夫妻之間如何談論錢？應時常討論彼此理財立場、財務狀況

文／凱特．坎貝爾

理財致富的神隊友

書名：《用錢買快樂》 作者：凱特．坎貝爾 出版社：讀書共和國／真文化 出版時間：2024年8月28日

不少節目聽眾問我，該怎麼跟另一半談理財。他們提出的問題都很重要。怎麼分攤開銷？財務應該合併嗎？如果夫妻倆其中一人為了照顧孩子，要暫時告別職場，那該如何處理財務最公平？該怎麼說服另一半一起追逐理財目標？說來遺憾，這些問題往往沒有明確的答案，因為我們先前說過，每個人的金錢觀不同，財務狀況也不同。二個人共同生活，問題就更不好處理。

同心協力理財

財務問題是夫妻衝突的五大原因之一（另外幾項是性愛、姻親、酗酒吸毒，以及親職），所以最好積極思考，好好商量。一項研究證實，夫妻的財務糾紛，是離婚的最大徵兆。這項研究也顯示，財務糾紛很難解決，因為我們的金錢觀，深深受到自己的過往經歷、價值觀，以及目標影響。

所以夫妻作為隊友，要如何討論這個不容易討論的話題？我們必須徹底了解，另一半對於理財的立場，最重視的又是什麼，才能順利溝通。這個建議很像廢話，但溝通與妥協是不可或缺的。夫妻有共同的目標，例如一起購買房地產、海外旅遊，或是組織家庭，就會有動力訂出預算，以適合夫妻倆的方式，努力達成目標。以下是幾種討論理財的方法。要記住，最好找出最適合夫妻相處情況的一種，可能要花些時間摸索：

一、抽出時間。澳洲知名理財專家史考特．帕普在著作《The Barefoot Investor》，建議大家安排一個晚上的理財約會，把重點放在彼此身上，還有往後的理財之路。找一個彼此都能開誠布公討論財務的時間。預先規畫，你就能事先準備，想想你要說的內容。

二、先從整體的願景說起。不要一開始就直接談數字，應該先想像一下，攜手共有的未來應該是什麼模樣。談談你們人生中的優先次序，還有想如何使用金錢，對於往後該如何一起使用金錢與時間，就更容易達成共識（如果你還沒完成，就先回到第三章，先完成理想的一天與願景表練習）。到了這個階段，你們漸漸達成共識，也會發現彼此的目標是否有所衝突，你的另一半也會更了解，你重視的是什麼（反之亦然）。要記住：這個部分應該很好玩，很有趣才對！

三、訂出共同的計畫。現在該把你們所有共同的夢想，用第二章介紹的制訂目標的框架，一一化為現實。現在該做的，包括思考你們二人最重視的是什麼，據此訂出短期、中期、長期目標。你在這個階段可能會發現，不太可能實現每個目標。有些可能要調整，有些可能得延後。此時的你們可能也要開始妥協，尤其是你們的目標若是分歧，必須有所妥協，才能找到共同前進的路（後面會再詳述）。要記得以前在學校學到的：目標要具體、可衡量、可達成、重要，而且要有時間限制。

四、開始行動。接下來，要一起把目標拆解成容易達成的步驟，把夢想變成現實。要明確訂出各自該做什麼，何時要做。你們雖然是一起努力達成目標的隊友，但並不需要做一樣的事情。一個人可以充當賺錢的主力，另一人則是以研究、規畫為主。

五、繼續討論不要停。訂出了目標，也還是要繼續討論理財。在一起前行的路上，一定要時時討論，互相扶持。不妨每個月都訂出時間喝杯咖啡，聊聊目前的進度。還可以將討論的範圍擴大，檢視預算與支出，討論這個月的理財重點，確認彼此該承擔的責任。剛開始聊錢可能會有些尷尬，但聊的次數越多，就會越輕鬆。

每個人能承受的投資風險不同，看待投資的態度也不同，很多問題便是由此而生。要化解分歧，需要經過一番討論，但通常雙方會適度妥協，達成彼此能接受的共識。例如一對夫妻決定要一起投資，但搞清楚基本條件以後，才知道一個人的風險忍受度，遠低於另一人。雖然夫妻倆一致認為，應該要拿出一大半共有資金，放在長期分散投資的投資組合。但若真的這樣做，其中一人也許會非常焦慮，受不了夫妻倆的錢每天上下波動，問題是投資本來就有所起伏。

所以這對夫妻該怎麼妥協，才會更能接受共同的理財目標？首先，他們可以再多多討論理財，以及投資的原理。因為越了解自己的投資標的，心裡就越能承受上下波動。還有一個辦法，是夫妻倆一起請教理財顧問，將理財目標告訴立場公正、專業能力也足以推薦適合夫妻倆的投資策略的第三方。這對夫妻也可以考慮儲存更多應急現金，例如足夠應付十二個月的生活開銷的金額。要記住，即使以數字研判，可以採取某種投資策略，並不代表這個策略一定適合你們夫妻。

有本值得參考的好書，是約翰與茱莉．高特曼夫婦的著作《讓愛情長久的八場約會》。這對夫妻研究關係與溝通，已超過三十年。書中有一章談的是金錢與愛，他們列出許多工具與提示，能讓你了解另一半的理財經驗與價值觀。

抽出時間（也許一個週末）了解你們各自重視什麼，作為夫妻一起重視的又是什麼，還有要如何一起訂出理財目標。擬出你們心目中理想的一天，在願景表寫下目標，尤其要找出夫妻可以共同追求的領域。你們的哪些目標是一致的？你們各自心目中的理想的一天與目標，又有哪些地方是不一樣的？找出一致的目標，作為你們的共同願景中，優先處理的事項。然後再處理不同的目標，互相溝通，找出彼此都能接受的方式。

●本文摘選自讀書共和國／真文化出版之《用錢買快樂：找到自己最重視的價值，好好理財，穩穩投資，財富就能幫你買到時間和快樂》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！