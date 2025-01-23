偶爾練習當個無用的父母，孩子才能長成有用的人

文／尚瑞君

親子間三種角色的輪替，讓彼此都成為更好的大人

書名：《剛剛好的距離》 作者：尚瑞君 出版社：時報出版 出版時間：2022年11月15日

親子關係是一種動態的平衡，父母要跟上孩子的成長，不能停滯學習。

當孩子進入青春期，就慢慢地要長成身心都成熟的大人。在這最後一哩路上，父母要協助孩子獨立、負責、自律、管理好自己，同時做好家庭成員的和諧角色，才能讓每個成員在家庭的滋潤中，修養身心靈。父母的成長經驗可以給孩子參考，卻不是孩子奉為圭臬的範本，只有孩子為自己的人生選擇與作主，孩子才能真的懂得責任與承擔。

父母和子女在家庭關係中，有三種角色會輪流扮演。正向又健康的親子關係，角色應該是流動的。而家庭成員之間，又都該在哪些角色裡流動與補位呢？

父母：親子間「領導」與「依賴」的地位對調。

父母角色象徵家中的權威和領導。雖然每一個人都不一樣，但在潛意識中多少都還是會有依賴的需求。就像網路有一種說法，不管子女長大到幾歲，跟父母一起出去吃飯，好像還是很習慣讓父母付錢，這樣好像還享受著被父母照顧似的。你也會這樣嗎？我的父母都已經到天上成為天使了，有時候真的還是奢望再被父母照顧一下啊！

雖然餘生已經沒有辦法再受父母的關照，偶爾難免還是會有所感傷。但成長中的孩子，有時候也可以補位成為父母的角色，用他們的能力和知識，撐住大人的需求。

你不相信我說的嗎？現代孩子是數位原生代，你學習數位科技的能力應該比不上你家青春期的孩子吧？那你為何不放手讓孩子帶領你呢？

現在很多餐廳都用數位科技點餐，每次到這樣的餐廳用餐時，兩個青春期的孩子就居於領導與統整的角色，幫我們評選餐點與操作機器。

被孩子服務與照顧，不但不會弱化父母的身分，還可以強化孩子的自信和自我價值，也證明了父母教子有方，這不是雙贏嗎？

成人：平等且彼此尊重的互動方式。

成人之間相處用的是平等與尊重。

青春期孩子在建立自己的價值觀，也許會跟父母的價值觀有所不同甚至衝突。親子是合作的夥伴，而不是對立的敵人，當孩子開始要自己來時，是發出父母該放手的訊號，我們只能傾聽，卻不應該強迫孩子接受父母的想法和做法。比方說，台灣的社會很有趣，在政治上藍綠好像楚河漢界，但其實很多家庭在政治取向上，是完全不同的，彼此可以擁有各自不同的政治理念，但我們還是情感緊密的一家人。

在對待青少年談論自己志向、理想和價值觀時，用成人平等、尊重的態度和孩子聊天，才可以聽到孩子真實的心聲；真誠而不帶批判的傾聽，才會跟孩子產生可以互動和溝通的連結。批判或是想強壓自己的價值觀給孩子，其實只是把孩子推遠了。只要告訴孩子：「需要幫忙的時候你就說，我都在。」默默地給予監督和祝福，是跟青少年相處最自在的距離。

把青少年當個成人，跟他學習新知，是對他最大的肯定與賞識。像我常常聽孩子們分享從網路學習到的新觀念與新知識。這種虛心向孩子學習的態度，讓我們親子之間的溝通和互動，不但良好也充滿趣味。

子女：讓孩子也有機會練習照顧父母。

子女角色象徵著依賴與需要被照顧，但父母其實也常常需要孩子的照顧。如果孩子都沒有機會練習照顧父母，那以後很容易出現彆扭的情況。

父母也有脆弱與無助的時候，比方說工作不順利，甚至是失業，遇到親人往生等這些重大的挫折與打擊。如果父母可以跟青少年好好說明與溝通，孩子其實有能力給予父母情感上的支援與慰藉。

疫情延燒了兩年多，有些行業受惠，領年終獎金達數百萬甚至千萬，像是天降巨款般的幸運。但也有許多行業就此消失，諸多家庭突然陷入經濟的黑暗期。父母常常有苦不說，只是苦自己，把孩子摒除在現實生活之外，只想給孩子美好的一切。但這其實不是生活的全貌，而是父母搭建給孩子的幻境。沒有人可以保證，生活永遠美好與太平。

只報喜不報憂的生活態度，既不健康也不正常。我們應該如實呈現生活的原貌。常常跟孩子聊聊家中的狀況，吐吐心中的苦水，孩子承接父母的喜怒哀樂與生活經歷分享，才會真實感受到他是家庭裡的一份子，也能展現自己的能力，給父母一些關懷和安慰。

這些年，兩個兒子陪著我們歷經了好多親人的生老病死。他們並非永遠都是被照顧的角色，偶爾能給我們及時的幫忙與鼓勵。像我有一次回內壢探望母親而遲歸，就先請祐亨幫忙準備餐食跟弟弟一起吃。有一次接母親回家小住時，停車去買東西，母親在後座嘔吐，是祐亨收拾乾淨還安慰外婆。尋常生活中這些即時又貼心的幫助，讓我們有時候也可以像個孩子一樣撒嬌、耍賴，甚至任性或幼稚一下。

家庭生活要平衡，不能單靠一方面的付出與支撐。家人互動要像蹺蹺板，有上有下的互動與平衡，才會有趣又好玩。

父母跟子女，彼此都可以扮演父母、成人、子女的角色，這樣親子在相處上，才會覺得自己是有用且可以依賴的人，而不僅是孩子需要父母時，父母才有用。

人總是在無常中，想要建立有常的習慣與生活型態，維持「秩序感」，會讓自己有安全感。父母也總是希望自己有被孩子利用的價值，當孩子不需要我們，想打破原有的秩序感時，會讓父母覺得自己變得沒有價值了。我們其實不需要把自己的生命，弄得這麼卑微地失去平衡。因為漸漸長大的孩子，也在日積月累的形成能量，只有親子可以在這三種角色中游刃有餘地扮演時，才是正向又健康的親子關係。

TIPS：偶爾練習當個無用的父母，孩子才能長成有用的人

初為人父母時，父母會不經意想念起沒有嬰兒吵鬧的單身時光。等到孩子長大到青春期時，父母已經習慣幫孩子準備很多事，孩子突然要自己來時，有些父母會覺得自己沒有用了。

你會害怕自己變成沒有用的父母嗎？學習接受子女的照顧和付出，其實是很多父母的功課。當你可以跟孩子在父母、成人、子女三種角色中自由穿梭與變化時，孩子跟你，都會成為家庭及社會需要的好大人。

●本文摘選自時報出版之《剛剛好的距離：設立關愛界線，家有青少年的親子相處指南》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！