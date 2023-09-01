「台版霍金」黃賀明打破早逝魔咒 翻轉人生成寢具大亨

文／黃賀明

「好天要積雨來糧」這句台灣俚語，打從有記憶以來即深深烙印在黃賀明的心裡。直到他步入社會工作，在一步步走向未來的過程中，更是將「超前部署」、「還沒贏，就要先想輸了怎麼辦」發揮到極致，進而開創出屬於他獨一無二的「睡眠人生」。

一切從零開始！那一幕永遠忘不了。多年前，當醫生說黃賀明活不過三十二歲的那一刻，太太當場落淚，媽媽為之傷心不已，只有他咬緊了牙，目光炯炯。「番薯不怕落土爛，只求枝葉代代湠」這句常掛在口頭上的台灣鄉土諺語，成為他一直惕勵著自己的名言。

時至今日，黃賀明不僅在床墊寢具業開創出斐然的一頁，尤其在疫情嚴峻，產業歷經嚴酷考驗之際，他所創立的上品寢具集團已率先逆勢成長，從南到北連續開設直營加盟達十四間，並預計於近期成立總建築面積達二千坪，廠辦住店多功能合一的總部大樓。黃賀明說，家不僅是一種空間、一個名詞，更是一份最堅強的後盾與情感歸屬；多年來，他為無數家庭打造出屬於自己的幸福居家，他所創建的「睡眠工程」，就是四十五年來只專心做好一件事的心血結晶。如今，已走到古稀之年的他，正享受著三代同堂，和樂融融的日常。

一手打造「以人為本的幸福產業」，不管對他或是對集團而言，特別是此時此刻的他，已成功將企業重擔交付予下一代負責，而且完全交班。「接班，有時候真的比創業還要艱難。」嘆口氣，黃賀明笑道。

事實上，一路走來，他常戲稱自己是莊稼小孩，從有記憶以來住的就是鄉下的土角厝。只是看田吃飯的日子雖不好過，但，他始終都說，「人生，就是要每個階段都過得精采絕倫，小時候困頓，長大之後才有說不完的故事。」

「上帝給你關了一道門，就一定會幫你開一道更漂亮的窗。」他常笑說道。

一九八○年，當黃賀明創業的那一刻，立志打造睡眠工程，即開啟了此後數十年間，屬於上品寢具集團璀璨而輝煌的篇章。接下來，從批發、代理、研發，從併購到轉型創立自有品牌，發展床墊、棉被、寢具、居家生活用品，進軍百貨業，再決定專攻頂級客層，跨足五星級飯店、旅館、坐月子中心，成為涵碧樓、喜來登等飯店備品供應商，黃賀明一步步擘劃展開「來自彰化、立足台中、精耕全台、連結國際」的企業藍圖與目標。

今日，走進位於台中精誠路的上品旗艦館，挑高的空間寬敞而明亮，「繪見幾米」系列寢具繽紛而多彩的設計尤其令人矚目。隨著視線的延伸，電動多功能調整床、膠原蛋白寢具組、石墨烯保暖被、親水枕以及一系列來自歐美頂級品牌的寢具，更讓人驚覺這棟建築的與眾不同之處。「我們上品在台灣已經有四十幾年了喔！」黃賀明每每提起從零資金創業至今，在全台十四家連鎖門市裡，這間巍峨高大的旗艦店的意義更是非比尋常，話中語氣總不自覺流露出滿滿的自信。

對他而言，一九九一年落成的旗艦店，代表的不僅是開展企業藍圖的起點，也是人生道路上的重要里程碑。

失敗只會讓你變得更強，生命終將展現更大的堅韌性。「生命總會找到出路！」黃賀明笑說。

曾經，被醫生宣判活不過三十二歲

「二十八歲時，我就被醫生宣判活不過三十二歲。」黃賀明坦言，當他因為走路跌倒，雙手舉不起重物而去醫院檢查，被診斷出肌肉萎縮，壽命僅剩不到五年之際，對從小一心立志要賺大錢、成大功的他，無疑是重大的打擊。

「真的讓人非常沮喪……」語氣一轉，他說，「從小我就看著父母辛苦種田，為了討生活，媽媽要四處去賣菜、做碗粿補貼家用。」即使往事如風，至今相隔已逾一甲子，談起過去，黃賀明的語氣中仍帶著莫大感慨。家裡務農，靠老天爺吃飯的日子本來就難過，再加上一家大小食指浩繁，想想六個人要蓋一條棉被的日子，「記憶真的非常深刻。」他苦笑道。

不過，他隨即雙眼發亮，臉帶笑意說，「生命總會找到出路！」小時候過得苦，卻更激發出他滿身的鬥志。進入社會後，他總想著要比任何人還要認真。冬天騎摩托車出去跑業務，衣服不夠暖，沒關係，他笑著比劃著，就往衣服的夾層裡塞報紙。風雨天出去跑業務，騎摩托車滑倒，「最多就是爬起來，一路牽著車回公司，沒甚麼的。」

人生的坎坷、挫折，所有的不如意，如今已變成鞭策著他前進的動力。即使，肌肉萎縮的重創，也不會讓他停下腳步，只有再站起來勇往直前，因為這個時候，他知道：這世間彷彿就沒有任何事能再打倒他了。這個意外可說帶來了祝福，因為自己的受苦無法好好睡，反而更一步步走上專心研究在寢具的開發上：如何睡得更好？睡得更舒適？從此他就立下宏願，「要成為消費者睡眠健康和荷包的守護者。」

人必自助而後人助，這話就是黃賀明的最佳寫照。隨著他的努力付出，也是在二十八歲的這一年，一切就像水到渠成般，年年都是公司銷售冠軍的黃賀明在廠商及客戶的鼓勵下，籌措了十幾萬的資金就此開啟了他的創業之路，更令人欣喜的是，他也一舉打破了醫生所說的「英年早逝」魔咒。

四十五年只專心做好一件事：睡眠工程

書名：《不完美中的超完美：缺陷者是帶著使命來投胎的，歡迎來到好眠幸福世界》 作者：黃賀明 出版社：大好文化 出版日期：2023年08月14日

黃賀明很謙虛的說：「沒有比別人聰明，這輩子只要做好『睡眠工程』這件事就好，沒有做過第二種工作，現在四十幾年過去了，一路走來我始終如一。」一九八五年，當他第一次在台中向上路成立第一家門市「上品寢具名店」時，迥異於當時一般商家的作法，大多只是將棉被、枕頭等堆放在層架上毫無美感，他像展示精品般陳列在透明櫥窗內，而且到處尋求參展的機會。

「只要有曝光的機會，就會多一份知名度，讓人注意到上品，那麼就有可能多賣出一份商品。」積極而樂觀的態度，讓他很快地就打開了屬於上品的寢具床墊市場。六年後正式開幕的上品旗艦店，共八層樓、佔地七十幾坪的面積，再加上併購了德國名床葛洛力（GLORY）品牌，一步步從代理到擁有自有品牌，開創了創新的「睡眠工程」企業文化。

走進上品，有睡眠顧問師提供最佳的個人諮詢服務，從睡眠到適合的床墊，樣樣都很貼心。而空間規劃師更進一步將寢具融入室內設計，這是其中最精巧而重要的一環，讓人不僅睡得舒服，更帶來視覺上的極致享受。

「以人為本的幸福產業」，是黃賀明堅持的上品精神，從員工到客戶，從每一件商品到服務，無不展現得淋漓盡致。不僅如此，他也常注意社會新聞，關懷弱勢，善盡企業的社會責任。當香蕉、高麗菜價慘跌時，身為農民之子的他大手筆買進，然後分送給各個弱勢團體做公益；或者和公益團體攜手一起舉辦活動，邀請腦麻朋友到總部喝下午茶、聽黃爺爺講故事……等等。

如今的上品，不僅在疫情的衝擊下逆勢成長，桃園、竹北、台南館、大直館分別在二○二一至二○二三年盛大開幕，業績屢創新高。終於，「來自彰化、立足台中、精耕全台、連結國際」的想法與目標，已不是單純的口號，而是落實在黃賀明的營運中，一步步展開睡眠工程的健康世界藍圖。

●本文摘選自大好文化出版之《不完美中的超完美：缺陷者是帶著使命來投胎的，歡迎來到好眠幸福世界》。