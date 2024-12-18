父母該伸手金援孩子買房嗎？ 學習有錢人「資產轉讓」思維

文／立川健悟

「錢就是在你需要時不會來。」這句話是E先生說的。他的祖父和雙親都是公立國中的老師，而他今年67歲，兩年前從公司退休。談到自己從父親繼承資產的時間點時，他隱藏不了遺憾。

40年前，E先生在27歲結婚並蓋了房子。當時的房貸利率比現在高，每月的還款壓力很大，他尋求父親，希望對方提供金援。

由於他們家代代節儉，再加上知道父親在自己買房時的前一年，因祖母去世而繼承了一大筆財產，他以為父親會欣然同意援助他這個獨生子，但這個希望被徹底粉碎了。

父親一口回絕他說：「這是你自己的事，你要自己想辦法。」當他問及那筆遺產時，父親說：「那些錢我會好好保留，等我們去世後會由你繼承。」

E先生心裡想：「我現在就需要錢啊！」但他什麼都沒說。懷著不滿，他繼續過著節儉的生活還房貸。他盡量避免家庭娛樂活動，拒絕同事的午餐邀請，只吃家裡做的飯糰等，終於在退休前想方設法還完了房貸。

E先生在67歲時終於繼承了遺產，去世的父親享壽99歲。父親從祖母那裡繼承的錢幾乎原封不動保留著，E先生因此得到了三千萬日圓的資產。

他感嘆道：「如果能早點拿到……」超過30年的過往記憶浮現。他因當時籌不到錢，不得不讓孩子放棄夢想和想讀的學校。

向有錢人學習資產轉讓

E先生向我諮詢的是該如何使用這繼承來的三千萬日圓。他問我：「你認為這筆錢該怎麼用？」對此，我向他傳達了從富人身上學到的「有效的資產轉讓方式」。

這包括在確保今後生活和風險對策所需的資金後，盡可能使用資產來增進下一代的經驗和技能，同時逐漸進行轉讓。

「金錢會隨著年齡的增長愈來愈難發揮價值啊。」這句話是我從一位80多歲的富人身邊聽到的。這位老人家這幾年一直背痛難消，日常生活非常不便。

他說：「人變成這樣，有些東西就沒辦法體驗了，就算體驗了也很難打從心底去享受它。」

這句話不僅是情緒性發言，更是基於這樣的想法：即使我們獲得了知識或技術、經驗，這些東西也無法持續使用數十年，一旦自己去世，這些知識和技術、經驗也會隨之消失，這是非常可惜的。我聽到這番話時，對他能如此理性地思考感到非常欽佩。

那位富人說錢不只要花在孩子身上，還要用在孫子身上，給予他們能夠獲得新知識或經驗的機會。

他說：「我並不是只是給他們錢，我要求他們之後來談談用錢的感想和從經驗中學到的東西。如果他們得到的東西很少，我會要求他們退還相對的金錢，所以大家都很認真。」

我把這番話告訴E先生，他表示：「我也想做類似的事情。」於是我們進行了未來的收支模擬，將資產分為「留在手中的資產」和「轉給下一代的資產」。

書名：《有錢人教我的致富心態》 作者：立川健悟 出版社：商業周刊出版 出版時間：2024年11月14日

我告訴他：「在這個百歲人生的時代，未來的時間還很長，請有效利用繼承的資產，不僅要為自己增加美好的回憶，還要活得健康愉快。」他笑著回答：「對啊！」

過了一段時間，E先生突然聯繫我說：「去年結婚的兒子要買房子了」「孫子今年出生，我希望兒子賺的錢盡量用在孫子身上。」後來，據說E先生提供資金協助兒子買房。

他希望自己過往承受過的壓力不要留給下一代，我感覺他用錢的方式非常棒，不輸給富人。

我想應該不是因為E先生出了錢的緣故吧，E先生兒子家裡有他專用的椅子，每次他去玩、去看孫子時，都可以悠閒地坐著看孫子。

●本文摘選自商業周刊出版之《有錢人教我的致富心態：學有錢人這樣想錢、生錢、存錢、花錢，他從月光族變身資產3億富翁！》。