總是害怕花錢、錢不夠用……正視金錢恐懼，改變就此展開

文／柳韓彬

找出恐懼的「幻形怪」：列出你最害怕的事

我內心未知的恐懼：怕缺錢！

在我滿三十歲時，第一次離家搬出去住。當時我周遭有不少朋友也是剛展開獨居生活，他們充滿了嚮往，忙著添購家具、花很多心思打理自己專屬的小天地；但我不太一樣，雖然對新生活也有些期待，但我一來沒錢二來沒時間，我只從父母家拿了一卷衛生紙到新家。對我來說，住的地方只要有生活必需品就夠了，那些室內裝飾品可有可無，我沒有太多興趣投注精力在布置上，房子裡原本有什麼我就用什麼。就這樣，以一種非常極簡的風格開始我的獨居生活。

書名：《原子目標》 作者：柳韓彬 出版社：寫樂文化 出版日期：2025年1月7日

在搬家之前，我每天早上習慣喝一杯咖啡，但剛搬進新家時沒有快煮壺可以燒水，我就改用大鍋子煮水來沖泡咖啡，因為鍋子口徑大，沒辦法細細的注水到杯子裡，於是我乾脆用湯勺，將熱水一匙一匙舀進杯裡。

有一天，一個朋友來家裡做客，我想泡杯咖啡給他喝，像往常一樣燒了一鍋水。朋友疑惑的問我：「妳要做飯嗎？」當朋友看到我用鍋子燒水，然後用勺子舀起滾燙的開水來沖咖啡，很驚訝的說：「嘿，一個快煮壺也不到三萬韓元，妳賺那麼多錢不可能買不起吧！」

我聽了朋友的挖苦後心想：「我不是捨不得買東西，我只是不喜歡買東西。」

直到後來，我接受心理諮商，才真正明白自己這麼排斥買東西的根本原因，哇！其實連我自己都感到很驚訝─原來在我內心深處，對「花錢的行為」感到很厭惡！而事實上，在不愉快、不情願的外殼下還隱藏著「恐懼」─沒錯，我害怕花錢，看著錢變少，會讓我恐懼。

當你直視陰影，事情就會改變

母親總是把「沒錢」這句話掛在嘴邊。以前我們家的經濟的確不算寬裕，但大多時候，對她來說這更像是一種習慣，一種抱怨式的口頭禪。我記得在我很小的時候，家裡真的很窮，然而，後來經濟逐漸改善，債務都已還清，每個月還能存下一大筆錢，母親依然習慣性的抱怨：「好缺錢啊！」

從小到大，其實我頗討厭媽媽這種抱怨，她老是碎念「錢不夠用」並開始罵人，但長大後的我卻不知不覺像她一樣，對於金錢匱乏有很大的執念，捨不得花錢、甚至害怕花錢。可是，有時我為了發洩怨氣、為了紓壓，反而會無意識的胡亂消費，不但買過很多一整年都用不到半次的無用東西，也莫名其妙去做一些平常不會做的奢侈消費，然後等我回過神來，我會變得很沮喪，責怪自己為什麼這樣亂花錢。

接受心理諮商之後，我體認到自己對金錢的恐懼，所以我決定開始正視這份恐懼。畢竟花錢消費是一件每天都在發生、再日常不過的事情，如果一掏錢我就感到有點不舒服，我會越來越焦慮，每一次的不舒服像滾雪球一樣，漸漸累積成巨大的金錢焦慮，會導致我不快樂。

在我意識到這件事之後，我可以為自己做的事情就是消除不舒服的感覺，就像冷的時候多穿件衣服、身體不舒服就去醫院看病一樣，要談快樂的方法之前，得清楚檢視自己做哪些事情會感到不舒服，並且了解這種情緒的本質為何。我的對策是，如今要花錢的時候都會刻意保持警惕，誠實面對自己，也察覺自己的不適感，但不再用「浪費」或「小氣」這種負面的標籤評價自己。我甚至在信用卡上寫下「Sati（念）」這個字。「念」是佛教用語，意思是「正念」，安靜觀察自己的思想和內心。

這就像對自己的一個承諾，我會審視心裡在想什麼、恐懼什麼。很幸運的，對於花錢這件事，我如今找到了平衡點去突破心理障礙，例如我會理性控制收入永遠大於支出，不會寅支卯糧；家裡的東西雖然不多，但我只要買了一樣東西就會珍惜，使用很久；我不介意今天穿的衣服和昨天一樣，也不在乎出門背著舊包包。

現在，當我必須買東西時，我的不適感比以前少得多，以前是在該花錢的時候因為捨不得花而不情願，每一次眼睜睜看著錢變少就難受，但是現在已不再讓這些情緒耗損我，莫名的罪惡感消失了，心裡變得踏實，直視內心的恐懼讓我有很大的轉變。

●本文摘選自寫樂文化出版之《原子目標》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！