琅讀金句／當你不只是一瞥而過，而是真正地思考這個問題，然後捫心自問，你的世界就會改變了
【琅讀金句】
凱西看著我，輕鬆地說：「約翰，你有注意到菜單上的問題變成什麼了呢？」
「有啊，我第一次看的時候是這句，然後它自己變成另一句，現在又變回原來的那一句。為什麼？怎麼會這樣？」
凱西停了一下。「是這樣的，約翰，」她開始解釋。「你看到的那個問題、變得不一樣的問題——」
「『我為什麼在這裡？』」我打斷她。
她冷靜地點點頭。「對，就是這個。這不是個隨意的提問。瀏覽而過是一回事，但當你不只是一瞥而過，而是真正地思考這個問題，然後捫心自問——你的世界就會改變了。」她拿起菜單，翻過來，指著印有「在點餐之前……」的地方。
「我知道我的話聽起來很不可思議，所以我們才把這段話放在菜單前面。」
在一家位於偏僻之地、彷彿世界盡頭的小咖啡館裡，疲憊的旅人約翰正處在一個十字路口，只想在繼續自己的旅行前補充一點能量。但這一晚，他發現了完全不同的心靈補給——除了今日特餐之外，這間咖啡館的菜單還列出了三個問題，鼓勵所有客人思考：你為什麼在這裡？你害怕死亡嗎？你感到滿足嗎？
透過這些靈魂拷問，以及在咖啡館內遇見的三個人，約翰踏上了一趟覺醒的旅程，從繁忙的城市到慵懶的南美洲海灘，從渾渾噩噩卻不滿足的生活，到為自己、為人生定錨一個位置——如果你走在人生的迷霧中，歡迎來到「問題咖啡館」。
《世界盡頭的咖啡館》原本是作者約翰．史崔勒基自費出版的小書，紀錄他與妻子在環球之旅當中的經歷和感悟。沒想到，在出版一年之內，《世界盡頭的咖啡館》就變成暢銷書，全球每19秒就售出1本，連南極洲都有讀者。不僅蟬聯9年（2015~2023）歐洲暢銷TOP1，翻譯也超過了45種語言，總銷量已經高達五百萬冊。
「人生其實是一個精彩的故事。只是有時候，我們忘了自己就是作者，能夠隨心所欲地書寫它。」讀完這本書，我們將不再是本來的自己……
【編輯推薦】
書中主角約翰在旅途迷路之中走進了這間「問題咖啡館」，當他回過頭檢視這段神秘又不可求遇的經歷，和在那裡所思考過的三個問題，他得知了自己終將邁開步伐，前往尋找答案的遠方。「一旦知道自己為什麼而存在，情感上、生理上都很難不去實現那個目的。」
《世界盡頭的咖啡館》是一部容易閱讀，卻可以啟發思考的作品，引導讀者們有機會更深入認識自身的存在意義以及生活目標，適合在迷茫、焦慮或困惑時閱讀。
●本文摘選自三采文化出版之《世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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