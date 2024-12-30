新的一年人際關係也需斷捨離！建立舒適關係的小技巧公開

文／辛華

真正輕鬆舒適的人際往來

你的人際關係輕鬆嗎？

你的身邊有幾個相處起來很舒服的人嗎？你和他們在一起的時候，有怎樣的感受？他們身上有哪些讓你很欣賞的特質？

書名：《人際斷捨離：學校沒教，但社群時代必修的人際關係整頓課》 作者：辛華 出版社：幸福文化 出版時間：2024年6月13日

思考以上問題後，如果你的腦海裡已浮現一些人的身影，恭喜你，你已經擁有舒適的人際關係。

這可能和你自己的個性、成長環境、身邊的人等因素相關，有時候甚至需要一些運氣。還有很重要的一點，舒適的人際關係，少不了用心的經營。

很可能你已經在無意之中做到了。

你願意和什麼樣的人相處

獲得高品質人際關係的方法並不複雜，你願意和什麼樣的人相處，那就努力先成為那樣的人，因為同頻的人更能相互吸引。

一、你可以帶來價值

要訣：多學習，儲備一些有價值的知識。

二、和你相處能讓人大開眼界

要訣：多歷練，增加各方面的見識和閱歷。

三、你能傾聽別人的想法並發表有價值的見解

要訣：如果能提出一點有參考價值的意見，會更好。

四、你能充分認可別人的價值

要訣：每個人都有優點和缺點，多讚美別人的優點。

五、你可以帶給別人快樂的心情

要訣：高情商的溝通能讓人獲得交流的愉悅感。

可以幫助你建立舒適人際關係的細節

在人際關係中，有些人認為不拘小節更能彰顯真性情。但實際上，與人來往時，如果能注意到某些細節，會提升好感度。

一個性格不錯的人，如果他的外表邋遢，講話聒噪，難免會讓人想要保持距離；相對地，如果這個人外表整潔，總是面帶微笑，講話時語調溫和，能耐心傾聽，就會很容易贏得別人的信任，讓人感覺舒服。這樣的對比，證明了細節會為人際關係帶來直接影響。

注意細節在本質上是人際往來時的彼此尊重。與人來往時，哪些細節有助於我們與人建立舒適的人際關係？

外表：依場合穿得體的衣服，面貌整潔，不管是胖是瘦，都要注重外型管理，讓自己的外表保持乾淨、清爽。

舉止：站有站相，坐有坐相，來去從容。這些無言的細節裡傳遞著不可言喻的力量。

言談：講話時語調溫和，張弛有度，面帶微笑。即使碰到一些尖銳問題，得體的言談會更容易解決問題。

接觸：與優秀的朋友多交流，除了網路聯繫，適當的面對面交流更能加深瞭解，相處起來也更舒服。

即便是關係很好的同事，也不要觸碰職場禁忌

儘管很多人不看好職場中的友誼，但我相信在職場上也能交到志同道合的朋友。職場中的友誼很難得，所以也要加倍珍惜。身處同個職場環境時，為了保護彼此的關係，千萬別觸碰職場禁忌。比方，不要過問彼此的薪資。薪資是職場中的敏感問題，關係再好，也不要談論薪資相關問題。談論薪資不會讓薪資發生變化，但如果彼此之間存在差異，反而會讓人心裡有想法。

關係好的同事可以利用下班時間，給對方一點工作建議和幫助。但切忌讓關係密切的同事利用職務之便為你做事、攀關係，這可能會為對方增加負擔，甚至帶來不必要的麻煩。

不要一起排擠別人。如果你與某位或者某些同事相處融洽，這屬於個人關係，但千萬不能利用這種關係，要求對方跟著排擠別人。這很容易讓這種親密關係上升為辦公室政治，最終消耗自己。

不要聊職場中的八卦消息。關係要好的同事，在彼此遇到困難的時候，可能會提出很好的建議，但切忌一起論人是非。抱怨一時爽，卻很容易把彼此捲入漩渦中。

就算是最親密的家人，也不要「越界」

與最親密的家人相處時，讓人感到舒適的不是加倍關愛，反而是保持距離。

很多時候，身為家人，我們會情不自禁地「越界」，總是不停表達著對家人的關愛，好像總有操不完的心。

然而，如果家人被我們以「愛」的名義綁架，我們越管得多，就越希望家人順從自己的安排和主張，反之亦然。說到底，以愛為名，強加給對方不需要的關愛，也是一種自私。

「為你好」並不是「越界」的通行證。

作家畢淑敏曾說：「親近地保持距離，才是最恰當的交際方式。」

父母管教孩子，也需逐漸放手，劃清邊界；婆媳相處，也要尊重彼此隱私和感受；兄弟姐妹之間，相互獨立，才能相親相愛。親人之間保持邊界清晰的關係，相處起來才會如沐春風……任何理想的人際關係，都需要一點一滴地構建與經營。

以下分享避免家人越界的小技巧：

☆如果你的家人總是說「為你好」，卻做一些越界的事，你要問問自己，真的需要他這樣做嗎？如果你的答案是否定的，希望你鼓足勇氣拒絕，並告知自己的解決方案，避免對方因為擔心而進一步強迫你接受。

☆如果你的家人總是「越界」，建議你降低對他們會改變的期望。因為他們要是能改，早就改了。但可以藉由自我獨立來保持一定程度的距離，相見時，在小事上順從他們；獨立生活時，順從你的本心。

讓人願意真誠交往下去的朋友

人際關係的整理並不複雜。將你覺得不舒適的人際關係斷捨離，需要繼續交往的朋友維持在舒服的距離，並找到最值得深交的朋友，真誠地交往下去。

《增廣賢文》裡有三句俗語，把在交朋友層面上的「斷捨離」，說得很透徹。

「知音說與知音聽，不是知音莫與彈」，這是「斷」。

「志不同己，不必強合」，跟自己價值觀不合的人，沒必要強逼自己與他往來，這是「捨」。

「相識滿天下，知心能幾人」，你認識的人非常多，但是跟你交心的沒有幾個，這是「離」的基礎。

在你目前的人際關係中，哪些朋友值得你繼續深入地交往下去？你可以利用以下的問題，循序漸進地找到內心答案。

☆如果你的時間所剩不多，你希望在有限的時間裡和什麼樣的人一起渡過？

☆描述你們相處時的場景。

☆他們在情緒、價值觀、知識層面，為你帶來什麼樣的正向價值？

☆和他們在一起的時候，你的情緒是怎樣的？

☆今後你想和這些人如何深入往來？

☆寫下他們的名字。

真正輕鬆舒適的人際往來，能讓人如沐春風，能在交流過程讓人變得愉悅。你如何經營，決定了你擁有什麼樣的社交圈。

●本文摘選自幸福文化出版之《人際斷捨離：學校沒教，但社群時代必修的人際關係整頓課》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！