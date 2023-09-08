建案施工導致大直民宅塌陷 什麼狀況下會發生地盤沉陷？

文／日本建築構造技術者協会（JSCA）

地盤沉陷的發生機制，差異沉陷

地盤沉陷是當承載建物的地盤無法承受建物重量時發生的現象。

不均匀的地盤沉陷會造成建物發生變形以及傾斜的情形，稱為差異沉陷。

當差異沉陷發生時，建物的傾斜程度會讓外牆出現龜裂。並且建築內部與外部之間的出入口高低差，窗戶或拉門等的門窗也會受到毀損，造成居住者的不便，建物內部的不耐於傾 斜的設備機器也會發生故障，建物的使用性能受到損害。

在建物外圍若發生重大的差異沉陷，恐導致瓦斯管等的基礎設備出現損害，需要非常小心。

書名：《建築構造與施工：大家都想知道的Q＆A》 作者：日本建築構造技術者協会（JSCA） 出版社：麥浩斯／城邦文化 出版時間：2021年3月9日

地盤沉陷的發生機制

沉陷現象的種類，包括幾乎與建物建設過程中同時發生的即時沉陷，以及經過長年累月逐漸下沉的壓密沉陷。

即時沉陷發生在透水性高的砂地盤，載重增加的同時會讓土中含有的水份移動，沉陷現象在早期階段發生完成。

壓密沉陷是建物或填土等造成的載重增加讓土中含有的水份經歷長時間排出，土的體積減少而發生下沉現象。主要發生在軟弱的黏性土或腐植土等地盤，比即時沉陷的沉陷量大，就算只是中低層建物，常見因為壓密沉陷造成構造上的損害情形，因此需要特別注意。

不均勻沉陷

如圖6-1，建物會發生的沉陷量包括建物整體出現相同的沉陷程度，以及因為建物偏斜而出現的沉陷程度。

將總沉陷量扣除建物外部沉陷量中最小數值，會得到如圖6-1 (b)的曲線，其最大值就是差異沉陷量。

若再將圖6-1 (b)的曲線扣除傾斜部分如圖6-1 (c)，就是相對沉陷量。通常不會特別區分差異沉陷量與相對沉陷量，不管哪一個都稱為差異沉陷。

主要造成差異沉陷的原因舉例如圖6-2所示，差異沉陷是因為建物基礎並未抵達承載層，建物載重重心的偏移等建物方面等原因，以及不均匀地盤構成，整地填土造成的地盤硬度偏 差，因為鄰近工程等造成地下水位低下等基地方面的原因。

圖／麥浩斯出版《建築構造與施工：大家都想知道的Q＆A》

沉陷量的評估

有關地盤沉陷的影響，應計算因為沉陷而在構造構材上發生的力來評斷。表6-1標示的沉陷量估計數值，是用來評估沉陷量的簡單方法。此外也標示傾斜角度與造成機能損害的關係，住宅品質確保法的容許值等各種資訊，如表6-2，表6-3所示。

有關沉陷量的評估，利用地名或古老地圖調查土地的來歷，並對於建設地進行地盤調查，取得正確的地盤情報是重要的工作。並且，對於即時沉陷與壓密沉陷進行檢討，務必要能滿足建築物所要求的性能。

圖／麥浩斯出版《建築構造與施工：大家都想知道的Q＆A》

●本文摘自麥浩斯／城邦文化之《建築構造與施工：大家都想知道的Q＆A》。