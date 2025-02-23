追星浪費時間？追星的強烈動機可能讓孩子培養更多特殊能力

追星，聽音樂、買專輯，蒐集小卡、看演唱會，甚至搶購周邊限定商品…… 家中的孩子為什麼這麼熱衷於喜歡偶像明星歌手團體？追星其實能減輕孩子成長期間所面臨的壓力，也許還能讓孩子意外獲得許多特術技能！在孩子慢慢發展獨立成熟人格之前，父母的覺察、看懂和陪伴，就跟孩子一起成長升級吧。（編按）

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文／澤爸（魏瑋志）

當孩子為了追偶像而荒廢了學業

「你有精力去追星，還不如把時間放在讀書上，這不是更有意義嗎？」

不曉得你們追逐過明星嗎？還記得在高中時，我追過的明星有周慧敏、伊雪莉、李若彤、張玉嬿（是不是透露年齡啦?!），除了收集偶像小卡、從報章雜誌上剪下她們的新聞，集結成冊，製作成專屬的每人一本收集本之外，還去過唱片行舉辦的簽名會，當場認識了幾位同好，一起連跑好幾家唱片行，對我來說，是個很棒的回憶。

不過，這些過去，是很少與我爸媽提及的，因為他們不但不理解，還會開始講道理。所以每當要出門追星時，我會用不同的理由出門，買明星的周邊，也是想盡辦法擠出錢來。

由於我的高中時代深陷於無止盡的考試壓力之中，追星成為了生活中的小確幸，少數能感到開心的來源之一。

偶像的多元化

新一代的爸媽，差不多與我是同個世代的家長，對於孩子追星的行為是開明許多了，不太會阻攔，甚至一起追星的都有。我有去韓流專賣店替女兒買ＢＴＳ周邊商品的經驗，上次BLACKPINK來台灣開演唱會時，我朋友替她的孩子搶票，還一同去看演唱會，媽媽比女兒還瘋狂呢！

現在是韓國偶像強勢當道，不過由於網路的發達，新世代孩子的偶像是很多元的，比方不同國家的明星、YouTuber、電競實況主、虛擬偶像（例如初音未來），甚至還有VTuber（虛擬實況主）。

我們可能不是很了解這些偶像在做什麼，也不太懂孩子為何會如此著迷，可是必須提醒自己，不要急著否定，因為在青少年的年紀，會追求或崇拜偶像，一定有他們的原因與喜好，如果我們否定了他們，只會阻斷了我們能更加理解孩子的機會。

追逐偶像的特殊能力

在青少年的心理層面，追求偶像可以說是一種反應內在的投射，有著對於異性特質的吸引，還有對於自我認同的渴望，見到偶像彷彿對應著理想中的自己。另外，有一部分是在心思混亂與滿是壓力的青春期，能夠藉此撫慰心靈與精神寄託，讓生活中有目標可以追尋。

追逐偶像固然是很平常的，可是過猶不及，我們可以觀察孩子，他的消費金額是否超過能負荷的程度、投入的時間是否影響到日常的作息、是否熱衷到捨棄掉與家人之間的互動，如果有的話，還是需要與他好好的談一談。

只要是平衡的，孩子追偶像的行為，因為有著強大的內在動機，執行力的層面絕對是高度自動自發，完全不需要我們在背後推著，於是在熱衷偶像的同時，也能培養出許多特殊的能力。

1. 聊天的能力

青少年會追求偶像的原因之一，是能與同儕有話題，得到歸屬感，希望與同儕之間有更多的連結，就必須強迫自己分享關於偶像的種種來獲得共鳴，於是在分享的過程中，也會在無形之中訓練了口條與表達。

2. 搜查資料的能力

網路世代最重要的特質，就是需要用最小的力氣、關鍵的文字，找到自己需要的資料，無論是職場上或學業上，都需要這個能力，而孩子在網路上收集或查詢偶像的相關訊息時，無疑就是在做鍛練了。

女兒迷上ＢＴＳ時，在短時間之內就了解了ＢＴＳ的所有過往、專輯故事、成員個性、ＭＶ彩蛋與何時退伍和合體等，靠的全是她如同偵探般在網路上的搜查功力，實在令人佩服。相信以後她的老闆需要女兒在網路上找資料做分析報告時，肯定是沒問題的。

3. 儲蓄忍耐的能力

迷偶像，就會想要購買偶像的周邊，但這些周邊商品可是不便宜的，對於零用錢有限、手頭不寬裕的青少年來說，錙銖必較就極為重要了。放學回家的路上，需要忍耐著買零食、飲料的欲望；看到同學有好可愛的文具，告訴自己不能亂花錢。如此，才能夠慢慢的存下金錢，來購買偶像的商品，所以，這是很不容易的呢。

4.主動學習的能力

兒子因為喜歡韓團而去學韓文，女兒因為喜歡日本演員新田真劍佑而去學日文。兒子學習的目的，是想要直接看網路上未經翻譯的影片，因為比較即時；女兒學習的目的，則是希望能像新田真劍佑一樣，成為一個多國語言皆流利的人，她覺得這樣很酷。所以，孩子迷偶像，也是有正面影響力的喔。

5. 發揮個人擅長的能力

追求偶像，為了想要展現自己的支持，便會把自身的能力發揮出來。比方說，當喜愛畫畫的孩子，想要製作偶像的應援海報，就會運用心思來設計與美編；當偶像有活動，號召力強的孩子，就會用自己的組織能力來動員粉絲；熱愛跳舞的孩子，為了想學習偶像的最新舞蹈，就需要堅持且刻苦地學舞。

女兒因為喜歡ＢＴＳ，搜尋網路上的影片與圖片，下載後自學影片剪輯軟體、重新編排、加特效與字幕，只為了做出喜歡的片段收藏，她看到網路上有人用偶像的圖片製作出來的手機桌面，如法炮製做出了更好的版本，這些全靠她自己的摸索來增加剪輯後製與軟體製圖的技巧。所以，要追偶像也是不簡單的呀！

試著了解追星行為，增進親子關係

對於孩子的追星行為，我們不否定、不排斥，可以試著了解，這已經是很棒的第一步了。

我們能因為想要了解，進而擴展與孩子的話題，比方，能多跟孩子聊「什麼原因喜歡這個偶像呢？」「你喜歡這個偶像的特點是什麼？」「這個團體有這麼多的團員，是什麼原因你比較喜歡這個人呢？」來多了解他的想法。

另外也多了解他在學校的人際互動，比方「你的同學也喜歡他們嗎？」「你跟同學在學校也有聊偶像的事嗎？」「他們會收集周邊嗎？你也會想要嗎？」「同學們有在學韓團的舞，你也想學嗎？」

當孩子喜歡的偶像有新的消息時，他會主動與我們分享，表示我們成功了，因為在孩子的心中，認定了我們是個願意接收新知、能跟上世代的家長。

如果願意更近一步的話，還能與孩子一同接觸、陪同追星，絕對能增進非常多的感情與聊天話題。我有一位女性朋友，她與自己的國中女兒一同練舞，甚至還拍了ＭＶ，都能看得出來她與女兒的好關係。

我們不一定能懂他們為何要追偶像，只要願意試著去尊重與理解，帶著開放的心去接觸看看，肯定能拉近與孩子的距離。

爸爸也會跳韓團舞

「欸，(G)I-DLE出新歌了耶，這次她們新發行的〈klaxon〉，感覺很夏天、很輕鬆耶。」我很興奮地跟兒子女兒分享。

「喔～～爸，你知道喔？」兒子有些驚訝的說。

「對啊，自從上次你找我一起看(G)I-DLE在紅白藝能大賞上的演出後，覺得她們很不錯，是很有個性的團體。」

「所以，是我拉你入坑的囉?!」

「算是喔，而且，歌曲也很好聽啊。她們之前的歌〈Queencard〉，舞蹈我也會跳，你看。」我立刻跳了副歌「阿嬤睏咖」的舞步。「然後，還有〈Klaxon〉的。」再追加副歌部分「Woo woo wah Woo~」的手部動作。

「哎呦～～你不錯喔，有跟上流行喔！」兒子很滿意的神情。

「哼～這是當然。」爸爸一臉驕傲，很開心能被兒子欣賞。

能與孩子一同欣賞著新世代的偶像明星，我的內心覺得幸福，相信他也能驕傲著自己有能跟上潮流的爸媽。

♥澤爸的貼心小叮嚀 1. 青少年會想要追逐偶像是正常的發展，爸媽不用覺得是在浪費時間。 2. 追逐偶像會成為孩子的動機，進而發展出許多技能。 3. 我們多試著了解孩子喜歡的偶像，還能增加聊天的話題喔。

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