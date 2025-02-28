琅讀金句／棒球是有靈魂的運動，九局球賽如人生有高低起伏
【琅讀金句】
《野球．人生Ⅱ：職棒教頭列傳》是由與棒球深度連結的球評曾文誠所寫，內容集結了他對17位曾帶領中華職棒球隊的總教練的訪談。這些總教練過去都是叱吒球場的明星選手，如陳瑞振、黃忠義、郭泰源、徐生明等，他們從選手轉變為教練後，面臨不同於球員時期的挑戰與抉擇。透過他們的親身經歷，瞭解教練這個角色的複雜與挑戰。這些總教練並非以勝負論英雄，而是在挫折與成長中，形塑屬於自己的帶隊風格，展現出棒球場上最真實的意志。
書中充滿令人難忘的瞬間與場邊故事，例如：陳瑞振初次執教便展現領導風範、黃忠義締造「總教練代打滿貫砲」的傳奇、陳威成因爭議判決怒擊裁判、王俊郎的戰術調度引發討論。這些故事不僅讓球迷回味，也為團隊管理者提供借鏡。好球員未必能成為好教練，而總教練的標準往往殘酷地只剩下「能否帶隊奪冠」。在沒有數據與勝率的敘事中，這本書記錄了總教練們的信念與抉擇，也讓曾經歷過那段歲月的球迷，再次感受當年對棒球的熱血與感動。
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最近看完熱血的2026年世界棒球經典賽資格賽，代表台灣出賽的中華隊驚險過關，成功晉級！場上選手們的拼勁、鬥志和團隊精神，正是讓球迷最感動的部分。而在勝負之外，背後還有更多值得了解的故事，本書訪談多位曾經擔任過中華隊總教練的傳奇教頭，他們的經歷、抉擇與帶隊哲學，串聯起台灣棒球發展的縮影。從戰術布局、臨場調度到維繫與球員的關係，對於剛剛見證中華隊奮戰晉級的球迷來說，這本書能讓我們進一步理解教練和球員們在背後所承受的壓力與責任，也讓人更加珍惜這些為棒球付出的靈魂人物。
●本文摘選自好讀出版之《野球．人生Ⅱ：職棒教頭列傳》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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