琅讀金句／在疲憊一天的尾聲，請告訴自己：我今天也盡了全力

琅琅悅讀／ 琅讀金句
圖／琅琅悅讀
圖／琅琅悅讀

你的一天 並非毫無意義

說著今天一天很沒意義

責怪著自己的你，很令人擔心

只有這一件事

我希望你一定要知道

你好不容易撐過的今天

絕不是毫無意義

因為即使沒有完成任何事

你今天也盡了全力

拿出你最好的表現來面對

撫慰40萬讀者的心靈，讀者留言說，在艱困又疲憊的日子裡，為我帶來安慰......

每個瞬間能產生多龐大的情感？

作者在序裡面說「原本，所謂的瞬間，其實是由當下心中所產生的情感堆疊而成。所以記憶裡的每一個瞬間所想起的人、所感受到的情緒，都各不相同。或許可以說我們的人生，就是不斷地創造著數也屬不盡、各式各樣的瞬間。」

作者希望用這本書的文字，滲入各種人生關係之中。給夜裡總是胡思亂想的你、給這個瞬間陷入愛情的你、給需要溫暖安慰的你、給因為人，因為愛受傷的你。細膩的情緒描寫，彷彿深夜的溫暖燈光，照進每一顆孤獨的心靈深處。篇篇文字好像一場甘霖，適時澆灌枯萎疲倦的情感。

「真正愛自己的方法，是不要不假思索說出那些不是發自內心的話。」

「請不要對你的選擇後悔，每一個選擇都是你的最佳決定。」

「不要將『孤單』誤認為『愛情』，任意將你的心獻給別人，因為你是一個充分具有資格被愛的人。」

溫柔而感性的話語，在每個瞬間，都能夠為自己產生一股獨特的力量，那不是為了別人，而是為了自己而產生的力量。

【編輯推薦】

這本書中的文字與繪圖，緊緊抓住現在社會中大部分人內心的核心想望，擊中這個世代處於徬徨，憂鬱，缺乏自信與努力方向的焦灼感。是常常因日常生活而疲憊的你必讀的文章！

●本文摘選自大田出版之《每個瞬間都是你》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！

加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
琅讀金句 韓國 文學 心理勵志 大田出版社 出版風向球 圖文書

逛書店

專案管理輕鬆學：PMP國際專案管理師教戰寶典（第三版）[適用PMBOK第七版（含敏捷管理）]

NT$ 450

買房人生課：看過1000間房子，也梳理人生百態，濃縮15年買屋經驗，實戰女神邱愛莉的42個精煉心法大公開！

NT$ 315

AI世代與我們的未來：人工智慧如何改變生活，甚至是世界？

NT$ 254

跟達爾文學投資：取經大自然，從物競天擇脫穎成為市場贏家！

NT$ 364

延伸閱讀

琅讀金句／在疲憊一天的尾聲，請告訴自己：我今天也盡了全力

步入中年得留意肌力退化！避免加速衰退，現在開始養肌防老

過年親戚催婚好煩！聚會必上演「婚促部隊」的作媒大戲

大學學測18日登場！拜拜求考運，文昌帝君怎麼拜？流程、供品一次看

猜你喜歡

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。