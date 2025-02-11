海底的「死亡長城」！魚群殺手底刺網如何扼殺海洋生態？

文／陳徵蔚（文．攝影）

書名：《海洋在哭：一位教授的潛水淨海行動》 作者：陳徵蔚（文．攝影） 出版社：寶瓶文化 出版時間：2025年2月10日

海底的「死亡長城」──底刺網

每當我們將看到的違法行為報警，得到的回覆都是：「請自行蒐證。證據充分後，再來報案。」或「人力不足，請自行處理。」

對待大海，我們更應該是農夫，而非獵人。文明理當如此：以培植代替狩獵。──Jacques-Yves Cousteau，水肺潛水發明人之一、海洋學家

二○二○年二月二十八日，我帶了一位來自台中的潛水員，於龍洞3號開潛。

龍洞3號的生態十分豐富，有許多藍子魚、天竺鯛、雀鯛、角鐮魚、刺尾鯛、蓋刺魚、蝶魚、石頭魚、蠍子魚、比目魚、魟魚、海蛇。欣賞這些美麗的魚群與有趣的生物，感覺非常療癒。

然而，這個區域的垃圾也是特別的多，各種軟、硬塑膠破片，隱藏在海底沙地中，平常看起來不太明顯；然而在風浪大時，垃圾就會被揚起，漂浮在海水中，看起來有點像是「塑膠片湯」。

這些塑膠破片虛無飄渺、若有似無，並不好清理。更令人憂心的是，由於紫外線與海水鹽分的長期作用，這些塑膠破片會繼續裂解，成為體積更微小的微塑膠或塑膠微粒，雖然肉眼看不見，但是危害卻更大。

當我們一邊沉浸在與魚兒同游的樂趣中，一邊清理海中的垃圾時，我們萬萬沒想到，會在水下深度大約十至十五公尺處，遇見海洋中的「死亡長城」──高度約三至五公尺，綿延一百公尺的「底刺網」。

魚群的「隱形殺手」

刺網藉由漁網上方梭狀的浮子（繫於漁具上，使得漁網的一端能漂浮於水面上的一種漁具），以及網子下方鉛塊的沉子（主要結附於漁具的下方，可讓網具有適當的沉降力，以保持漁具的位置或網形，並防止漁具的流動），讓整張網直立在水中，猶如一堵牆般張開。

這種漁網的顏色透明，特別是在能見度不佳時，很容易成為魚群的「隱形殺手」。

刺網有單層，也有多層的，每層具有不同大小的網目，可以針對大、中、小體型的魚類，一網打盡。

由於魚在通過網目時，鰓蓋或鰭會被網子纏困，因此，刺網的英文名稱叫做鰓網（gillnet）。而這些魚被困在網上的樣子，很像一根根的尖刺，所以中文叫做刺網。

一般常見的刺網有三種，即底刺網、旋刺網以及流刺網。

流刺網與旋刺網都是由漁船拖動，是移動型的刺網。而旋刺網專以逆時針包圍的方式，捕捉逆流而行的烏魚，所以又被稱為圍網。

底刺網的基本結構與前兩者雷同，只是底刺網不需漁船拖動，而是定置海底，守株待「魚」。

大小通吃，混獲比例高，可想而知，這種「死亡長城」對海洋生態的衝擊極大，也因此，許多國家早就已經禁用刺網了。

然而，根據台灣的漁業署在二○二一年的統計，登記在案的兩萬一千艘漁船中，竟有約九千艘的刺網漁船，比例高達百分之四十二，將近一半，高得嚇人。

違反政府「實名制」標示的底刺網

我先浮到那張龐大的底刺網上方，檢查浮子，上面完全沒有政府所宣導的「實名制」所規定的任何標示。

接著，我順著網子移動，深度不斷增加，但卻看不到網子的盡頭。為了我與潛伴的安全起見，只好就此打住。

底刺網的上面已經卡了不少魚，看起來都奄奄一息。

我們對望了一眼，我們都覺得這張網子已經超過了兩個人可以清理的範圍，稍微不慎，可能連我們都會被困住，真的是無能為力。

再潛出不遠，潛伴向我比了比手勢，我定神一看，再度大吃一驚。

海底沙地中，靜靜躺著一片長約一公尺的死亡海龜。

從這張龜殼判斷，海龜應該已經死去一段時日了。龜肉部分完全被分解掉，只剩下背甲與腹甲。背甲的中央盾、側盾還算完整，但緣盾卻已經全部都脫落。

從特徵來看，龜殼的中央盾有五片、側盾四對、緣盾十一對，推測應該是綠蠵龜。因為這與欖蠵龜的中央盾五至七片，側盾五至九片不太一樣。

我將死亡的海龜殼「請」回岸上

我在龍洞海域帶潛多年，只有屈指可數的次數，曾經在這個海域見過海龜。真是萬萬沒想到，活的見不著，這次居然遇見了死亡的海龜。

我看著半埋在沙地裡的海龜殼，心中百感交集。考慮了一下，最後決定將這一張海龜殼「請」回岸上。

即使是在水中，海龜殼拿起來還是很有重量。看這個體型，應該是一隻青少年海龜吧。

海龜在孵化後，面臨了各種不同的挑戰。從牠們鑽出蛋殼、爬上沙灘開始，就可能被海鳥獵殺，或是被掠食性魚類吞噬。真正能夠長大的海龜，大約只有千分之一。

長大後，還要面臨被漁民混獲、被船隻螺旋槳誤傷、誤食垃圾等威脅。能夠長到這麼大，真不知道是歷經了多少滄桑。

然而，這隻海龜終究還是在大海中長眠了。

心中的憤怒與惆悵

想像著牠原本應該可以在大海中自在悠游，我的心中不禁有點悲傷。

海龜殼長期泡在海水中，原本就已經脆化了，加上那天的風浪非常大，當我浮出水面，正準備脫蛙鞋時，一陣大浪打來，我手中的海龜殼頓時被折成兩半。

就在龜殼被大浪沖斷的那一剎那，我的心中有一股說不上來的憤怒與惆悵。

我的情緒突然潰堤，眼淚汩汩而下。在浪花之中，也分不清是海水，還是淚水。

海龜死亡，大多是被漁網所害

上岸後，我通報了岸巡，將龜殼交給他們處理，然後將海龜死亡的消息分享在自己的臉書上。

不久後，另一位網友回應我，他同一天在北海岸的關帝廟附近，也看見了一隻死亡的海龜，被沖上沙灘。

無獨有偶，就在我們開潛的前四天，海巡署也曾在臉書上透露，「二月二十四日當天，全台灣一夜之間就發生了高達九起的海龜死亡事件。」而根據解剖研究發現，許多海龜的死因並不單純，大多是被漁網所害。

在海巡署所描述的九隻海龜中，有七隻是在北海岸死亡，其中包含一隻成龜、六隻青少海龜。

學者研判，成龜可能是因為遭到漁網纏絞後，被拖至深海，再因為海水壓力差太大，導致肺臟的血管破裂致死。至於其他的青少海龜，可能是卡在漁網中死亡。

但是，海龜為什麼會被卡在漁網上呢？

海巡署指出，「每年十二月到隔年三月的冷冬，是海龜最容易出事的季節。」這段時間因為水溫低，海龜的體能下降。每逢氣溫驟變，海龜就容易被凍昏，導致海龜的反應力、警覺心變差，因此更加容易被漁網纏住，或是被船槳打到，導致死亡。

怵目驚心的照片

類似的事件，其實每年都在上演。

二○二三年五月十四日，有位澎湖的潛水教練在赤馬村人工魚礁區，拍攝到大片廢棄的刺網，覆蓋了海底珊瑚。網中纏繞著許多魚，以及一隻保育類海龜，全都死去多時。

那隻海龜的眼神空洞，表情痛苦。牠被纏繞在網裡，頭下腳上的懸吊，照片怵目驚心。

這個畫面一經披露，澎湖縣政府的農漁局火速請人打撈，總共清出約七百多公斤的多層刺網。

然而，這只是冰山的一角。

我們在龍洞3號所看見的底刺網，並非廢棄的覆網，顯然是被刻意放置在那兒捕魚的。

事實上，在接下來的幾年中，我持續在3號、4號附近，看見許多底刺網。這些網子的浮子上，完全沒有「實名制」的署名，查不出來源。

我與漁民閒聊時，得知當地人幾乎都知道暗中放置底刺網的「藏鏡人」是誰。然而，為了避免得罪，他們都選擇三緘其口。

致電岸巡，結果令人愕然

除了刻意放置的刺網，因為卡礁石而遭拋棄的「幽靈漁網」可能更多。這些漁網都成為了海底的死亡陷阱，不但會扼殺珊瑚，同時也會持續纏困海洋生物，造成連鎖死亡。這些廢網有時候甚至會被捲入螺旋槳，造成船隻停擺。

新北市早有規定，不得在離岸3浬（約5.6公里）內的海域放置刺網。然而，我致電當地的岸巡，說明海中底刺網的情形，得到的回答，卻是貢寮當地放置刺網，乃是「合法」的行為，令我不禁愕然。

全台灣各縣市的刺網規定不一致

隨後我查證，在全台灣二十二個縣市中，其實有十八個縣市已經制定了刺網的相關規範。然而無奈的是，這些規範的標準並不統一。

光是離岸禁用刺網的距離，就有四種：1.5浬（約2.8公里）、3浬（約5.6公里）、500公尺、600公尺。此外，對於禁用月份、船隻噸數，各地的規範也不盡相同。

根據「台灣動物社會研究會」統計，台灣竟有高達二十種不同的刺網規範。小小一個台灣，竟然如此「一國多制」，難怪連岸巡都搞不太清楚狀況。

事實上，新北市（萬里、金山、瑞芳、貢寮）、小琉球都規定，距岸3浬（約5.6公里）以內禁用所有的刺網，而我們發現底刺網的位置，大約距岸約五百至六百公尺，很明顯是違法的。

我後來也向岸巡說明，我們發現的海底刺網並沒有「實名制」，但岸巡竟然回答：「你們可以自行將漁網清除。」

我與潛伴吐吐舌頭。因為若是我們兩個人去清除重達數百公斤的漁網，那簡直是癡人說夢。

只有極少數的漁民，遵守「刺網漁具標示實名制」法規

漁業署在二○二一年七月全面實施「刺網漁具標示實名制」，然而事實上，在海裡的刺網，真正遵守法規的非常少。

放置底刺網的舢舨船都在月黑風高時作業，而且只要一個人就可以作業，機動性很高，再加上當地民眾也大多睜隻眼，閉隻眼，誰會知道海底竟存在如此的死亡長城？

更令人感到義憤填膺的是，每當將我們目擊的現象回報給執法機關，所得到的回覆，幾乎都是非常禮貌，但冷漠的制式回答：「請自行蒐證。證據充分後，再來報案。」或者是「人力不足，請自行處理。」

真正應該執法的單位消極、不作為，最後只有將熱心、關懷環境的民眾推上火線。

民眾出錢、出力，被迫越俎代庖，因為熱愛海洋，冒著危險，下海清理漁網。上岸後，卻可能與當地漁民發生衝突，最後公親變事主。

海洋生物的數量，正在以可察覺的速率減少。過去立法從嚴，執法從寬的消極態度為什麼至今沒有改變呢？為什麼政府相關部門無法走在第一線，積極取締非法，維護生態，成為保護環境之熱血民眾的強力後盾呢？

「竭澤而漁」無法永續

除了杜絕非法，政府也應該積極輔導漁民轉型，讓民眾了解竭澤而漁並不是永續的長久之計。

《孟子》的〈梁惠王篇〉曾說：「不違農時，穀不可勝食也；數罟不入洿池，魚鱉不可勝食也；斧斤以時入山林，材木不可勝用也。」意思是：按照四季時令種植農作，那麼糧食就可以食用不盡。不要在池中使用多層且孔目細密的漁網，那麼魚鱉就能取用不盡。只要依循樹木的生長時序砍伐，那麼木材就用之不竭。

遠在兩千多年前，孟子就已經有了莫用多層漁網的永續觀念。然而，一直到今天，還是有很多人持續傷害生態。

是因為海洋生物沒有選票嗎？

令人悲傷的是，政府不願擋人財路，深怕選票流失，消極執法，並不敢鐵腕保護海洋生態。

因為倘若漁民生計受到影響，必定導致民怨。相反地，海洋生物沒有選票，當牠們沉默地遭受苦難時，一般人不會看到，即使看到了，也未必會同情。

對很多人而言，這些海洋生物，沒有眼淚、沒有表情，沒有溫暖柔順的皮毛，也不會可愛地與人互動。在人類的眼中，只有「好吃」與「不好吃」的分別，牠們只不過是「海鮮」而已。

一直到今日，情況都沒有改變，甚至變得更加嚴重。……（未完）

●本文摘選自寶瓶文化出版之《海洋在哭：一位教授的潛水淨海行動》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！