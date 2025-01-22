讓你的錢流動：以怎樣的心態對待錢，就會獲得怎樣的人生

文／枡野俊明

首先，你試著放手百分之一了嗎？

‧物慾癖治得了嗎？

書名：《對錢好一點》 作者：枡野俊明 出版社：遠流出版 出版時間：2023年7月28日

「已經擁有很多了，而且明知道不是必要的東西，卻還是一次又一次地想得到、買回家。要怎麼樣才能改善這樣的個性呢？」

有人這樣問我。但我覺得這種情況不是個性的問題，這種情況是癖性的問題。那麼，要如何治療這種癖性呢？

我的回答是：

「首先，在你擁有的東西裡拿出其中的一件，把那件東西丟了。只是百分之一也沒有關係。不是突然要你放棄很多東西，就從百分之一開始放棄吧！」

舉例來說，打開你的衣櫥看看！裡面的衣物恐怕在一百件以上吧？

從外套到毛衣、襯衫，不同季節的各種衣服，全部合起來算的話，或許有一百件。這麼多的衣服，其中一定有買回來以後，一次也沒有穿過的吧？甚至還有買回來後就忘了它的存在的衣服。

可是，也不管已經有這麼多衣服了，一旦上了街，看到新的衣服又想買。

老實說，這不全然是你的問題，因為商家也出了很多花招來吸引客人買東西。那些充滿誘惑力的廣告，會一再勾起你的購物慾。會不會被商家的廣告吸引，就全看自己的定力了。再回來說要如何治療物慾癖，我覺得就從放手你衣櫥裡的一件衣服開始！

要放手一百件衣服裡的半數，是非常困難的事。除了非放手不可的狀況外，要丟棄普通生活中的半數物品，確實很難辦到，我也覺得沒有那麼做的必要。說起來，連一次就放手百分之十的東西都很困難。

一百件衣服裡要放手十件，會讓人很猶豫，但是，只放手一件的話，應該是辦得到的事情。你一定有覺得可能不會再穿的衣服吧？或買回家後，才覺得並不適合自己的衣服？請你就放手那件衣服。

或許你會覺得：一百件裡只放手了一件，那沒有什麼差別吧！

不，有差別，至少你會實際地感到放手一件衣物的感覺。放手之後，你會知道你的生活並沒有什麼改變，而且還能感到放手之後的清爽感。

這一步與改善物慾癖有很大的關係。買想買的東西，當然是一件愉快的事情。但是，放掉手裡一件物品的清爽感，也是很痛快的。

整理沒有必要的東西，讓整個房間變得清爽，而置身在那樣清爽的房間裡，人的心也會自然地清爽起來。當你發現丟棄東西也能帶來喜悅時，很奇怪的，你的慾望就會變少了。

‧無私心而放手的錢，一定會再流轉回來

放手一點點東西的這件事，或許也可以用在金錢上。例如：現在錢包裡有一萬圓，走在路上的你，看到了車站前有抱著募捐箱的孩子們。孩子們對你說：「請幫助紅羽毛募捐行動。」於是，你的心裡油然湧出想要幫助的心念。

但是，要拿出自己一萬圓的百分之十，也就是一千圓，恐怕是需要勇氣的，會覺得有點捨不得。捐錢這種事沒有必要勉強。不過，若是只捐一萬圓的百分之一，也就是只捐一百圓的話，應該會不假思索地爽快拿出來捐！我覺得這樣就可以了。

少了一百圓，對生活不會造成任何影響。可是，還是有人連一百圓也很在意，即使是很少的錢，也不願意從錢包裡掏出來。因為一百圓可以買一罐罐裝的咖啡了。

這樣的想法當然也沒有錯，可是，連百分之一都不能放手的人，結果就是執著心太強了。執著心這種東西愈強，就愈會讓自己痛苦。

何謂對錢放手呢？並不是說要你把錢丟到水溝裡，也不是要你隨便輕率地亂撒錢。放手的錢，是指用在自己以外之人身上的錢。

例如捐錢給有困難的人；或者，給公司的同事們買點小土產，都算是把錢用在自己以外的人身上。不是為了滿足自己本身或慾望的錢，是為了別人而使用出去的錢，都是放手的錢，那樣的錢是貴重的錢。

還有，沒有私心而放手的錢，最後一定還會回到自己的身邊。

這個意思並不是錢變多了，然後回到自己的錢包裡，而是錢變成了溫暖而體貼的心，變成金錢無法衡量的東西之後，回到我們的身邊。一點點地放手金錢，幸福就會一點點地靠過來。我認為世事確實如此。

●本文摘選自遠流出版之《對錢好一點：讓金錢流動，為你創造想過的生活（《不為錢煩惱的老後》新修版）》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！