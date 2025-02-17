琅讀金句／楊双子：世上也存在著吃穿都有，卻無法望穿的巨大的悲傷
【琅讀金句】吃穿都有，就不叫可憐
前陣子我才對人說，放在十五年前，悲傷流淚對我們而言都是奢侈，張開眼睛只想著下一頓，想著怎麼活下去。
那時我們想必會贊同這句話吧，不過，即使是那個時候，我們也從沒想過自己可憐。
現在吃穿都有，我的生活奢侈地一片空白，你恐怕不知道，而我是現在才知道，世上也存在著吃穿都有，卻無法望穿的巨大的悲傷。
家，是保留生命刻痕最多的所在。一個破碎離散的亂世家族，人人有戲分。
楊双子的童年是廢墟裡的一場混戰，那裡蛆蟲爬壁，監護人恆常缺席；時有債主上門，珍貴的熱湯泡麵也得充當武器。記憶裡的頹敗老屋，說來全是讓人哭笑不得的荒謬家族故事。但雙胞胎最好了，一本書兩人看，飢餓藤條一起挨，電動關卡一起破。爸媽都在家，到爸媽都不在家，永恆是彼此的依靠。
但家是什麼？永恆是什麼？直到妹妹離世，我們變成我，日子如同宇宙失衡，才知生命裡的迷宮彎彎繞繞，唯消逝逾恆……
楊双子首部散文創作，以幽默詼諧的文字回頭探視自身生命的起源，述說對已故妹妹最真摯動人的愛與思念。
「溺水是很安靜的，望周知。」
【編輯推薦】
《我家住在張日興隔壁》不僅是一部充滿童年回憶與人情溫度的作品，更深藏著作者對已故妹妹的無限思念與愛。那些日常的嬉戲、牽掛，甚至未曾說出口的心意，經過歲月的沉澱後顯得更加深刻動人。透過回憶的片段，作者將對妹妹的懷念轉化為溫暖的敘述，既是對逝去親人的追憶，也是對生命深刻羈絆的體悟。
●本文摘選自寶瓶文化出版之《我家住在張日興隔壁》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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