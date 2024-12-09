冬天眼睛乾！乾眼症逐年攀升與空汙、3C藍光和生活壓力有關

文／李文浩

乾眼症人數暴增與環境有關

書名：《我是眼科醫師，我有乾眼症》 作者：李文浩 出版社：大塊文化 出版時間：2023年3月25日

近年來，因乾眼症來看門診的患者越來越多，眼科醫師大概都頗有同感：「過去眼科門診患者中，大約僅有三成是乾眼症，而且大多數都是中老年人；怎麼現在約有七成患者是因乾眼症前來看診？」拋開年齡退化與相關潛在性疾病不談，乾眼症罹患人數之所以暴增，主要還是與環境有關。

經濟發展致使環境汙染，併發症無可避免，汽機車排放的煙霧、工廠排放的廢氣、來自大氣流轉的霾害，在在都會造成空氣中懸浮微粒增加。當空氣品質變差，汙染源很容易會堵塞瞼板腺出口，缺少了油脂覆蓋，淚水當然比較容易蒸發。現今極端氣候讓夏季變得酷熱難耐，長期待在冷氣房中使空氣變得乾燥，眼睛因而乾澀。冬天則因嚴寒，相對地洗臉次數減少，瞼板腺出口油脂堆積，眼睛也連帶被波及，乾癢難耐。

藍光

數位科技的進步，已經打造成網路密密麻麻、無所不在地穿梭在我們的生活中。透過這些閃著藍光的面板，我們認真工作，並享受資訊、娛樂之餘，也意味著我們的眼睛暴露在藍光下的時間越來越長。

正常情況下，我們的眼睛每5-6秒會眨眼一次，而長期注視面板之時，變得超過十幾秒才會眨一次眼；換言之，正常情況下一分鐘約眨眼12次左右，但緊盯螢幕時眨眼次數少了一半以上；眨眼次數減少了，淚腺分泌淚水的功能也跟著減少，上下眼瞼緣拉開油脂的次數也跟著減少，淚水相對地蒸發也就多了，因此越來越多人罹患了乾眼症。

3C產品為了要維持它的亮度，會發出比傳統映像管更強的藍光，藍光是能量較強的可見光，包括了藍、靛、紫光，比較容易穿透角膜與水晶體直射入黃斑部，會造成黃斑部感光細胞的損傷。眼睛長期使用3C產品造成慢性刺激，將使黃斑部發炎、水腫，導致中心視力的缺損，無法正眼看清楚事物。藍光也會造成散射，因此眼睛要用力聚焦，長時間下來眼睛容易疲勞痠痛，也可能造成假性近視，所以眼睛千萬不要過度緊盯在3C產品之前過久。

其實藍光某種程度是好光，透過藍光我們所看見的世界變得比較鮮豔明亮，同時我們的心情也變得較為愉悅。嚴格來說，3C產品發出的藍光並不算強烈，戶外光線與LED燈的藍光強度，其實數倍於3C螢幕所釋出的藍光；問題在於我們使用3C產品時，眼睛是直視螢幕所發出的藍光，加上使用時間過長，尤其是在昏暗環境時瞳孔相對是放大的，直入眼睛的藍光相對是大量的，才會造成眼睛傷害。

三高與壓力

我們的眼淚，是血液中的血清滲透到淚腺內所形成，而三高患者的血液油脂成分既高且濁，可想而知其淚液成分並不優。生活在這個高度競爭的社會，人們的身心壓力肯定非常的大，荷爾蒙的分泌也會改變，淚腺分泌淚水的功能也會受到干擾，尤其是邁入更年期的女性，臨床觀察確實更年期女性得到乾眼症的比例高於男性。在門診，常聽到越來越多乾眼症患者透露，每晚必須服用安眠藥或抗憂鬱藥才能入睡；一般而言，長期服用類似藥物，是會降低淚腺分泌淚水的功能。

乾眼症常見的症狀

乾眼症患者主觀上會常覺得眼睛乾澀、有異物感、容易疲倦、怕風畏光、容易反彈性流淚，甚至視力模糊。乾眼症會因個人體質、病情輕重緩急有所不同，雖然對視力影響不大，但必須接受長期治療。讀者朋友們發現有上述這些不適的症狀，請趕快找眼科醫師就診，否則一旦演變成角膜炎或更嚴重的後遺症，就後悔莫及。

乾眼症常見的症狀包括：

●眼睛乾澀，容易疲勞。

●眼睛紅、癢，感覺有異物、沙礫感、灼熱感、刺痛感。

●對外界刺激比如：光、風、煙等敏感，有時有短暫視力模糊的現象。

●眼睛內或眼睛周圍有黏稠的分泌物。

●眼皮緊繃、有沉重感。

●增加長期閱讀、看電視、使用電腦後的不舒服感。

在門診常聽患者抱怨：

「我整天眼睛都覺得很疲倦，尤其到了下午，就好想睡，睜不開眼睛。」

「我眼睛裡好像有沙子，很不舒服，整天黏黏的，還會流眼淚。」

「我每到下午眼睛就紅紅、熱熱的，又痠又澀，視力開始變得模糊。」

這些，便是典型乾眼症患者常見的主觀感覺。

乾眼症好發族群的成因

3C一族

沉迷電玩遊戲、追劇、line來line去、上網久久盯著螢幕、用眼過度。

上班族

上下班的交通環境汙染、職場環境的空調、工作須長時間緊盯3C產品、眨眼次數不足。

●每隔40-50分鐘離開3C，讓眼睛多休息、多眨眼。

●多熱敷，每次5-10分鐘。

配戴隱形眼鏡者

因隱形眼鏡會從淚液中吸收水分。

●乾眼症患者不宜長期配戴隱形眼鏡。

●可選擇矽水膠、多孔性材料，增加透氧率。

●戴隱形眼鏡不宜超過8小時。

更年期女性及50歲以上男性

女性朋友因更年期的荷爾蒙變化，男性多因淚膜的退化、服藥，或其他疾病導致。

●補充不飽和脂肪酸、深海魚油。

●女性朋友不建議補充女性荷爾蒙。

自體免疫疾病患者

乾眼症是自體免疫疾病中的一環。

找免疫風濕科做全身性治療，使用如奎寧或類固醇等抗發炎藥物。

淚膜的分泌不足或分佈不均勻

我們的淚膜構造有三層，瞼板腺分泌脂質層，淚腺分泌水液層，結膜杯狀細胞分泌黏液層，這三層中任何一層有分泌不足或分佈不均勻的問題，都會產生乾眼症。

脂質層分泌不健全

形成眼瞼皮脂腺功能不良，例如：眼瞼炎、瞼板腺功能異常、眼瞼緣結疤。

黏液水液層分泌不足

●先天性：

先天性無淚腺、家族性自主神經機能障礙。

●後天性：

自體免疫疾病造成，例如：類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、血液疾病、內分泌失調、感染、受傷，或服用某些藥物。

●黏液層分泌不當：

維生素A缺乏、化學藥品灼傷、慢性結膜炎、類天皰瘡。

●淚液過度蒸發、淚膜分布不均勻：

眼瞼疾病造成眼瞼閉合不良，眨眼次數減少，譬如長時間專心開車、一直看電視、打電腦、長時間在冷氣房工作，或戶外強風、燥熱等工作環境。

2007年國際乾眼病專題研究會（DEWS 2007）以分泌不足、過度蒸發，與環境及其他因素，分析分類乾眼症的成因，包括了：

淚液分泌不足

●修格蘭氏症候群

分原發性與繼發性。原發性為：乾眼+口乾+自體免疫抗體；繼發性則為原發性症狀+全身性自體免疫結締組織疾病，如類風濕關節炎或紅斑性狼瘡。

●非修格蘭氏症候群

原發性與年齡相關的分泌不足所引起。次發性淚腺破壞，如腫瘤切除。結膜結疤導致淚腺分泌小管阻塞，如瘢痕性結膜炎，化學灼傷。此外，任何可能減少角膜表面敏感度的狀況，比如糖尿病、三叉神經受損、長期配戴隱形眼鏡、角膜感染或角膜手術、近視雷射等，也可導致淚液分泌不足。

淚液過度蒸發

瞼板腺功能失調，如長期瞼緣炎；眼瞼閉合不全，如化學灼傷；過度張眼、或正常但較大面積眼裂，如甲狀腺眼疾、凸眼症；眨眼次數減少，如巴金森氏症；藥物抑制皮脂腺活性，如青春痘用藥口服A酸。

環境及其他因素

抽菸、吹風、高溫、乾燥或空調環境、空氣不佳煙霧瀰漫，或有化學藥品及揮發物質的場所；長時間閱讀，使用電腦、手機、平板、看電視，或須向上凝視過久的工作。

造成乾眼症的重要因子

年齡

淚液分泌隨年齡增長而減少，乾眼症雖會發生於各年齡層，但超過65歲的年長者約75%會出現乾眼症的症狀。

女性荷爾蒙改變

更年期後的婦女，因為荷爾蒙間接使淚液分泌減少；除此之外，懷孕婦女及使用口服避孕藥，皆有可能使淚液分泌降低。

男性荷爾蒙降低

會導致淚腺發炎和破壞，使淚液分泌減少。

自體免疫疾病患者

如患有類風濕性關節炎及甲狀腺機能異常，還有合併關節炎的「修格蘭氏症候群」皆可能影響淚腺分泌淚液的功能。

有砂眼或慢性結膜炎患者

因傷害到淚液分泌細胞，或阻塞淚腺小管，而導致乾眼症。

長期使用藥物治療者

臨床上某些藥物會減少淚液的分泌，造成或加重乾眼的程度，例如感冒藥、利尿劑、降血壓及心臟血管藥物如β-blocker、抗組織胺、安眠藥、精神科藥物等，都會影響淚液的分泌。

長期配戴隱形眼鏡

因淚液分佈不均勻；眨眼次數減少，淚液過度蒸發；角膜感覺變鈍，神經回饋機制中斷；都會造成淚液分泌減少，而造成乾眼症。

屈光雷射手術術後

因角膜皮瓣掀開，切斷了角膜末梢神經，使得感覺變鈍，會產生短暫性3-6個月乾眼的症狀，有些患者甚至更長時間飽受乾眼症之苦。凡牽連角膜的手術，諸如雷射近視手術、白內障手術、角膜移植等，皆有很高比例罹患乾眼症。

其他因素

瞼緣炎、維他命A缺乏，或化學性灼傷，以及顏面神經麻痺後之眼瞼閉合不全，眼睫毛倒插的患者都可能罹患乾眼症。

●本文摘選自大塊文化出版之《我是眼科醫師，我有乾眼症》。👉 前往琅琅書店購買電子書，立即閱讀！