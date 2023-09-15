《要求特別多的餐廳》《銀河鐵道之夜》國民作家宮澤賢治逝世九十周年
宮澤賢治（Miyazawa Kenji，1896～1932）
日本昭和時代早期的詩人、童話作家。短短37年的歲月裡創作出許多令人驚豔的文學作品，其字句充滿節奏韻律，讀來生動深具吸引力。其作品也成為日本學生必讀教材，被視為日本國民作家。主要作品有《要求特別多的餐廳》、《銀河鐵道之夜》、《風又三郎》等。距今（2023）已逝世九十年。
文／宮澤賢治
〈要求特別多的餐廳〉
兩個年輕的紳士，打扮成英國軍人的模樣，扛著亮晃晃的步槍，牽著兩隻大如白熊的獵狗，走在深山小路上，一邊聊著這樣的話題。
「這座山裡可真奇怪，連一隻鳥、一頭獸都沒有，真想好好放個幾槍啊。」
「要能對準鹿的黃肚皮，射個兩三槍，再看著牠轉個幾圈，倒地不起，那該有多，過癮啊。」
他們所在的地方山深路遠，連領路的專業獵人都迷失了方向，不知走到哪裡去了。而且因為山中情勢太險惡，兩隻大如白熊的獵狗不久即頭暈目眩，叫了幾聲後便口吐白沫的死了。
「說實話，我損失了兩千四百元。」一名紳士試著翻開狗的眼皮說道。
「我損失了兩千八百元。」另一人忿忿不平的歪著脖子說。
第一名紳士臉上一陣青一陣白，目光炯炯的看著另一名紳士的臉說：「我想該回去了。」
「也好，我有點冷，肚子也餓了，正有打算回家。」
「那麼，我們就在這兒掉頭吧。回程時，在昨天下榻的旅店，花個十元買隻山鳥回去就行了。」
「兔子也不錯呀。反正結果都是一樣的嘛。那我們走吧。」
可是，問題來了。他們完全摸不清方向，不知該往哪兒走才能回去。風呼呼的吹起，草兒窸窸窣窣，樹葉颯颯作響，樹木轟隆大鳴。
「肚子真餓了，從剛才開始，我的側腰就痛得受不了。」
「我也是，真不想再走下去了。」
「我也不想走路啦。啊，真頭痛，好想吃點東西啊。」
「好想吃啊。」
兩位紳士在發出簌簌聲的芒草中，說了這樣的話。此時，無意間回頭一看，出現了一家氣派的洋房建築。
而且，玄關上掛著一個招牌寫道：
RESTAURANT 西餐廳 WILDCAT HOUSE 山貓軒
「吾友，說巧還真巧。這裡不正開了一家餐廳嗎？我們進去吧。」
「咦，真稀奇啊，餐廳會開在這種荒郊野外。但是，至少能隨便填點肚子吧。」
「當然可以啦。招牌上不就這麼寫著嗎？」
「我們快進去吧，我已經快餓昏了。」
兩人站在玄關前，玄關是用瀨戶窯燒的白磚砌成，高雅堂皇，而且大門是鑲了玻璃的雙扇門。
上面用燙金字體寫道：歡迎所有人光臨，身分不拘，無需客氣。
兩站在門前大喜過望的說：
「你看看這裡寫的，這世界果然處處有溫暖啊，雖然今天一整天處處碰壁，但在這裡卻能遇到這麼幸運的事，這兒雖然是餐廳，卻可以免費享用啊。」
「看起來似乎可以白吃一頓了。這兒寫的『無需客氣』，應該就是這個意思。」
兩人推開門，走進屋裡，面前是一條走廊。
玻璃門的背面用燙金字體這麼寫道：特別歡迎肥胖和年輕的貴客。兩人看到特別歡迎幾個字，更是欣喜無比。
「老友，我們是店裡特別歡迎的客人呢。」
「我們倆正好兩者兼是啊。」
朝著走廊走了一會兒，來到一扇漆成水藍色的門前。
「這房子真奇怪，為什麼要有這麼多扇門呢？」
「這裡走的是俄羅斯風格。寒帶地方和山區都是這麼做的。」
兩人正想打開那扇門時，上面的黃色字體這麼寫道：本店是一家要求特別多的餐廳，敬請包涵。
「開在這麼深山裡，生意卻好像很不錯呢。」
「可以想見吧。你看，就算是東京的大餐廳，也很少開在大馬路上。」
兩人一邊說著，推開了門。
而門的後面又寫道：因為本餐廳訂單很多，敬請多多忍耐。
「這究竟是怎麼回事啊。」一個紳士皺起眉說道。
「嗯，一定是點單太多了，忙不過來，向我們道歉的意思吧。」
「應該是吧，真想早點進到餐廳裡啊。」
「而且也很想到桌前坐下啊。」
不過，令人心煩的是，又來了另一道門。而且門邊掛著一面鏡子，鏡子下方放了一隻長柄刷。
門上用紅字寫著：尊貴的客人，請在這裡將頭髮梳理整齊，並且將鞋上的泥巴刷掉。
「這說得十分合理。我剛才在玄關時，還因為開在山裡就小看它了呢。」
「這是家講究禮節的店。一定經常有不少高官名仕前來用餐。」
於是兩人在門前，把頭髮梳理好，又將鞋上的泥巴刷乾淨。接下來到底是怎麼回事呢？就在他們把刷子放在板上，那刷子突然變得透明，然後消失不見。一陣風呼呼的灌進屋裡。兩人吃了一驚，彼此相倚著，嘎的一聲打開門，進到下一個房間。兩人心想，若不快點吃到暖呼呼的食物，增添精力的話，就會有大麻煩了。
門的後面，又寫著奇怪的文句。請將獵槍和子彈放在這裡。
定睛一看，旁邊有座黑色的櫃台。
「有道理，扛著獵槍，怎麼吃飯呢。」
「不，我想一定有大人物在裡面吧。」
兩人卸下獵槍，解開皮帶，然後放在台子上。
又是一道黑色的門。
「敬請將帽子、外套和鞋子脫下來。」
「怎麼樣？脫不脫？」
「沒辦法，脫吧。裡面肯定有很偉大的客人在。」
兩人把帽子和外套掛在鉤子上，又脫了鞋，吧嗒吧嗒的走進門裡。
門的背面寫道：領帶夾、袖扣、眼鏡、錢包、其他金屬物品，尤其是尖銳的東西，請都放在此處。
門邊放著堅固的黑色保險庫，門上掛著鑰匙敞開著。
「哈哈，看來某些菜需要用到電呢。它一定是指金屬物品有危險性，尤其是尖銳的東西更危險吧。」
「我想也是。這麼看來，結帳之後應該是在這裡付錢吧。」
「似乎是這樣。」
「我想一定是的。」
兩人脫下眼鏡，摘掉袖扣，全部放進保險庫，然後關起來上了鎖。再走一會兒，又來到另一扇門。門前擺了一個玻璃壺。
門上這麼寫道：請將壺裡的乳油塗滿臉部和手腳。
打量了一下，壺中裝的的確是牛奶的乳油。
「為什麼叫我們塗乳油呢？」
「我看哪，這是因為戶外非常寒冷吧。室內卻很溫暖，為了預防我們走進屋裡，皮膚龜裂，所以才要塗的。看來，屋裡真的有位高權重的人。說不定我們會在這種地方，和貴族們隔桌而坐呢。」
兩人把壺裡的乳油塗在臉上、塗在手上，然後又脫下襪子，塗在腳上。不過，壺裡還剩了不少，所以兩人各自裝著在塗臉的樣子，實際上卻偷偷把它吃下肚。
然後，兩人火速打開門，
門後面寫道：塗好乳油了嗎？耳朵上也塗了嗎？
這兒也放了一壺小小的乳油。
「對了對了，我還沒有塗耳朵呢。差一點我的耳朵就會出現裂紋呢。這裡的老板真是細心又周到啊。」
「嗯嗯，連這種細節都注意到了。話說回來，我真想早點吃到食物啊。一直在走廊上走也不是辦法啊。」
沒幾步路，又來到下一扇門前。
飯菜就快準備好了，不用再等十五分鐘，馬上就能吃了。
請盡快把瓶中的香水仔細撒在您的頭上。
門前放著一個閃亮的金色香水瓶。
兩人使勁的把香水一股腦撒在自己頭上。但是那香水不知為何，卻帶著醋的味道。
「這瓶香水怎麼有種古怪的醋酸味呀。怎麼會這樣呢？」
「一定是搞錯了。女傭得了重感冒，把它裝錯了吧。」
兩人拉開門，走進裡面。
門後面用大字這麼寫著：這麼多要求，各位一定覺得很煩吧。真可憐。不過這是最後一次了，請把壺中的鹽盡量的塞到身體裡去。
日本國民作家宮澤賢治的作品《宮澤賢治短篇小說集I》，收錄生前唯一出版過的短篇小說集《要求特別多的餐廳》，並增加收錄格外受人喜愛讚賞的〈貓的事務所〉、〈歐茨貝爾與象〉、〈富蘭頓農校的豬〉等8篇短篇故事。（編按）
●本文摘自好讀出版之《宮澤賢治短篇小說集I》。加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
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