《要求特別多的餐廳》《銀河鐵道之夜》國民作家宮澤賢治逝世九十周年

文／宮澤賢治

〈要求特別多的餐廳〉

兩個年輕的紳士，打扮成英國軍人的模樣，扛著亮晃晃的步槍，牽著兩隻大如白熊的獵狗，走在深山小路上，一邊聊著這樣的話題。

「這座山裡可真奇怪，連一隻鳥、一頭獸都沒有，真想好好放個幾槍啊。」

「要能對準鹿的黃肚皮，射個兩三槍，再看著牠轉個幾圈，倒地不起，那該有多，過癮啊。」

他們所在的地方山深路遠，連領路的專業獵人都迷失了方向，不知走到哪裡去了。而且因為山中情勢太險惡，兩隻大如白熊的獵狗不久即頭暈目眩，叫了幾聲後便口吐白沫的死了。

「說實話，我損失了兩千四百元。」一名紳士試著翻開狗的眼皮說道。

「我損失了兩千八百元。」另一人忿忿不平的歪著脖子說。

第一名紳士臉上一陣青一陣白，目光炯炯的看著另一名紳士的臉說：「我想該回去了。」

「也好，我有點冷，肚子也餓了，正有打算回家。」

「那麼，我們就在這兒掉頭吧。回程時，在昨天下榻的旅店，花個十元買隻山鳥回去就行了。」

「兔子也不錯呀。反正結果都是一樣的嘛。那我們走吧。」

可是，問題來了。他們完全摸不清方向，不知該往哪兒走才能回去。風呼呼的吹起，草兒窸窸窣窣，樹葉颯颯作響，樹木轟隆大鳴。

「肚子真餓了，從剛才開始，我的側腰就痛得受不了。」

「我也是，真不想再走下去了。」

「我也不想走路啦。啊，真頭痛，好想吃點東西啊。」

「好想吃啊。」

兩位紳士在發出簌簌聲的芒草中，說了這樣的話。此時，無意間回頭一看，出現了一家氣派的洋房建築。

而且，玄關上掛著一個招牌寫道：

RESTAURANT 西餐廳 WILDCAT HOUSE 山貓軒

「吾友，說巧還真巧。這裡不正開了一家餐廳嗎？我們進去吧。」

「咦，真稀奇啊，餐廳會開在這種荒郊野外。但是，至少能隨便填點肚子吧。」

「當然可以啦。招牌上不就這麼寫著嗎？」

「我們快進去吧，我已經快餓昏了。」

兩人站在玄關前，玄關是用瀨戶窯燒的白磚砌成，高雅堂皇，而且大門是鑲了玻璃的雙扇門。

上面用燙金字體寫道：歡迎所有人光臨，身分不拘，無需客氣。

兩站在門前大喜過望的說：

「你看看這裡寫的，這世界果然處處有溫暖啊，雖然今天一整天處處碰壁，但在這裡卻能遇到這麼幸運的事，這兒雖然是餐廳，卻可以免費享用啊。」

「看起來似乎可以白吃一頓了。這兒寫的『無需客氣』，應該就是這個意思。」

兩人推開門，走進屋裡，面前是一條走廊。

玻璃門的背面用燙金字體這麼寫道：特別歡迎肥胖和年輕的貴客。兩人看到特別歡迎幾個字，更是欣喜無比。

「老友，我們是店裡特別歡迎的客人呢。」

「我們倆正好兩者兼是啊。」

朝著走廊走了一會兒，來到一扇漆成水藍色的門前。

「這房子真奇怪，為什麼要有這麼多扇門呢？」

「這裡走的是俄羅斯風格。寒帶地方和山區都是這麼做的。」

兩人正想打開那扇門時，上面的黃色字體這麼寫道：本店是一家要求特別多的餐廳，敬請包涵。

「開在這麼深山裡，生意卻好像很不錯呢。」

「可以想見吧。你看，就算是東京的大餐廳，也很少開在大馬路上。」

兩人一邊說著，推開了門。

而門的後面又寫道：因為本餐廳訂單很多，敬請多多忍耐。

「這究竟是怎麼回事啊。」一個紳士皺起眉說道。

「嗯，一定是點單太多了，忙不過來，向我們道歉的意思吧。」

「應該是吧，真想早點進到餐廳裡啊。」

「而且也很想到桌前坐下啊。」

不過，令人心煩的是，又來了另一道門。而且門邊掛著一面鏡子，鏡子下方放了一隻長柄刷。

門上用紅字寫著：尊貴的客人，請在這裡將頭髮梳理整齊，並且將鞋上的泥巴刷掉。

「這說得十分合理。我剛才在玄關時，還因為開在山裡就小看它了呢。」

「這是家講究禮節的店。一定經常有不少高官名仕前來用餐。」

於是兩人在門前，把頭髮梳理好，又將鞋上的泥巴刷乾淨。接下來到底是怎麼回事呢？就在他們把刷子放在板上，那刷子突然變得透明，然後消失不見。一陣風呼呼的灌進屋裡。兩人吃了一驚，彼此相倚著，嘎的一聲打開門，進到下一個房間。兩人心想，若不快點吃到暖呼呼的食物，增添精力的話，就會有大麻煩了。

門的後面，又寫著奇怪的文句。請將獵槍和子彈放在這裡。

定睛一看，旁邊有座黑色的櫃台。

「有道理，扛著獵槍，怎麼吃飯呢。」

「不，我想一定有大人物在裡面吧。」

兩人卸下獵槍，解開皮帶，然後放在台子上。

又是一道黑色的門。

「敬請將帽子、外套和鞋子脫下來。」

「怎麼樣？脫不脫？」

「沒辦法，脫吧。裡面肯定有很偉大的客人在。」

兩人把帽子和外套掛在鉤子上，又脫了鞋，吧嗒吧嗒的走進門裡。

門的背面寫道：領帶夾、袖扣、眼鏡、錢包、其他金屬物品，尤其是尖銳的東西，請都放在此處。

門邊放著堅固的黑色保險庫，門上掛著鑰匙敞開著。

「哈哈，看來某些菜需要用到電呢。它一定是指金屬物品有危險性，尤其是尖銳的東西更危險吧。」

「我想也是。這麼看來，結帳之後應該是在這裡付錢吧。」

「似乎是這樣。」

「我想一定是的。」

兩人脫下眼鏡，摘掉袖扣，全部放進保險庫，然後關起來上了鎖。再走一會兒，又來到另一扇門。門前擺了一個玻璃壺。

門上這麼寫道：請將壺裡的乳油塗滿臉部和手腳。

打量了一下，壺中裝的的確是牛奶的乳油。

「為什麼叫我們塗乳油呢？」

「我看哪，這是因為戶外非常寒冷吧。室內卻很溫暖，為了預防我們走進屋裡，皮膚龜裂，所以才要塗的。看來，屋裡真的有位高權重的人。說不定我們會在這種地方，和貴族們隔桌而坐呢。」

兩人把壺裡的乳油塗在臉上、塗在手上，然後又脫下襪子，塗在腳上。不過，壺裡還剩了不少，所以兩人各自裝著在塗臉的樣子，實際上卻偷偷把它吃下肚。

然後，兩人火速打開門，

門後面寫道：塗好乳油了嗎？耳朵上也塗了嗎？

這兒也放了一壺小小的乳油。

「對了對了，我還沒有塗耳朵呢。差一點我的耳朵就會出現裂紋呢。這裡的老板真是細心又周到啊。」

「嗯嗯，連這種細節都注意到了。話說回來，我真想早點吃到食物啊。一直在走廊上走也不是辦法啊。」

沒幾步路，又來到下一扇門前。

飯菜就快準備好了，不用再等十五分鐘，馬上就能吃了。

請盡快把瓶中的香水仔細撒在您的頭上。

門前放著一個閃亮的金色香水瓶。

書名：《宮澤賢治短篇小說集Ⅰ》 作者：宮澤賢治 出版社：好讀出版 出版日期：2016年12月13日

兩人使勁的把香水一股腦撒在自己頭上。但是那香水不知為何，卻帶著醋的味道。

「這瓶香水怎麼有種古怪的醋酸味呀。怎麼會這樣呢？」

「一定是搞錯了。女傭得了重感冒，把它裝錯了吧。」

兩人拉開門，走進裡面。

門後面用大字這麼寫著：這麼多要求，各位一定覺得很煩吧。真可憐。不過這是最後一次了，請把壺中的鹽盡量的塞到身體裡去。

●本文摘自好讀出版之《宮澤賢治短篇小說集I》。