琅讀金句／在疲憊一天的尾聲，請告訴自己：我今天也盡了全力

【琅讀金句】 你的一天 並非毫無意義 說著今天一天很沒意義 責怪著自己的你，很令人擔心 只有這一件事 我希望你一定要知道 你好不容易撐過的今天 絕不是毫無意義 因為即使沒有完成任何事 你今天也盡了全力 拿出你最好的表現來面對

撫慰40萬讀者的心靈，讀者留言說，在艱困又疲憊的日子裡，為我帶來安慰......

每個瞬間能產生多龐大的情感？

作者在序裡面說「原本，所謂的瞬間，其實是由當下心中所產生的情感堆疊而成。所以記憶裡的每一個瞬間所想起的人、所感受到的情緒，都各不相同。或許可以說我們的人生，就是不斷地創造著數也屬不盡、各式各樣的瞬間。」

作者希望用這本書的文字，滲入各種人生關係之中。給夜裡總是胡思亂想的你、給這個瞬間陷入愛情的你、給需要溫暖安慰的你、給因為人，因為愛受傷的你。細膩的情緒描寫，彷彿深夜的溫暖燈光，照進每一顆孤獨的心靈深處。篇篇文字好像一場甘霖，適時澆灌枯萎疲倦的情感。

「真正愛自己的方法，是不要不假思索說出那些不是發自內心的話。」 「請不要對你的選擇後悔，每一個選擇都是你的最佳決定。」 「不要將『孤單』誤認為『愛情』，任意將你的心獻給別人，因為你是一個充分具有資格被愛的人。」

溫柔而感性的話語，在每個瞬間，都能夠為自己產生一股獨特的力量，那不是為了別人，而是為了自己而產生的力量。

【編輯推薦】

這本書中的文字與繪圖，緊緊抓住現在社會中大部分人內心的核心想望，擊中這個世代處於徬徨，憂鬱，缺乏自信與努力方向的焦灼感。是常常因日常生活而疲憊的你必讀的文章！

●本文摘選自大田出版之《每個瞬間都是你》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！