琅讀金句／雖然明日依舊未知，願我與世界的連結持續延伸

演員連俞涵，熱愛表演與閱讀。從小喜歡看書，因此自然而然希望能擁有一本自己的書，在粉絲專頁發表的作品成為了她寫書之路的開端。在演戲以外，她也持續展開不同面向的成長的旅程，不為自己限制可能性，而是展臂歡迎每個因著緣分而起的相遇，讓身而為人的流動性，帶自己抵達原本模糊卻進而清晰的未來。

在戲劇角色中，她全身全心投入；在每本著作中，她呈現曾經流動於心中的暗場。七年前首度出版《女演員》，以詩作乘載情感，讓感受以不同於表演的創作形式傳遞；而後再寫《山羌圖書館》，分享名為記憶的圖書館裡，每一本閃閃發亮的藏書過往；出版圖文隨筆《一邊夢遊，一邊鎌倉》，透過在他方生活的體驗，喚醒沉睡狀態的旅行之心。

《水豚工讀生》是連俞涵的第四本著作。她形容自己成為演員後彷彿成為了水豚，雖然做著如常的事情，不過因為被連結上「療癒感」，而常能聽到許多她沒想過與自己生活相關的讚美，加上嘗試了戲劇以外跨領域的挑戰，更常能聽到許多不吝嗇「好厲害」的稱讚。

她想，自己其實還是慵懶的水豚，會在敲鍵盤的時候，寫自己與角色的關係、寫與自己的關係，無論成為戲裡人物的生活、卸下角色回歸自己的日子，她只是一如既往地留心於平凡無奇的每個當下，珍惜每回僅有一次的相遇，來時盛情款待，離去則好好道別，讓明日得以持續緩緩綿延。

【編輯推薦】

《水豚工讀生》是連俞涵在演戲工作之餘的隨筆集，也像是她的片場職人日記，記錄甫入戲時的生份與認真、散戲後的不捨與割捨。下戲後，她所回歸的恬靜日常，也不乏以澄澈眼光觀看日常中的浮光掠影，以細膩的文字，完美捕捉那些獨一無二的霓虹折射。

●本文摘選自凱特文化出版之《水豚工讀生》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！