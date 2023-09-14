免評巴氏量表將上路，3個技巧讓外籍看護成為居家照護的稱職幫手

除了透過仲介居中協調溝通外，針對工作與生活方面有幾項溝通建議方式提供大家參考，雙方可以更容易了解彼此的需求。做好外籍看護的管理，會讓雙方都能更清楚、更輕鬆地相處。

動作示範勝過任何語言

台灣的外籍小幫手以來自菲律賓、印尼和越南為主，以印尼看護工為例，按照印尼政府規定，每位看護小幫手在出國之前，都會要求他們必須上足包括語言學習、文化習俗、家庭打掃等共六百小時的課程，另外，人力仲介公司也會在當地經營的訓練所針對雇主的需求再加強訓練。不過，這在實際的應用上，還是不夠的。

雖然他們有上語言課程，但未必能夠應付，彼此間的語言隔閡是很大的，因為發音問題，雙方都可能會發生「聽不懂」對方說話的情況和困擾。例如交代要為受照顧者拍背、換尿布等等，或者會發生溝通不良或是聽懂了，但是動作做不到位，希望他們重做卻出現溝通問題，這時候，肢體語言是最好的溝通方式。就如同我們到外國旅遊，有時候比手畫腳反而能得到我們想要的答案。

所以，建議雇主親自示範一次，再請小幫手跟著做一次，這也可以確認是否達到雇主的要求。包括家中彼此生活習慣不同，家中相關家電用品如洗衣機、除濕機、微波爐的使用方式，或是浴廁、廚房的清理方式都應示範一次，如果小幫手還是不熟悉，也請不厭其煩地多操作示範。雖然剛開始會比較辛苦，萬事起頭難，但這樣的動作示範遠比用語言溝通要來得好，相信外籍小幫手會較快熟悉與上手。

圖文照護手冊讓照護更得心應手

一般來說，雇主透過仲介公司確定選擇好外籍看護之後，可以請仲介公司事先將受照顧者的狀況讓外籍小幫手有所了解，在來台之前，先加強訓練。例如受照顧者需要定期、定時復健，相關的復健動作或支撐協助受照顧者上下輪椅等技巧；或是長期臥床的受照顧者，需要經常協助翻身拍背，還有協助移位等技巧，來到台灣之後會比較容易進入狀況。

除了照顧技巧，受照顧者每天的照顧流程、飲食、衣服穿著、身體清潔等等還有各種細節與個人生活習慣等，為了彼此能有更良好的溝通，建議可以將需求、希望外籍小幫手照顧的內容與方式，包括生活起居等時間細節等都做成工作表格，並附上中文與小幫手的國籍語言文字對照，放在固定的地方，方便外籍看護參照，按表操課。如果家中未必都有人在家，雇主可以更詳細地將重要的照顧技巧與細節圖片化，對照文字，協助外籍看護能在照顧上更得心應手，也可以讓受照顧者能獲得較好的照顧品質，並減低危險意外的發生。

如果雇主真的很忙碌，沒有時間製作相關表格或圖文，部分縣市政府或福利機構也有製作相關照顧手冊，並有各種語版，雇主可依據需要前往索取。

尊重外勞文化並定期溝通

來自東南亞的朋友，可能會出現比較懶散的態度，有時候還只會一個命令、一個動作。例如一位中風的受照顧者，下午需要幫忙做肌肉按摩，但總會發現外籍小幫手的手不是很有力氣地在受照顧者的腿上摸著，邊按摩邊看電視，這是常聽到家庭照顧者說到的普遍現象，又或是小幫手只顧滑手機，而忘記要給受照顧者用餐或喝水等等。所以，家中需要有人照看著，但是一個家庭裡，有時成員不只一位，這時，就要清楚讓外籍看護清楚地知道，有問題時該找誰問，誰是主要為他解決問題以及發號施令的人。

有時雇主一家和外籍看護長期相處下來，也會產生好感情，即使如此，建議還是要維持一定的規矩，以免在過度示好的情況下，讓外籍小幫手產生誤解，甚至養成習慣，被視為一種理所當然，時間一久，也很容易因為這些事情發生爭執。做得好可以有獎勵，有失誤或錯誤也要給予適當的懲罰，這些獎懲也都可以和小幫手說清楚，由主要的溝通者來溝通與執行。

書名：《不需要一個人獨自承擔：愛長照寫給照顧者的照護專書》 作者：朱偉仁/著, 胡芳芳, 孫浩玫/策劃撰稿 出版社：大田出版社

不同國籍的小幫手也都有他們自己的生活習慣與文化，尤其是在宗教信仰上。菲律賓的小幫手多為天主教徒，印尼小幫手信奉天主教和回教的都有，天主教徒通常會希望在週日放假，可以上教堂望彌撒；至於信奉回教的外籍看護，生活習慣與台灣就有較多的差異，例如不吃豬肉、齋戒月日間不進食、及每天要朝拜等戒律，建議雇主要尊重外籍看護的信仰。在飲食上，很多雇主會希望大家都吃一樣的飯菜，但來自東南亞的小幫手可能因為信仰不吃豬肉，大多數都喜歡吃辣，但對台灣家庭來說，並不是經常吃辣味食物。因此，建議雇主可讓小幫手自行準備自己的飲食，有時候雇主的好意也可能會變成他們的負擔。

長時間照顧重病者是很辛苦的工作，有必要給予外籍看護適當的喘息時間，雇主只要能與看護工取得協調與共識，確立看護的休假時間與方式，是雙方釋放善意的好方法，也可以讓受照顧者獲得更好的照顧品質。

●本文摘自大田出版《不需要一個人獨自承擔：愛長照寫給照顧者的照護專書》