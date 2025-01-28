青春期叛逆其實是求救訊號，當孩子生氣時，先同理、再講理

文／尚瑞君

當孩子生氣時，先同理，再講理

書名：《剛剛好的自由》 作者：尚瑞君 出版社：時報出版 出版時間：2024年12月3日

青春期孩子叛逆、擺爛、暴怒等問題，其實都是求救的訊號，因為他們還沒有辦法好好處理內在的紛亂與不平。如果不發洩出來，而是往心裡藏或壓抑，不是更危險嗎？

很多青春期孩子的怒火，其實並不是針對父母，只是父母是他最信任與最親近的人，他覺得在爸媽面前，可以做最真實的自己。

所以當孩子有情緒、發脾氣時，父母不要急著對號入座，先從旁觀察看看。

某天，還在讀國三的弟弟去圖書館念書，出門才沒多久，就像一顆氣呼呼的子彈飛回家裡。

他一邊放書包、一邊脫衣服、一邊罵道：「圖書館到處都是用東西佔位置的人，有人放眼鏡、有人放衣服，也有放水壺的，我找了半個多小時都找不到位置！……」

外面豔陽高照，體感溫度超過三十五度，騎單車回來，溼出一身汗，像似從湖裡掙扎上岸的孩子。光看他的樣子，都讓我覺得身心難受，更何況他還有一肚子的氣想發洩。

我知道他很生氣，也知道他的憤怒必須宣洩。當他走進浴室洗澡時，我趕快跑到樓下打開冰箱，拿了一罐氣泡水上樓，準備給洗好澡的他消火。

當冰冰涼涼的氣泡水，滑進怒火燃燒孩子的喉嚨，賓果！一切都中和成剛剛好的怡人溫度！

不被孩子的憤怒引起憤怒的情緒，是我這些年陪著青春期兒子們成長的修練。因為雖然孩子很生氣，但他不是因為我而生氣，如果我沒有把課題分離清楚，可能就會無端捲入他的情緒漩渦。

跟青春期的孩子相處時，我們要練習「抽離」，用「第三者的角度」觀看，才可以避免許多不必要的情緒勞動與誤解。

當我們可以不涉入孩子的情緒漩渦之中，才有能力讓稍微消氣的孩子在發洩後，回頭檢視自己面對情緒的方式。

情緒平靜下來，理性才會出來。

喝過冰涼氣泡水的弟弟，想必身心的怒火都被澆灌而消暑不少。接著他拿起吸塵器，開始吸書房的地板。看他用吸塵器吸地板，我跟在他身旁，像個小僕人似的，配合他吸地的動作，一邊幫忙搬開書房的椅子、箱子，一邊也不忘用讚賞的口氣說：「媽媽心情不好的時候，有時候也會整理環境，這樣當我打掃乾淨了，心情也就變好了！謝謝你把書房的地板吸得好乾淨！弟弟真棒！」

原本像顆裝著滿腔怒火的子彈衝回家的孩子，在情緒地雷順利引爆後，不但平息了怒火、療癒了身心，還藉由整理環境得到賞識與肯定。你看，孩子的心緒是不是也經過整理，又可以心平氣和下來地靜念書寫功課呢？

青春期的孩子因為身心靈的劇烈成長與改變，常常會有控制不住自己的感覺，這種失控會讓他們更慌張。但他們也知道要「找安全的環境和人發洩」，這種覺察，就表示他在學習控制，如果可以有大人用更合適與和善的引導，孩子更能學會如何控制自己。

孩子回家會發脾氣，很多時候都是在外面遇見委屈或不平，他不知道要怎麼處理事件，也不知道要如何平復心情。當孩子帶著一張臭臉回家，父母要會「閱讀表情」。孩子願意選擇把壞心情表現出來，永遠都比藏著不說好。

情緒垃圾要隨時清掃，才不會釀成災害。我們要先用正向的眼光來看待這件事，因為孩子相信在家裡發洩「是安全的」。

特別是孩子剛進入國中時，因為國中老師跟小學老師對待學生的態度會不太一樣，學校園的氛圍跟小學也差異很大，加上國中孩子有「個人神話」和「想像的觀眾」的成長症狀，往往會把很多不舒服的情緒帶回家。

父母可以聽他們說，但不要太入戲，過度投入孩子內心的小劇場，莫名生出一堆想像和擔憂，也不要自行「加碼」批判或斥責。不管孩子說的是什麼，父母都要先接受。先同理與接納他們的情緒，有時候他們的心情得到抒發與接納，自己就知道要如何處理後續了。

面對大孩子，每次都可以依循讓孩子：「安全發洩情緒」→「說出來感受和想法」→「接受這件事情」這樣的順序抒發。最後如果孩子需要大人的幫忙，我們再與孩子一起思考解決的方法。

在反覆練習的過程中，孩子也會慢慢增進處理自己情緒和解決問題的能力。

BOX：幫助孩子「好好生氣」 水庫滿了需要洩洪，有時候孩子的情緒也只是需要發洩。 我們能接納孩子生氣、哭泣、傷心、高興、憂鬱、焦慮等各個面向的情緒，孩子才會覺得自己是安全與有價值的，並接受每一種狀態的自己。 與其擔心孩子沉溺在負面情緒中走不出來，不在讓他們宣洩後，以正向的心態欣賞孩子有能力表現情緒，等孩子情緒穩定後，再引導孩子如何表達，這樣才能讓情緒健康的流動。

●本文摘選自時報出版之《剛剛好的自由：自律才能享受自由，讓孩子成為負責任的大人》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！