家裡出現頭痛人物怎麼辦？別一肩扛下責任負責拯救、教導…

文／麥克．貝勒

無法選擇的緣分

我們無法選擇自己出生在什麼樣的家庭。我們一輩子都在努力經營與家人之間的關係，但家人並不是我們自己選擇的。會成為家人，全是因為血緣。

我們可以選擇結婚的對象，卻無法選擇姻親。我們可以不理會姻親，也可以說：「他們其實不算我的家人，是他或她的家人。」這樣想是不錯，卻行不通。跟一個人結婚，此人的家人就變成你的「姻親」，而姻親二字從字面上看來，意味著這些人在「法律上」也是你的家人。

你的兄弟姐妹、父母，以及子女結婚，你也會因為他們的選擇，而跟一群陌生人成為姻親。姻親並不是你找來的，只是命運的安排。

書名：《不為他人抓狂：在被逼瘋之前，找回情緒的絕對主導權》 作者：麥克．貝勒 出版社：一起來出版 出版日期：2024年10月2日

所以家人之間的鬧劇，比其他關係的鬧劇更讓人難受。我們知道跟其他人相處，隨時可以斬斷關係，換工作或是搬離原本的住處，關係就能結束。但對於家人，就很有可能覺得無路可逃。如果一個荒唐人在命運的安排下，突然闖入我們的人生，我們與他們之間的關係就會改變。

家庭保命策略

跟荒唐的家人打交道，感覺很像晚上在鯊魚出沒的海域游泳。你知道海裡有鯊魚，通常不會發生什麼事。但你也知道自己有可能被鯊魚活活吞下肚。跟家人一起生活要想保命，就要坦然接受家裡的實際情況，也要了解幾項重要概念：

一、我沒有教導誰的義務

我需要做好的是自己的選擇，對方也要為自己的選擇負責。我要是把教導對方的責任攬在自己身上，對方就不必負該負的責任，只會依賴我的教導。

我無法控制鯊魚的行為。我知道海裡有鯊魚，而我只能控制自己的行為。

二、人是可以改變的，但別抱太大希望

我們知道對方的作風，就以為對方會一直延續這種作風，不會改變。但對方也是人，所以總會有改變的希望。人會在某些情況，做出不一樣的選擇。我們不能強迫別人改變，但還是可以影響別人。

但是誰也不能保證別人一定會改變。要是指望別人改變，只會害得自己灰心沮喪。正確的回應應該是：

希望也祈求對方會改變 接受對方可能不會改變的事實 在我們逐漸發揮影響力、改變對方的過程中，盡量不要受到對方的負面行為影響

三、逃避並不見得能解決問題

有時候離開是最好的選擇。但在一段關係中，若沒解決自己的問題，離開等於是把未解決的問題帶往別處。所以才會有人逃離破碎的婚姻，但即使離開對方，也依舊耿耿於懷。多年後，自己的情緒仍然被對方左右，簡直要被心中的怨毒吞噬。

四、與對方溝通，而非議論對方

在背後議論他人，哪怕議論的是荒唐的家人，也叫做說閒話。遇到跟家人相處的問題，我們當然會找人商量對策。但討論人際關係，很容易一不小心就從就事論事變成火上澆油，讓不滿的情緒越燒越高。

家裡出了一個頭痛人物，全家人必須想出對策。商量對策可以，但不要跑偏，變成說閒話。理想的對話應該著重在該設下怎樣的界線，該如何因應頭痛人物的所作所為，而不是一再訴說此人的行為有多誇張。要把討論的重點，放在引發我們感受的那些事實。

要如何聚焦在事實？就是別只是議論荒唐人，要跟荒唐人溝通。說閒話是不可能解決問題的，就事論事才能。

五、不去拯救，也不要縱容他人

我們在人生中做出的選擇，自然會引發某些後果。下雨天站在外面，就會淋溼。吃太多體重就會增加，搶銀行就會坐牢。要是不必承受惡果，我們就沒有改變的理由。

有時候荒唐人惹是生非，我們會出手拯救：十幾歲的年輕人把錢都拿去聽演唱會、買電子產品，沒錢給車子加油，所以不能開車去上班。我們知道他要是不去上班，就會失業。我們不希望他失業，於是勸他理財要謹慎，也幫他把車子加滿油，希望他以後會做出更好的選擇。但他沒有承受苦果，所以沒必要改變。

通常說教或是懲罰，都不如讓對方自行承擔苦果來得管用。

所以對待荒唐的家人，跟對待荒唐的外人是不一樣的。無論我們喜不喜歡，都甩不開荒唐的家人，而我們雖然知道他們大概不會改變，還是可以盡力影響他們。就算他們不改變，只要我們不替他們承擔後果，就不會受到他們的荒唐行為影響。

我們還是在乎這些家人。但與其懲罰或是說教，還不如乾脆讓他們自己承擔決策的後果。他們要是苛待或謾罵別人，當然就要面對關係破裂的後果。

● 本文摘選自一起來出版之《不為他人抓狂：在被逼瘋之前，找回情緒的絕對主導權》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

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