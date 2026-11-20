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文／莫莉

내가 꿈을 이루면 난 다시 누군가의꿈이 된다고 합니다. 當我實現夢想 時，也將成為他人的夢想。 2013.01.09 Twitter RM

「把自己活成一道光，因為你不知道，誰會藉著你的光，走出了黑暗。請相信自己的力量，因為你不知道，誰會因為相信你，開始相信了自己。」

──《用生命影響生命》泰戈爾

影響他人生命無須實踐多麼偉大高尚的作為，將你的人生活得充實、自在，就是最具影響力的事情。

防彈少年團不斷築夢踏實，站上世界級舞台，實現他們的夢想，並成為無數人心中的楷模，影響力不言而喻，以他們的經歷作為這句話的實際例子想必十分適當。現在回顧南俊在2013年的這則貼文，彷彿像是寫好的預言，等著他們一步步兌現。

書名：《防彈，是要你在艱難的世界成為自己的光》 作者：莫莉 出版社：EZ叢書館/日月文化 出版日期：2023年9月1日

反觀你我的人生，我們不一定是某一天會在世界上發光發熱的大人物，因此可能會認為這句話無法套用在自己身上，不過事實並非如此。我們都有資格，也都擁有機會幫助他人的生命，要訣即是腳踏實地過好每一天，在人生中每一個全新的24小時內，帶有意識地過活。乍聽好像相當普通，也沒有任何勵志或正向的舉止，但這樣的生活方式就是最基本的核心。

「帶有意識地過活」意指清楚話語與行為的目的與後果，清楚明白自己每個當下的作為，而不是被腦海中的念頭所驅動。這裡的「念頭」更接近直接的情緒反應，例如我被某人激怒了，因此我要出聲反抗，捍衛自己的立場，抑或是我感到委屈，因此想放棄一切使我難堪的人事物，尋找下一個能讓我獲取安全感的環境。這些直接的情緒反應有別於理性的思維，它們會驅使你回歸慣性，阻止你跨越日常範疇，或做出通往未知方向的決定。

我們總是在兩道聲音中拉扯，因此「有意識地判斷」成了關鍵。在面對不合理的情況，幾經思量過後，提出與事實相符的論點，並且客觀表明自己的立場，這才是有意識地「溝通」。遭受誤解、有口難言、大環境導致窒礙難行時，我們應該調整方向，以積極的態度順應局勢或是勇敢轉彎，這才是有意識地「面對」。

這些明確的言行舉止，使你更加真實且實在，你所呈現的堅定氛圍也能在不知不覺中影響他人。如同泰戈爾的詩篇以及南俊所說的話，這些無形之中的力量可以渲染周遭的人，當他看見你如何以扎實的方式實踐每一天時，他也一點一滴修正自己的人生，並且當他回饋給你時，對雙方而言那將是雙倍的感動、雙倍的力量。

請再次記得，別把實踐夢想或達成目標當作只會出現在他人生命裡的奇蹟，或者自認永遠無法成為他人的光亮。只要做好生命中每件平凡的小事，你就是最美麗的光點。

南韓偶像 團體防彈少年團BTS隊長金南俊，在APEC工商領袖會議上發表演說。圖為他2021年在聯合國發表演講。（圖：聯合報資料庫；路透社）

●本文摘自EZ叢書館／日月文化 出版之《防彈，是要你在艱難的世界成為自己的光》。