們以現實中已經存在的素材為基礎，就像擴增實境（AR）一樣，可以創造另一個新世界。

書名：《大人系聰明心理學：50個趣味心理學培養成長心態，找回生活掌控感》 作者：許用會 出版社：大好書屋 出版時間：2025年3月5日

若想開發自我娛樂能力，應該怎麼做呢？最重要的是擺脫現實中的經濟邏輯，這是發揮自我娛樂力量的先決條件。「這個活動合理嗎？」、「這個活動合乎成本效益嗎？」、「這種玩法有人會認同嗎？」、「有沒有效率更高、更快享受的方法？」⋯⋯這些疑問都要先放下，只按照自己的心意做就好。如前所述，自我娛樂能力的發揮並非源自於結果或報酬，相較之下，更需要相信親自製作及想像的過程，本身就會帶來無比的滿足和成就感。

在這世界上存在各式各樣的休閒活動，有不用花錢的像散步，或是車、音響、購物、旅行等根據個人決定花費的活動。但如果選擇需要花很多錢的活動，就會不知不覺地意識到錢的價值，在一開始就會去想是否值得投資、是否符合效益、是否有效率等問題，那麼原本從事這個活動本身的價值和樂趣，就會受到價格的制約。

既然如此，培養一個「廉價」的興趣愛好如何？要花錢的興趣沒有太多的「留白」，也就是彈性，但是「廉價」的興趣卻充滿留白。無論你想賦予什麼意義、經歷什麼價值，都是自由的，就盡情感受一下填補留白的樂趣吧！

●本文摘選自大好書屋／日月文化出版之《大人系聰明心理學：50個趣味心理學培養成長心態，找回生活掌控感》。

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