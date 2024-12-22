日本熟齡族群瘋APP相親！晚年孤獨恐懼，找伴重溫戀愛滋味

文／EZ Japan 編輯部

「不想一個人孤獨終老，50歲也要結婚！」這是後新冠時代，多家日本婚友社業者都觀察到的新現象：50歲以上加入會員的人數大幅增加！業務範圍擴及全日本的日本相親仲介協會指出，2020年新冠疫情爆發後，50歲以上參加相親活動與成功配對結婚的案例數，比疫情前增加了約1.3倍。

為何超過50歲還積極想結婚呢？協會針對會員的問卷調查顯示，疫情下孤寂感來襲是主要原因。這份問卷可複選，回答因「新冠大流行，對一生始終維持單身感到不安」的人比率近六成最高；另外「養育子女的責任告一段落」與「另一半過世對未來不安」等回答比率分別居第二與第三。協會分析，防疫期間外出受限，社交活動減少，熟齡人士可能因此切身感受到晚年孤獨的恐懼。

書名：《年度時事100選〔2025版〕：Nippon所藏日語嚴選講座》

作者：EZ Japan 編輯部

出版社：EZ叢書館／日月文化

出版時間：2024年12月5日



有業者嗅到商機，扮演線上紅娘，特別針對50到60多歲人士推出社交App，特別強調介面簡單，操作容易，讓不擅長使用智慧手機的長者也能輕鬆入門追愛。除了疫情推波助瀾，這現象的原因還包括日本社會晚婚與熟齡離婚愈來愈普遍，人們不再遮遮掩掩。透過數據來看，2010年日本50歲以上男性的未婚率20%，女性約11%，2020年各上升到約27%與18%。隨著經濟獨立的女性增加，2022年50歲後離婚的案例也比1995年增加了近兩倍。

這些50歲以上相親聯誼活動的參加者中，有些人確實以結婚為目標，但並非人人順利，也有不少人表示只想找個伴重溫戀愛的美好。但無論如何，日本政府對此樂見其成，因為2025年日本65歲以上人口將來到30%，年長者若有人陪伴將有助提高幸福感，減少孤立，若其中一人生病另一半也能盡早向醫療網絡求助，降低政府照顧獨居長者的成本與社會負擔。

●本文摘選自EZ叢書館／日月文化出版之《年度時事100選〔2025版〕：Nippon所藏日語嚴選講座》。