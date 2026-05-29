別再只是想想，寫下你的「生命熱情清單」才會開始改變！

工作倦怠、生活迷茫、自我懷疑、厭世躺平……這些失去熱情的狀態，反而是讓人生變更好的契機！

文／珍妮特．艾特伍德、克里斯．艾特伍德

生命熱情測試的原則

生命熱情測試的第一步是建立一份你的「生命熱情清單」，例如：列出那些你最熱愛的事物、對你而言最重要的事物、對你的幸福和福祉最為關鍵的事物。在初次書寫熱情清單時，請盡情發揮─避免縮回安全殼裡，寫下至少十項、多至十五項或者更多你真心熱愛的事情。

在這裡你所追尋的是生命熱情，而不是目標。生命熱情是你如何度過你的人生，目標則是你選擇在生活中去創造的東西。例如：傑克的熱情之一是「我是一位億萬富翁」，即便那時傑克還不是億萬富翁，他依然可以這樣來表述他感受到充滿熱情的事─「我是一位億萬富翁」；但他的目標可能是明年賺到兩百萬美元。

這兩者有何區別呢？熱情關乎你選擇如何度過你的人生，傑克選擇以億萬富翁的身分和狀態來過人生；目標則是你旨在達成的事情，比如目標可以這樣來陳述：「明年我要賺兩百萬美元。」

當你弄清楚自己的生命熱情是什麼之後，你可以設定與你所熱愛的事物相校準的目標，並開始去創造你理想的人生。熱情和目標都很珍貴，只是你要先清楚你的熱情所在，去想想當你的生活達到了你的理想狀態時，你會做什麼、是什麼樣子、擁有什麼。

就像傑克列出的清單那樣，每一條熱情以「動詞」開始，去描述當你的生活處於理想狀態時，你正在如何度過你的人生。以下是我們的學生寫過的熱情清單：

當我過著理想生活時，我（是什麼樣子）／我（正在做什麼）？

• 住在我美麗的家中，感到全然放鬆。

• 創作了懸疑小說，大獲成功。

• 在充滿綠植、光線明亮的環境裡工作，倍感滋養。

• 擁有完美的健康，精神十足，活力充沛。

• 做每一件事情時都享受其中。

• 和家人共度許多高品質的溫馨時光。

• 常常享受美妙的性愛。

• 跟願意支持彼此、頻率相同的團隊夥伴一起工作。

好的，這些都很棒。但如果你的生命熱情是無私利他的，例如：創造一個和平的世界，或是消除疾病和貧困，那該怎麼辦呢？

要記得，生命熱情關乎你如何度過你的人生，目標是你可以達成的事物。

過著平靜的生活可以是一項熱情，創造一個和平的世界則是一個目標。活在豐盛的人生中可以是一項熱情，消除世界貧困則是一個目標。

不過，是否有些人的生命熱情就是消除世界貧困、終結飢餓的過程本身呢？當然有。全球變革領袖委員會的成員之一琳恩．崔斯特（Lynne Twist）就是一個典型例子。多年來，琳恩一直擔任「零飢餓計畫」（The Hunger Project）的募資人和領導者，該計畫在消除世界飢餓方面有著極大的國際影響力。琳恩的熱情所在就是為了消除世界飢餓而工作，而「零飢餓計畫」的目標則是終結世界飢餓。

你能理解其中的差別嗎？熱情關乎過程，目標則關乎結果。在你發想自己的熱情清單之前，這裡有一些能幫助你更好列清單的點子。

書名：《喚醒原動力的熱情測試》 作者：珍妮特．艾特伍德, 克里斯．艾特伍德 出版社：采實文化 出版日期：2024年7月25日

熱愛與才能：發現你獨一無二的天賦線索

你愛做什麼？你喜歡身處什麼樣的環境中？你喜歡和什麼樣的人在一起？什麼能使你興奮、點燃你的熱情、讓你動力滿滿？這些問題的答案都會為你的人生使命提供線索。

還有另一組線索：你擅長做什麼？人們常誇讚你什麼？你在哪些方面似乎比大多數人做得更好？你獨特的技能和才華有哪些？通常你會比較容易愛上你所擅長的事，所以熱愛與才能常常是並肩同行的。

小心大腦會欺騙你

如果只需要做這些，為何還有如此多人無法完成他們的人生使命呢？因為你的大腦常常欺騙你。大腦有時候就像一隻跳來跳去、四處亂竄的猴子，它先是跑到有誘惑力的東西面前，然後又會迅速逃離令其恐懼的東西。你的大腦甚至會打著安全的幌子，企圖說服你，你的人生使命並沒有那麼重要。

有很多人告訴過我們，他們的熱情是賺到很多錢，但當中很多人對跟錢相關、賺錢、創造更多金錢這類事情毫無興趣。這些人可能有服務他人的熱情、有與家庭相關的熱情，或者有沉浸大自然裡的熱情，與賺錢本身相關的事物並無法吸引他們、無法讓他們感到興奮。當我們與他們交談的時候，我們發現，他們其實並不在乎是否擁有很多錢，他們真正在乎的是有自由去做自己想做的事情。

想要有那種自由不一定需要很多錢，例如：德蕾莎修女擁有全然地做自己熱愛的事業的自由，但她不曾擁有許多錢，聖雄甘地和馬丁．路德．金恩亦是如此。

另一方面，我們也遇過一些朋友（我的腦海中浮現了哈福．艾克的身影），他們對賺很多錢這件事本身擁有極大的熱情，同時對於運用金錢去幫助他人也有著極大的熱情。什麼也無法阻擋這些人賺錢，他們如此專注於創造大量的金錢，相應的結果不可能不顯現。

敞開去接受生命中所有的支持吧，無論這支持來自何方，你會感受到生命不斷擴展、通往圓滿的體驗。如果來自金錢的安全感和自由感真的對你十分重要，它們會顯現的。

對於大多數人而言，賺錢和創造財富是可以習得的技能。想要擁有金錢與財富，你要麼需要投入時間、精力和金錢去學習那些技能，要麼需要讓自己身處於富人之間。

其他五個重要原則 列清單時，請記得以下五點： 1.不要詢問任何人。這關乎點燃你的熱情之火的事物，深入內心，與那些對你真正重要的事物相連吧。 2.不要與你的伴侶一起做測試，請獨立完成你的測試。如果你願意，事後你可以與伴侶或配偶分享你的熱情。如果你們真的、真的很想一起做測試，那麼請先獨自準備好各自的熱情清單，然後再帶彼此體驗熱情測試流程。互做測試時，不要試圖影響伴侶的選擇，這是屬於他們的測試。如果你不喜歡他們的選擇，那麼去想一想你能否足夠愛對方，讓他們擁有他們真心渴望的。 3.推薦你一次完成測試，通常這需要花二十到三十分鐘的時間。除非你完全不清楚什麼對你來說最為重要，那就可能需要多花一點時間。 4.如果可以，請在一個安靜、不易分心的環境下做測試。因為熱情測試是一個深入內心的過程，讓你去觸碰生命當中對你而言最有意義的事物，在思緒混亂時很難找到。 5.寫清單時，請使用清楚簡潔的句子，不要將多項熱情揉雜在同一條裡，例如：「我享受著完美的伴侶關係，常常乘坐頭等艙環球旅行，還擁有一套美麗的海景房。」請把每一項熱情分別列出來，例如：「我享受著完美的伴侶關係。」「我常常乘坐頭等艙環球旅行。」「我擁有一套美麗的海景房。」

生命熱情測試是這樣一個工具，它能幫助你理解，對你而言過上幸福圓滿的人生所需要的關鍵成功要素，這是十分個人化的。你的五大熱情不會和這世上任何一個人完全相同。要記得，那些幸福成功的人都活在他們真正的生命熱情裡。熱情測試將幫助你清楚你的五大熱情，踏上圓滿人生之路。

●本文摘選自采實文化出版之《喚醒原動力的熱情測試：指引你活出使命、校準人生軌跡的高頻情緒》。👉 立即前往琅琅讀墨購買電子書，馬上開始閱讀！