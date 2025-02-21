花時間工作、花錢、存錢和焦慮，是否曾問「希望錢為我做些什麼？」

文／傑西·麥查姆

如果你正在讀這本書，那就表示金錢已帶給你某種壓力。對一些人來說，那是令人想扯掉頭髮的壓力；對另外一些人來說，或許他們只是知道自己的財務狀況可以更好。無論是有焦慮恐慌感，或者只是覺得不太踏實，跟錢有關的念頭總是時時刻刻在許多層面擾亂我們內心的平靜。通常，我們甚至不會注意到這一點。

你可能在工作地點拿了個6美元的火雞三明治，站在收銀臺前面時，卻想起家裡的冰箱還有一些現成肉片，所以你心想：「我應該早點起床自備午餐的。」你可能讀到一篇文章，內容說你這一代退休金存得不夠多，於是你心想是不是該多提撥一點錢到401(k)的退休帳戶。你可能存錢想要裝修浴室，但還是擔心這是錯誤的決定，因為你的筆電快掛掉了、你的狗走路一拐一跛可能要就醫，而且大學學費越來越貴，讓我們所有人都在想，從現在到讀幼兒園的孩子上大學之前，我們是不是該三餐都吃豆子就好。緊繃的感覺重擊你的胸口，你的呼吸變得有點急促，但你只能把這些壓力塞進忙碌的行事曆中。

(備註：401(K)是美國政府給私人雇員的退休帳戶計畫，即提撥部分薪水到其帳戶，退休後提領，即可享稅收優惠。)

這一個個的小壓力其實全都在問同一個問題：我能夠負擔得了這個嗎？所謂的「這個」，可能小到跟朋友出去吃午餐，也可能大到在講退休生活。這個問題一天到晚都在糾纏我們所有人，無論我們是窮是富，我們總在想自己能不能買得起某些東西。

唯一可以跟「我能嗎」匹敵的金錢問題，就是它的邪惡表哥：我應該嗎？這有一部分是源自好勝的天性，但大部分是因為我們不知道自己究竟想要什麼。同事告訴你，他每個月都會為孩子的大學學費存一筆錢，所以你心想自己或許也應該這麼做；堂妹在Instagram上分享全家人精采的迪士尼之旅（只是重點短片而已），所以你就想：「我該去度假嗎？」

「我應該嗎」永遠會回到「我能夠嗎」這個問題，讓焦慮感持續發酵。我們知道自己需要做點什麼，只是不確定到底要做什麼、何時要做或甚至自己做得到什麼。

此時，大部分的人都會感到癱瘓，最後什麼也沒做，原因往往有三個：

我們沒有信心自己知道什麼才是最好的。太多選擇使我們無所適從，不知道應該相信自己的直覺、在電視上對著我們大叫的那個人，還是其他毫不相干的東西。

我們沒有一套決策系統。這件事我會在整本書談到很多，但基本上就是我們需要確立一套系統來幫助自己決策。沒有這套系統，我們只是隨心所欲地花錢和存錢。

我們害怕面對真相。我們的財務狀況像一個黑箱。金錢飛進飛出我們的帳戶，但我們猜想一切應該沒事，畢竟餘額從沒有歸零，可是我們其實不知道究竟發生了什麼事，也很害怕得知。

怎麼辦？有那麼多因素使你動彈不得，要如何打破癱瘓的狀態？這本書就是要幫你解決這個問題。我第一個、也是最大的建議或許能帶你跳出任何一個財務的死胡同：

別再想錢。

真的。因為這整件事根本和錢無關。好吧，確實跟錢有點關係，但是金錢不是重點，也不是終極目標。事實是，當財務使我們備感壓力，是因為我們不確定自己的金錢決定是否跟我們想過的生活相符。我們需要問自己的問題不是「我能嗎」或「我應該嗎」，而是「我希望錢為我做些什麼？」回答這個問題，就能幫助我們應付無窮無盡的選擇、模仿鄰居的壓力，以及覺得自己就是不懂理財的癱瘓式恐懼。

「我希望錢為我做些什麼？」這個問題就像一種信念確認，能夠讓我們看見是不是自己的優先順序在驅使各種金錢方面的決定。如果知道我們希望錢為我們做些什麼，選擇就會變得沒那麼可怕，自信很快就會取代壓力。

信念確認：開始

我希望錢為我做些什麼？

你花了這麼多時間工作、花錢、存錢和焦慮，是否曾經問過自己這個問題？沒有也請別擔心，大部分的人都不會這樣思考金錢，而且老實說，這個問題很難回答。另外，答案會隨著時間改變是很正常的。所以，你才需要在每次做出金錢決定時，都不斷確認信念，這樣可以再次確定自己的優先順序，或打開眼界進行必要的改變。

書名：《YNAB，史上最簡單有效的個人理財預算法》

作者：傑西．麥坎姆 (Jesse Mecham)

出版社：臺灣商務印書館

出版時間：2025年02月17日



讓我說清楚一點：「我想要什麼」跟「我希望錢為我做些什麼」是不一樣的問題。我不是要你寫下度假地點的願望清單。「我希望錢為我做些什麼？」這個問題是要你決定自己想過什麼生活，接著制定計畫，讓金錢幫你實現目標。

假如你現在沒有過著想要的日子，那你希望怎麼生活？如果你的答案跟目前的現況天差地遠，不要擔心。只要想想什麼對你來說很重要就好了。或許你想要的生活是能待在家裡照顧孩子、每年到歐洲度假、重返校園或純粹減少帳單帶來的壓力，也有可能上述的一切全都是。不重要，重點是決定你的優先順序，然後制定計畫，實現它。

少了計畫，你會飄忽不定，希望人生有一天自動找到方向。這就好比上大學卻從不決定主修科目（或許你以前就是這樣），或者去超市買菜卻隨意亂拿架上的東西，希望這些能變出晚餐（或許你現在就是這樣）――這其實是很多人對待金錢的方式。金錢在我們未多加思索的情況下來來去去，直到突然間，我們開始感到壓力，而且我們甚至往往沒有發覺自己在對金錢焦慮。一切都感覺難以招架。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《YNAB，史上最簡單有效的個人理財預算法∶讓每一塊錢都有效率！教您從根解除財務焦慮》。

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