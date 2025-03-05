琅讀金句／當你不只是一瞥而過，而是真正地思考這個問題，然後捫心自問，你的世界就會改變了

在一家位於偏僻之地、彷彿世界盡頭的小咖啡館裡，疲憊的旅人約翰正處在一個十字路口，只想在繼續自己的旅行前補充一點能量。但這一晚，他發現了完全不同的心靈補給——除了今日特餐之外，這間咖啡館的菜單還列出了三個問題，鼓勵所有客人思考：你為什麼在這裡？你害怕死亡嗎？你感到滿足嗎？

透過這些靈魂拷問，以及在咖啡館內遇見的三個人，約翰踏上了一趟覺醒的旅程，從繁忙的城市到慵懶的南美洲海灘，從渾渾噩噩卻不滿足的生活，到為自己、為人生定錨一個位置——如果你走在人生的迷霧中，歡迎來到「問題咖啡館」。

《世界盡頭的咖啡館》原本是作者約翰．史崔勒基自費出版的小書，紀錄他與妻子在環球之旅當中的經歷和感悟。沒想到，在出版一年之內，《世界盡頭的咖啡館》就變成暢銷書，全球每19秒就售出1本，連南極洲都有讀者。不僅蟬聯9年（2015~2023）歐洲暢銷TOP1，翻譯也超過了45種語言，總銷量已經高達五百萬冊。

「人生其實是一個精彩的故事。只是有時候，我們忘了自己就是作者，能夠隨心所欲地書寫它。」讀完這本書，我們將不再是本來的自己……

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書中主角約翰在旅途迷路之中走進了這間「問題咖啡館」，當他回過頭檢視這段神秘又不可求遇的經歷，和在那裡所思考過的三個問題，他得知了自己終將邁開步伐，前往尋找答案的遠方。「一旦知道自己為什麼而存在，情感上、生理上都很難不去實現那個目的。」

《世界盡頭的咖啡館》是一部容易閱讀，卻可以啟發思考的作品，引導讀者們有機會更深入認識自身的存在意義以及生活目標，適合在迷茫、焦慮或困惑時閱讀。

●本文摘選自三采文化出版之《世界盡頭的咖啡館：這一生，我為何而存在？》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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