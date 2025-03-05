從今天起拒絕成為卡奴！利用3條規則，學會聰明使用信用卡

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文／鮑勃．羅帝齊

我們駕馭信用卡的三條規則

書名：《財務自由21天改造計畫》 作者：鮑勃．羅帝齊 出版社：春天出版 出版時間：2023年9月22日

信用卡就像鏈鋸，是一種非常危險的電動工具，每年傷害人數眾多。但當我需要砍一棵大樹時，我能負責任地妥善使用，如此一來它便能帶來不少好處。就像大多數的工具一樣，正確使用當然有益，但若是輕忽，便會帶來傷害。

我會把自己的鏈鋸隨意借人，也不問他是否知道怎麼好好使用？根本不可能。那麼對信用卡的態度也應如此。

信用卡帶來的傷害，使人們容易覺得它就是壞東西。但其實它並不比抵押貸款公司、信用合作社、學生貸款更邪惡❶。它們只是現代貸款工具的其中一種，如果要使用它，就得用得聰明。

❶ 我從讀者分享的故事中發現，學生貸款對我們這一代人的財務威脅比信用卡還大。

當你使用任何工具（包括鏈鋸），目的都是為了改善生活，而不是造成傷害。要是你能用信用卡改善自己的財務狀況，那就繼續聰明地使用；如果不行，那就丟掉它，換另一種工具。

要是你選擇用信用卡，那我建議你遵循我們家的三條規則，這能看出你是否有辦法負責地使用。

琳達：我曾聽過歌手潔絲．康諾利說過，她有些特殊嗜好，因此沒有辦法替上帝的奇蹟騰出空間。我們沒有規則地使用信用卡也一樣。對於許多人來說，過度消費已成為一種嗜好和習慣。當我們需要額外的錢時，我們就用信用卡刷，並開始將信仰放在信用卡上，而不是神！但如果我們在信用卡使用上設定一些嚴格的規則，會發生什麼事呢？當我們對自己有所限制時，是否有機會看到神在我們的財務中，正在發揮祂無限制的神力創造奇蹟？

我們的三條規則

我們使用簽帳金融卡來支付日常生活開支。但每個月也會以負責的態度使用信用卡。

也因此，我們已經百分之百沒有任何債務（房貸也已還清），我的目標是在未來的生活中，永遠不支付任何一分利息。這些規則有助於確保我實現這個目標，同時也享受到信用卡提供的某些好處。

1. 不要在「隨意的消費」上使用它

事實上，使用信用卡消費很可能會花費比使用現金買東西還要多。防止這種情況發生的方法是建立一個系統，以確保你不會超支。

我們避免使用信用卡來支付「隨意的消費」，這種隨意性，會讓我們的花費不知不覺就超出預算。在我們家中，所謂的隨意的消費包括外出用餐、琳達購買服飾、我在家居裝修設備店的消費、日常雜貨和家庭用品等。

另一方面，所謂的「非隨意消費」，指的像是：網路費、保險費、水電費等等。以這種方式使用信用卡，就能控制好支出，不會受到額外的消費誘惑。

如果替水電費這類公用開支建立預算，你會發現每個月裡，大多數非自由支配的支出大致相同。這樣一來，要從銀行自動使用信用卡支付每月款項，會變得非常容易安排。

2. 每期信用卡帳單都要結清，不要有未結清餘額

防身術裡有一個規則，要贏得戰鬥最好的方法就是盡一切努力避開衝突。如果你很難每期都還清信用卡，那就避開它。使用簽帳金融卡，把信用卡藏在衣櫃之類的地方。如果還是會受到誘惑，那就把它扔到碎紙機裡！琳達和我結婚時就是這麼做的。當時還沒有第一條規則，控制不住支出。所以我們取消了所有信用卡。用現金和簽帳金融卡支付一切費用。我們連續七年沒有使用信用卡。

在我們的財務狀況更穩定且更成熟之後，決定再試一次。但在開立信用卡帳戶之前，達成了一個協議：如果我們有一次無法全額償還信用卡費用，就會關閉帳戶。協議成立後，我們才申請了一張消費回饋很棒的信用卡。而這也引出了第三條規則。

3. 讓你的信用卡為你服務

大多數人不明白，一張普通的回饋卡和好回饋卡之間的差距是天壤之別。這可不是兩倍的差距，而是十到五十倍。你在使用信用卡一年後，會得到五十美元的獎勵回饋還是一千六百美元之間的差別。

從現金返還到飛機哩程累積，好的回饋卡帶來的好處多多。那些認為沒什麼區別的人，只是沒有好好發掘出它的正確用法。而且大多數信用卡會提供防詐騙的防護機制，這是很好的福利。許多公司還會提供消費者額外保護，像是延長產品保固期或保險之類的。

所以，如果你要申請信用卡，可不要因為別人會發一件免費的T恤就申請。多做研究，找一張好的信用卡。當我在比較時，以下是我會考慮的點：

● 年費：在相同條件下，我寧可選不收年費的，但某些有年費的卡會有優渥的獎勵，值得那九十九元的年費。

● 年利率：一般來講，越低越好，但要是你遵守我們「刷卡都要結清」的規則，就無所謂，因為你不會有欠款。此外，有些卡對新辦用戶一開始會有額外的年利率優待（像是第一年年利率為0%），有時也會有信用卡餘額代償服務。

● 餘額代償費（或帳務管理費）：這是將舊卡卡債轉移到新信用卡時要收的費用。假設你有一張卡債為5,000美元、年利率是24%的卡；然後你發現有另一張卡，申請餘額代償後，可以享有有十二個月免利息的優待，那麼支付3%的餘額代償費用（5,000美元×3%＝150美元），有可能是划算的。

● 收益率：這是你獲得獎勵回饋的比率。雖然每花一美元就能累積一點積分很常見，但積分的用途差異很大。

● 開卡優惠：許多卡會提供巨額積分（我見過最高有十萬積分的）。但這積分條件會有消費要求（像是在三個月內，信用卡消費超過2,000美元）。我們曾用這些積分，在酒店住宿了十天，這些優待有很大的潛在好處。

值得一提的細節

你不一定非建立個人信用不可

雖然每個月還清信用卡可以累積個人信用，但這並不是唯一的方式。透過支付學生貸款、車貸、信貸、房屋租金，甚至是水電費，都能累積你個人信用。

可以不用信用卡租車

以前能用簽帳金融卡租車的公司十分稀少，只能用信用卡。好在現在已經不同，幾乎所有租車公司都能使用簽帳金融卡。

緊急情況也不需要用信用卡

我知道這樣說有點武斷。但這也是為什麼許多理財顧問（包括我）都建議要存緊急儲蓄金的原因。緊急狀況發生時，用現金支付比舉債支付有趣得多（好吧，這事情本身不算「有趣」，但就相對性來講可以說是「有趣」）。

先存個500～2,000美元的急用金是個不錯的開始。但請記住，緊急狀況發生時，不要動用你的儲蓄或信用卡。

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