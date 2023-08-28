《咒術迴戰》兩面宿儺取材於真實日本歷史！他是何方神聖？

文／加門七海

★兩面宿儺是何方神聖？為什麼兩面宿儺有兩面？

【典籍中記載的兩面宿儺】

《日本書紀》中出現的兩面宿儺，是飛驒地方的怪物。他有兩個臉和四隻手，長相就像是兩個人背靠背黏在一起，十分詭異的怪物。據說他和眾多手下住在石山上，仁德天皇命令建振熊命前往討伐。但是在飛驒地方當地也留有兩面宿儺被奉為英雄的傳說。也有人說，這個兩面性的長相，是用來表現這位豪族同時兼有對抗大和王權的殘暴將軍，和恩澤當地百姓的優秀的統治者的面向。

《咒術迴戰》中的兩面宿儺，在第三回和扉頁圖等多將他畫成具有四隻眼睛和四隻手臂的模樣，很難想像他是個人類。另一方面，書中也明確點出兩面宿儺並不是咒靈，而是真實人物。第三回中提到「兩面宿儺是假想的鬼神，有四隻手臂和兩張臉。但他是真實存在過的人物，只不過那是一千多年以前的事了。」此外在官方FANBOOK提到：「外表和能力都很有宿儺的味道，所以才被稱為宿儺的人」並且明確解釋他與傳說中的兩面宿儺完全沒關係。

那麼，《咒術迴戰》裡的兩面宿儺真身為什麼長得一副半人半鬼的異形模樣呢？想得到的可能性有兩個。第一，可能是咒物借用人體道成肉身，第二，可能他是人與咒靈的混血兒。

第五五回描繪了咒胎九相圖脹相三兄弟的出生原委，脹相兄弟是真人讓人類吞下咒胎九相圖的結果，但是被迫吞下的人沒有意識，呈現脹相完全占據軀殼的狀態。儘管也有像血塗長成咒靈的模樣，但他終歸還是一種生物（人類），從這幾個情節，便能考慮到兩面宿儺是某個咒物道成肉身的存在，或者是咒靈與人類之間的混血。兩面宿儺的「兩面」不正表現出咒術師與咒靈的兩個面向嗎？

｛偽夏油有意製造兩面宿儺｝

【偽夏油想達成的理想】

《咒術迴戰》第一三六回，在偽夏油與九十九由基的對話中說到：「非術師、術師、咒靈，都是『人類』這種『咒力』形態的可能性。」從這裡再深思，偽夏油的目標，並不是夏油傑設想「只有咒術師的世界」，他想達成是「完美人類」的完成。那麼，什麼是完美人類呢？第六○回，加茂憲倫（偽夏油）說過「明治初期 體質特異、懷了咒靈之子的女子」，描寫成為「咒靈與人類產下之子的俘虜」，生產出咒胎九相圖的經過。如果將偽夏油對九十九由基說的理想一併考量的話，可以推測偽夏油的目標是融合非術師、咒術師與咒靈三者。

兩面宿儺具有咒術師或咒靈難以超越的力量，難道不就是因為他是咒靈道成肉身的咒術師，或者人類與咒靈的混血兒嗎？雖然兩面宿儺是本能的，也就是咒靈般的個體，甚至會說出：「生存的方針只有自己的快樂與否」（第三○話）。不過從這一點可以推察，偽夏油在加茂憲倫的時代，有意人工製造出理性與本能兼備的「兩面宿儺」，既「完美的人類」，但在過程中生出來的，卻是咒胎九相圖。

典籍裡的咒術師，也存在著人與咒靈的混血兒，或是人與咒靈融合的個體。陰陽師安倍晴明傳說母親是狐狸葛之葉的化身。而在修驗道中，修驗者的咒術升等時，頭上會長出角來。山伏（修驗者）頭上戴著小型的帽子、頭襟，據說就是用來隱藏頭上的角。修驗道最終的目的，是成為超越人類的神仙（仙人）。另外，密宗期望的是活在世上，同時成為佛（神）。

偽夏油想製造出人造的兩面宿儺，與日本史上許多咒術師意圖成為「超越人類的存在」，兩種行為可以說是相同的。

兩面宿儺幫助伏黑惠的原因

｛叫人死而復活的十種神寶的祕法｝

【十種神寶是十種影法術的原型】

官方FANBOOK裡，作者芥見下下老師說：「雖然已經決定最終回和各關鍵時刻的結尾，但是其間的過程還有幾處未決定。伏黑的下場已經決定，但虎杖的還沒有。」從這裡可以預測伏黑惠與故事結局大有關係，將面對有必然性的終結。那麼，結局會是什麼樣的呢？

前面已提到，伏黑使用的禪院家相傳術式「十種影法術」，是以《古語拾遺》、《先代舊事本紀》中記載的神器──十種神寶為原型。《咒術迴戰》第一一七回，在召喚「八握劍、異戒神將、魔虛羅」時，會念誦「布瑠部由良由良」的咒文，與運用十種神寶的神事禱詞相同。十種神寶現已不存在，只有古書上記錄的象徵性圖形。從這些圖形酷似伏黑式神的咒印可以看出，十種神寶是十種影法術的原型。

書名：《咒術的日本史──解開暢銷神作《咒術迴戰》的咒術源流與背景》 作者：加門七海 出版社：健行 出版日期：2021年12月30日

【神所傳授、與三種神器並陳的神器】

天皇繼承皇位時必備的三種神器，是天皇祖先降臨地上世界時，至高之神天照大神傳授的神寶。另一方面，十種神寶是饒速日命從天上世界帶來地面，作為他是天孫的證明。饒速日命降臨時乘坐的是稱為天磐船的飛船，《先代舊事本紀》中記載，他從空中看到地面世界時說：「普天之下日本之地」。這被視為「日本」國號第一次出現，暗示著饒速日命是個足以成為「天皇」的人物。

饒速日命，為首位天皇神武天皇為親自統治全國發兵東征前，治理大和（奈良縣）的王，在神武天皇的祖先瓊瓊杵尊天孫降臨之前，這位神就已經降臨地面了。與神武天皇對峙的饒速日命知道對方也是天孫後，干願臣服，透過兒子宇摩志麻遲命獻上十種神寶。而後饒速日命的子孫物部氏將他供奉在奈良縣天理市的石上神宮，代代傳承祭祀。

●本文摘選自健行出版之《咒術的日本史──解開暢銷神作《咒術迴戰》的咒術源流與背景》。